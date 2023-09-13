Unternehmen können ihre Anfälligkeit für eine Reihe von Cyberangriffen wie Ransomware, Malware, Phishing, kompromittierte Anmeldedaten (aufgrund schlechter Passwortrichtlinien) und unbefugten Zugriff durch Hacker proaktiv reduzieren. Sie können dies erreichen, indem sie ihre Angriffsfläche aktiv verwalten und reduzieren. IBM Security Randori Recon, eine ASM-Lösung, spielt eine wichtige Rolle in Ihrer Datensicherungsstrategie.

1. Suche nach nicht verwalteten Systemen und hochwertigen Assets

Schatten-IT (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und verwaiste IT verstecken mehr Workloads, Server, Anwendungen und andere Assets vor Sicherheitsteams, als sie wissen. Da Hacker ihre Überwachungsbemühungen nicht auf Ihren Bestand beschränken, stellen diese unbekannten Assets ein Risiko für Sie dar.

Um Ihnen dabei zu helfen, hochwertige Assets zu finden und zu sichern, die für Angriffe am verlockendsten sind, identifiziert Randori Recon die Risiken Ihres Unternehmens mit hoher Genauigkeit und geringer Auswirkung, hält Fehlalarme unter Kontrolle und verringert die Alarmermüdung (Alarm Fatigue).

Die US Open, eine der meistbesuchten Sportveranstaltungen der Welt, nutzen die IBM Security Randori Recon-Lösung, um ihre digitalen Plattformen zu schützen – die im Laufe des Turniers von mehr als 40 Millionen Sicherheitsvorfällen betroffen sind. Mit Randori führt das Team eine umfassende Analyse der Angriffsfläche durch, bei der das gesamte Netzwerk auf Schwachstellen gescannt wird, einschließlich der Netzwerke von Drittanbietern oder der benachbarten Netzwerke. Im Anschluss an diese Sicherheitsaufklärung stuft Randori diese Schwachstellen nach ihrer Attraktivität für Hacker ein, sodass das Team seine Maßnahmen priorisieren kann.

2. Identifizierung von ausnutzbaren Schwachstellen und Fehlkonfigurationen

Eine schlechte Transparenz Ihrer externen Risikolage kann den Prozess der Sanierung von Angriffen verlängern. Das Auffinden von falsch konfigurierten Management-Panels, abgelaufenen Zugriffsberechtigungen und anderen unerwarteten Schwachstellen kann mit manuellen Prozessen unmöglich sein.

Automatisierte ASM-Tools wie Randori Recon bieten Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre gesamte Angriffsfläche und zeigen potenzielle Eintrittspunkte auf, einschließlich Angriffsvektoren, die Antiviren, Firewall oder andere Sicherheitsmaßnahmen umgehen können, die Cyberkriminelle ausnutzen könnten.

3. Priorisierung Ihres Cyberrisikos

Obwohl alle Schwachstellen wichtig sind, sind nicht alle von ihnen sofort gefährlich oder werden wahrscheinlich bei einer Verletzung Ihres digitalen Perimeters kompromittiert. Es kann hilfreich sein, sich nicht mehr mit dem Patch-Management zu beschäftigen und sich auf die Schwachstellen zu konzentrieren, die das größte Risiko für Ihr Unternehmen darstellen.

Randori Recon deckt Angriffsmuster und -techniken auf, die von einem echten Angreifer mit höherer Wahrscheinlichkeit genutzt werden. Mit seiner risikobasierten Priorisierungsengine kennzeichnet es hochwertige Assets und erstellt eine Rangliste Ihrer riskantesten Ziele.

Wenn Sie Ihre Angriffsfläche verstehen, kann Ihr Unternehmen Schwachstellen basierend auf ihrem Schweregrad und potenziellen geschäftlichen Auswirkungen priorisieren.

4. Die Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsprozessen

Von Zugriffsverwaltungsprotokollen über VPN-Konfigurationen bis hin zu Firewall-Audit-Workflows können Sicherheitsprozesse ins Hintertreffen geraten, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich an die Bedürfnisse der Remote-Belegschaft anpasst.

Durch die kontinuierliche Überwachung der Angriffsfläche können Sie Erkenntnisse darüber gewinnen, ob Ihre Sicherheitsprozesse mit Ihrer wachsenden Angriffsfläche Schritt halten. Randori ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit zu erfahren, ob Ihre Sicherheitsprozesse einheitlich angewendet werden und wie Sie Ihre Widerstandsfähigkeit verbessern können.

ASM bietet Einblick in potenzielle Schwachstellen und hilft Ihnen, mehrschichtige Sicherheitskontrollen zu implementieren. Durch die Stärkung der verschiedenen Ebenen Ihrer Verteidigung, wie z. B. Netzwerksicherheit, Endpoint Security und Zugriffskontrollen, können Sie das Risiko einer erfolgreichen Datenschutzverletzung verringern.

5. Bereitstellung von Hinweisen zur Sanierung

Randori Recon hilft Ihnen, Ihre Cyber-Resilienz zu verbessern, indem es Schritte zur Sanierung vorschlägt.

Es bietet im Produkt integrierte Anleitungen zur Behebung spezifischer Schwachstellen sowie detaillierte Beschreibungen von Strategien, die Ihnen helfen, Ihr Gesamtrisiko zu reduzieren.

Mit diesem erweiterten Wissen können Sie Ihre Ressourcen effizienter verteilen und sich auf die kritischen Schwachstellen konzentrieren, die das höchste Risiko einer Datenschutzverletzung darstellen.