Aktuelle Berichte die aktive Ausnutzung einer kritischen Zero-Day-Schwachstelle bestätigen, die sich gegen die Next-Generation Firewalls (NGFW)-Managementschnittstellen von Palo Alto Networks richtet. Während Palo Altos schnelle Warnungen und Minderungsrichtlinien einen Ausgangspunkt für die Behebung bieten, erfordern die weiterreichenden Auswirkungen solcher Schwachstellen Aufmerksamkeit von Unternehmen weltweit.

Die Zunahme der Angriffe auf mit dem Internet verbundene Verwaltungsschnittstellen unterstreicht eine sich entwickelnde Geschäftswelt und erfordert ein Umdenken bei der Art und Weise, wie Unternehmen entscheidende Assets schützen.