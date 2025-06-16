Können Computer autonom werden? Das ist die Wette hinter Simular, einem Start-up, das KI-Agenten entwickelt, die Computer wie Menschen nutzen können. IBM Think diskutierte mit Ang Li , dem CEO und Mitbegründer von Simular, über agentenbasierte Computer., der bei Google DeepMind und Baidus Abteilung für autonomes Fahren gearbeitet hat.
Laut Li verbringen Menschen bei der Interaktion mit einem Computer viel Zeit damit, nutzlose Bewegungen auszuführen. Laut einer Studie, die er mit seinem Team durchgeführt hat, verbringt der durchschnittliche Benutzer beispielsweise bis zu fünf Stunden am Tag damit, nur eine Maus zu bewegen.
„Tastatur und Maus – die sind nicht natürlich“, sagte er in einem Interview mit IBM Think. „Unsere Generation ist das noch gewohnt, die vorherige aber nicht, und vielleicht wird die kommende es auch nicht sein.“ Stattdessen, so Li, sollten wir einen Blick nach innen auf die menschliche Arbeitsweise werfen, um zu erfahren, wie sich die KI weiterentwickelt. „Die Technologie versucht, etwas zu schaffen, das leicht zu kommunizieren ist, wie zum Beispiel gesprochene Sprache, und versucht, diese Maschine sich wie ein Mensch verhalten zu lassen, damit wir auf natürlichere Weise interagieren können.“
Simular stellt sich eine Zukunft vor, in der Computer als vollständig autonome Systeme funktionieren. „Alle denken, AGI [artificial general intelligence] verhält sich wie humanoide Roboter, selbstfahrende Autos“, sagte Li. „Ich denke, das ist definitiv eine der möglichen Richtungen, aber was wäre, wenn Computer all die Arbeit erledigen könnten, die ich bisher gemacht habe? Das ist bereits Intelligenz auf menschlichem Niveau.“ Li glaubt, dass dies dank technologischer Fortschritte wie Open-Source-Frameworks und Multiagentensystemen jetzt möglich ist.
Simular wurde Anfang dieses Frühlings als nativer Browser auf macOS gestartet und hat das Ziel, die banaleren, sich wiederholenden Aufgaben zu übernehmen, die Menschen in Arbeit belasten können, die nicht erfüllend oder wirkungsvoll sind. Anstatt auf der Cloud zu laufen, läuft der Agent von Simular lokal über einen nativen WebKit-Browser, arbeitet autonom im Hintergrund und ermöglicht es den Nutzern, jederzeit einzugreifen.
In Lis Vision bleiben die Menschen im System eingebunden und koexistieren mit den Agenten. „Die Agenten machen immer noch viele Fehler, deshalb ist es wichtig, dass Menschen die Möglichkeit haben, sofort einzugreifen“, sagte er. „Es ist wie mit dem CEO eines Unternehmens. Wenn Sie einen Gehaltsscheck versenden oder Geld an ein anderes Unternehmen überweisen möchten, benötigen Sie immer eine Genehmigung, richtig?“
Der Markt für agentenbasiertes Browsen ist hart umkämpft, und der Wettbewerb verschärft sich in diesem Jahr. Die Browserfirma hat gerade Dia eröffnet, eine eigene Variante des agentischen Browsing, für Nutzer ihres ehemaligen Flaggschiffprodukts Arc.
„KI wird die Art und Weise verändern, wie wir mit unserem Computer interagieren und wofür wir ihn nutzen“, sagte Josh Miller, CEO von The Browser Company, in einem kürzlich erschienenen Podcast.
Im Januar brachte OpenAI Operator auf den Markt. , einen autonomen Agent für browserbasierte Aufgaben. Einige Wochen später teasierte Perplexity seinen eigenen KI-Browser, Comet, der noch nicht gestartet wurde. „Der Grund, warum wir den Browser verwenden, ist, dass dies möglicherweise der beste Weg ist, Agenten zu entwickeln“, sagte Aravind Srinivas, CEO von Perplexity, in einem Interview mit The Verge im vergangenen April.
Li, der letzten Herbst mit diesem Team ein Whitepaper über ein offenes agentisches Framework veröffentlichte, das Computer wie einen Menschen nutzt, sieht das Tempo der agentischen KI-Innovation rasant. „Ich denke, es ist gut, dass mehr Leute daran arbeiten“, sagte er.
Er ist überzeugt, dass sich die Menschen in naher Zukunft einfach auf kreative Innovationen konzentrieren können. „Wenn die Technologie gut genug ist, dann wird jeder eine kleine Box oder etwas noch Kleineres mit sich herumtragen“, sagte er. „Dann sprechen Sie einfach mit der Box, und die Box erledigt den Rest für Sie. Sie müssen nicht auf Bildschirme schauen. Das ist die Zukunft, die ich sehe.“
