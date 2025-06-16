Können Computer autonom werden? Das ist die Wette hinter Simular, einem Start-up, das KI-Agenten entwickelt, die Computer wie Menschen nutzen können. IBM Think diskutierte mit Ang Li , dem CEO und Mitbegründer von Simular, über agentenbasierte Computer., der bei Google DeepMind und Baidus Abteilung für autonomes Fahren gearbeitet hat.

Laut Li verbringen Menschen bei der Interaktion mit einem Computer viel Zeit damit, nutzlose Bewegungen auszuführen. Laut einer Studie, die er mit seinem Team durchgeführt hat, verbringt der durchschnittliche Benutzer beispielsweise bis zu fünf Stunden am Tag damit, nur eine Maus zu bewegen.

„Tastatur und Maus – die sind nicht natürlich“, sagte er in einem Interview mit IBM Think. „Unsere Generation ist das noch gewohnt, die vorherige aber nicht, und vielleicht wird die kommende es auch nicht sein.“ Stattdessen, so Li, sollten wir einen Blick nach innen auf die menschliche Arbeitsweise werfen, um zu erfahren, wie sich die KI weiterentwickelt. „Die Technologie versucht, etwas zu schaffen, das leicht zu kommunizieren ist, wie zum Beispiel gesprochene Sprache, und versucht, diese Maschine sich wie ein Mensch verhalten zu lassen, damit wir auf natürlichere Weise interagieren können.“