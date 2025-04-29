Als der Chief Information Security Officer von JP Morgan, Patrick Opet, diese Woche mit einem offenen Brief an die Branche, der Sicherheit in der Lieferkette Priorität einzuräumen, die Alarmglocken in den amerikanischen Unternehmen läutete, hörten nur wenige Menschen etwas, was sie noch nie zuvor gehört hatten. Was an der Nachricht so auffällig war, war, dass sie von der größten US-Bank (nach Assets) und der größten Bank der Welt (nach Marktkapitalisierung) kam – und Finanzinstitute sind im Allgemeinen nicht für ihre kühnen, ausdrucksstarken Aussagen bekannt.

Darüber hinaus unterstreicht der Brief von Opet das besondere Risiko für stärker regulierte und sensible Sektoren wie den Finanzsektor, wo die Kosten eines Scheiterns Billionen von Dollar erreichen können. Der IBM 2024 Cost of a Data Leak-Bericht ergab, dass die durchschnittlichen globalen Kosten eines einzelnen Datenverstoßes in der Finanzbranche 6,08 Millionen US-Dollar betrugen, nur übertroffen von den Kosten für Gesundheitsverletzungen mit 9,77 Millionen US-Dollar.

„Bequemlichkeit kann Kontrolle nicht länger überholen“, sagte Opet in seinem LinkedIn-Beitrag und rief daher Drittanbieter von Software, Sicherheitsverantwortliche und die gesamte Technologie-Community dazu auf, die „Single Points of Failure“ genauer zu untersuchen, die zu „potenziell katastrophalen systemweiten Konsequenzen“ führen können.

Diese „Annehmlichkeit“ kann wie ein nahtlos integriertes System von Daten und Prozessen aussehen, die ohne Verzögerungen oder manuelle Interaktionen aktualisiert werden, was unbestreitbar ein Ziel für Unternehmen ist. Wie jedoch Nataraj Nagaratnam, CTO for AI Security and Infrastructure bei IBM warnt: „Da KI-Agenten beispielsweise den autonomeren Einsatz von KI populär machen, ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass die Sicherheitsmaßnahmen der Unternehmen dem Risiko entsprechen, das mit diesen Innovationen einhergeht.“