Der rasante Aufstieg generativer künstlicher Intelligenz (gen KI) hat eine transformative Ära für Branchen weltweit eingeleitet. In den letzten 18 Monaten haben Unternehmen zunehmend generative KI in ihre Abläufe integriert und ihr Potenzial zur Innovation und Rationalisierung von Prozessen genutzt. Von der Automatisierung des Kundenservice bis hin zur Verbesserung der Produktentwicklung – die Anwendungen für generative KI sind umfangreich und wirkungsvoll. Laut einem aktuellen IBM Bericht haben etwa 42 % der großen Unternehmen KI eingeführt. Die Technologie ist in der Lage, bis zu 30 % der Wissensarbeit in verschiedenen Bereichen zu automatisieren, darunter Vertrieb, Marketing, Finanzen und Kundenservice.

Die beschleunigte Einführung von gen KI bringt jedoch auch erhebliche Risiken mit sich, wie z. B. Ungenauigkeiten, Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums und Cybersicherheits-Bedrohungen. Dies ist natürlich nur ein Beispiel in einer Reihe von Unternehmen, die neue Technologien wie Cloud Computing einführen, dann feststellen, dass die Einbeziehung von Sicherheitsprinzipien von Anfang an Priorität hätte haben müssen. Jetzt können wir aus den Fehltritten der Vergangenheit lernen und die Prinzipien von Secure by Design frühzeitig bei der Entwicklung von Anwendungen basierend auf generativer KI anwenden.