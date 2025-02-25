Auf Deep Research folgt deep research

Aber die Suche ist nur eine von vielen Anwendungen der agentischen KI.

„Dies ist nur einer der frühen Anwendungsfälle, bei denen die Argumentation einen klar nachweisbaren Wert bringt“, sagt Soule.

Der Wandel hin zu agentischer KI verändert bereits ganze Branchen und zwingt Unternehmen dazu, ihre Arbeitsweise zu überdenken. „Ich habe noch keinen Gründer getroffen, der sich nicht mit dieser Frage beschäftigt – und ich treffe jedes Jahr 500 Gründer“, sagt Frank Desvignes, Gründungspartner bei True Global Ventures im Silicon Valley.

Eine der Branchen, die diesen Wandel bereits erlebt, ist der Tourismusbereich Laut Sarah Eley, Mitbegründerin und COO von Bookit N Go, einem B2B- und B2C-Reisebuchungsservice, übernehmen Agenten Recherchen, geben personalisierte Empfehlungen ab und buchen Reisen im Namen ihrer Nutzer. „Für mich ist es so offensichtlich, dass dies der logische nächste Schritt in Sachen Tourismus ist, weil Planung und Buchung heutzutage recht schwierig sind“, sagt sie.

Über Marketing und Kundensupport hinaus wird die agentische KI jeden Aspekt der Geschäftswelt transformieren, von der Lieferkette und den Finanzen bis hin zu Personalwesen und Betriebsabläufen.

„Die agentische KI führt zu einem Paradigmenwechsel“, sagt Karen Butner, Global Research Leader am IBM Institute for Business Value.

Menschen erledigen nicht mehr einzelne Aufgaben, sondern die Agenten übernehmen diese, erklärt Butner. Allerdings werden die KI-Agenten von Menschen gesteuert, um sicherzustellen, dass sie reibungslos zusammenarbeiten und die Geschäftsziele erreichen.

„Diese Systeme lernen nicht nur, sie passen sich an. Ich nenne die Leute, die sie verwalten, ‚KI-Dirigenten‘, weil sie für die gesamte Orchestrierung zuständig sind“, so Butner.

In einer agentengesteuerten Welt funktionieren Abläufe rund um die Uhr und die Menschen müssen sich neue Kompetenzen aneignen. Der Wert der KI-Agenten liegt nicht in den operativen Aufgaben, sondern in ihrer Fähigkeit, die Umgebung zu verstehen und zu analysieren. Das kann eine riesige Chance darstellen.

Was können wir von Deep Research in Bezug auf diese agentischen Systeme erwarten? Das ist einer der praktischeren Anwendungsfälle für die Argumentation, sagt Soule. Darüber hinaus vervielfachen sich die Möglichkeiten, sobald diese Denkmodelle auf Unternehmensdaten angewendet werden, glaubt Varshney: „Ich denke, das sind dann Unternehmen, die Milliarden von Dollar verdienen werden.“