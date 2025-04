Transformation lebt von Zusammenarbeit

Unabhängig davon sprachen Funai und Lyteson über die Notwendigkeit von Benchmarks und Wertrealisierung in der Technologiebranche. Speziell im IT-Bereich, so Lyteson, konzentriere er sich sehr darauf, „das Niveau zu heben“ und die Frage zu beantworten, wie sich „gut“ definiert und woher man weiß, was gut ist.

Dies ist eine häufige Frage, die während einer Unternehmenstransformation gestellt wird, die oft gleichbedeutend mit einer digitalen Transformation ist. Um den Erfolg einer Transformation zu messen, müssen die Verantwortlichen ständig die Kosten und die betriebliche Effizienz bewerten. Außerdem müssen sie mehrere Metriken abwägen, anstatt sich auf eine einzige zu verlassen.

„Wenn man über die von uns genutzten Dienste nachdenkt, hat der Technology-Business-Management-Ansatz eine schöne Taxonomie, mit der man verschiedene Dinge vergleichen kann“, so Lyeston.

Die gesamte CIO-Organisation entschied sich für Apptio , um die Hybrid-Cloud-Umgebung von IBM zu transformieren und das TBM-Modell (Technology Business Management) einzuführen, auf das sich Lyeston im Podcast bezieht. Ziel dieser Transformation war es, das IT-Budget für die Transformation der Hybrid-Cloud-Umgebung umzuwidmen und die Kostenprobleme zu lösen, mit denen das Unternehmen zuvor zu kämpfen hatte.

In ähnlicher Weise glaubt Aniszczyk, dass es mehr Open-Source-Unternehmen geben sollte, um Open Source nachhaltig zu machen und mehr Innovation zu schaffen. Um herauszufinden, wie sich „gut“ im Bereich der Open-Source-Software definiert, müssen mehr Menschen an der Software arbeiten und neue Modelle wie KI ausprobieren.

„Wir sind gerade dabei, eine Open-Source-Revolution im Bereich der KI zu erleben, und das ist wirklich beeindruckend“, so Aniszczyk.

Die Transformation ist ein gemeinsames Unterfangen innerhalb eines Unternehmens. Sie erfordert kollektives Fachwissen und unterschiedliche Perspektiven, die eine gemeinsame Vision verfolgen. Die Führungspersönlichkeiten, die in diesem Podcast zu Wort kommen, sind ein gutes Beispiel dafür, dass Zusammenarbeit Innovation fördert, unabhängig davon, in welchem Bereich des Unternehmens Sie tätig sind. Transformative Führungskräfte, von der C-Suite bis zu den Geschäftsbereichen, sind Innovatoren, die von den Erfahrungen anderer lernen und diese Verfahren möglicherweise in die Transformationsbemühungen ihres eigenen Unternehmens einbringen können.

