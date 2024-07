Die CIO-Organisation entschied sich für Apptio®, um die hybride Cloud-Umgebung von IBM zu transformieren und das TBM-Modell (Technology Business Management) einzusetzen. Die Reise begann im Jahr 2021 mit einem Proof of Concept (POC). Der Umfang umfasste die Implementierung von ApptioOne (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in den USA, wobei der Schwerpunkt auf der CIO Hybrid-Cloud-Platform Organisation lag. Der ursprüngliche Umfang umfasste IT-Kosten in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse des POC rechtfertigten die Ausweitung des Umfangs und die Einbeziehung der verbleibenden IT-Kosten in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar, um einen globalen Überblick über die IT-Kosten der CIO-Organisation zu erhalten.

IBM übernahm Apptio im August 2023. Dies gab der CIO-Organisation die einmalige Gelegenheit, die 2021 gestartete Apptio-Initiative zu skalieren, die integrierte Apptio-Suite zu übernehmen und ihre Wirkung in einer Unternehmensumgebung zu demonstrieren, indem die Organisation selbst zum „Client Zero“ wurde. Die integrierte Apptio-Suite umfasste Apptio Targetprocess (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und Apptio IT Planning (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), das im bestehenden ApptioOne-Modell verfügbar ist.

Die erweiterte Apptio-Initiative erhöhte die Kostentransparenz und verschaffte der CIO-Organisation einen Überblick über die Gesamtbetriebskosten2 der Anwendungen, indem sie datengestützte Entscheidungen auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten der Anwendungen und der Geschäftseinblicke in Echtzeit unterstützte.