12 Überlegungen bei der Auswahl von MES-Software

Als Bindeglied zwischen den Planungs- und Steuerungssystemen eines Unternehmens (wie beispielsweise einem Enterprise Resource Planning (ERP) System und den eigentlichen Fertigungsabläufen) sind MES-Systeme das Gehirn der „intelligenten Fertigung“ – sie spielen eine zentrale Rolle bei der Verfolgung und papierlosen Dokumentation der Echtzeit-Transformation von Rohstoffen in Fertigprodukte.

Sie erfassen Daten von Maschinen, Sensoren, Bedienern und anderen Geräten des industriellen Internet der Dinge (IIoT) und liefern genaue und aktuelle Erkenntnisse in den Status der Produktionsaktivitäten. MES-Systeme bieten Echtzeit-Transparenz und Kontrolle über Produktionsprozesse, sodass Stakeholder die Abläufe überwachen, Engpässe beheben, Ausfallzeiten und Überarbeitungen reduzieren und schnell fundierte Entscheidungen treffen können. MES-Systeme unterstützen Manager beim Prozessmanagement und der Prozesssteuerung und tragen so zu einer optimalen Leistung der Fertigung bei. Sie können Informationen entlang der Produktionslinie erstellen und verteilen, indem sie Arbeitsaufträge und Arbeitsanweisungen basierend auf auslösenden Ereignissen versenden.

Dank einer optimierten Produktionsplanung und -steuerung sorgen diese Systeme für eine effiziente Ressourcenzuordnung, einen Ausgleich der Workloads und eine pünktliche Zustellungen, was zu einer verbesserten Rentabilität führt. Darüber hinaus spielen sie eine entscheidende Rolle im Qualitätsmanagement und in der Compliance, indem sie Qualitätskontrollverfahren durchsetzen, Metriken überwachen und Echtzeitdaten erfassen. Effektives Bestandsmanagement, minimale Produktionsverzögerungen und rechtzeitige Materialverfügbarkeit werden durch die Verwaltung von Beständen und Materialbewegungen durch MES-Systeme ermöglicht.

Darüber hinaus liefern MES-Systeme Unternehmen umfassende und präzise Produktionsdaten, die eine datengesteuerte Entscheidungsfindung ermöglichen, um Geschäftsprozesse kontinuierlich zu verbessern und die Ressourcen zu optimieren. Sie unterstützen auch die Messung der Gesamtanlageneffektivität (OEE), eine wichtige Metrik, die zur Messung der Fertigungseffizienz verwendet wird. Durch die Rationalisierung von Workflows, die Automatisierung von Aufgaben und die Bereitstellung von Echtzeit-Feedback steigern MES-Systeme die Effizienz und Produktivität in der Produktion. Darüber hinaus ermöglichen sie die Rückverfolgbarkeit und Geneaologie der Lieferkette, die für Branchen mit strengen Vorschriften unerlässlich sind, da sie die Bewegung von Materialien und Prozessen während des gesamten intelligenten Fertigungslebenszyklus verfolgen.

Bevor ein MES implementiert wird, ist es unerlässlich, eine Bewertung Ihrer Fertigungsprozesse durchzuführen, klare Ziele zu setzen, wichtige Stakeholder einzubeziehen und den richtigen MES-Anbieter auszuwählen, der zu Ihren spezifischen Anforderungen passt. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung trägt zu einer erfolgreichen MES-Implementierung bei und maximiert deren Vorteil für Ihr Unternehmen.