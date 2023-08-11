12 Überlegungen bei der Auswahl von MES-Software

Manufacturing Execution Systems (MES) erfreuen sich in der Fertigungsbranche zunehmender Beliebtheit. Die Implementierung solcher Lösungen könnte der Schlüssel zu einer neuen Ära der Produktivität für Ihr Unternehmen sein, doch die Einführung neuer und umfangreicher IT-Software kann einschüchternd wirken. Der richtige Zeitpunkt für die Einführung eines MES hängt von den spezifischen Bedürfnissen und Umständen des jeweiligen Unternehmens ab. Es gibt zwar keine pauschale Antwort, aber einige Schlüsselindikatoren können darauf hinweisen, dass es der richtige Zeitpunkt sein könnte.
Wenn Ihre Fertigungsprozesse immer komplexer und schwieriger manuell zu verwalten sind, kann ein MES helfen, das Management der Fertigungsabläufe zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Fehlerquote zu senken. Wenn Ihr Unternehmen wächst und seine Funktionen ausbaut, kann ein MES die notwendigen Hilfsmittel zur Verwaltung größerer und komplexerer Workflows bereitstellen. Wenn Sie Ineffizienzen, Engpässe, Qualitätskontrollprobleme oder Compliance-Probleme in Ihren Produktionsprozessen haben, kann ein MES Echtzeitdaten und Leistungsanalysen über Produktionslinien hinweg bereitstellen, um diese Probleme schnell zu erkennen und zu beheben.
Als Bindeglied zwischen den Planungs- und Steuerungssystemen eines Unternehmens (wie beispielsweise einem Enterprise Resource Planning (ERP) System und den eigentlichen Fertigungsabläufen) sind MES-Systeme das Gehirn der „intelligenten Fertigung“ – sie spielen eine zentrale Rolle bei der Verfolgung und papierlosen Dokumentation der Echtzeit-Transformation von Rohstoffen in Fertigprodukte.
Sie erfassen Daten von Maschinen, Sensoren, Bedienern und anderen Geräten des industriellen Internet der Dinge (IIoT) und liefern genaue und aktuelle Erkenntnisse in den Status der Produktionsaktivitäten. MES-Systeme bieten Echtzeit-Transparenz und Kontrolle über Produktionsprozesse, sodass Stakeholder die Abläufe überwachen, Engpässe beheben, Ausfallzeiten und Überarbeitungen reduzieren und schnell fundierte Entscheidungen treffen können. MES-Systeme unterstützen Manager beim Prozessmanagement und der Prozesssteuerung und tragen so zu einer optimalen Leistung der Fertigung bei. Sie können Informationen entlang der Produktionslinie erstellen und verteilen, indem sie Arbeitsaufträge und Arbeitsanweisungen basierend auf auslösenden Ereignissen versenden.
Dank einer optimierten Produktionsplanung und -steuerung sorgen diese Systeme für eine effiziente Ressourcenzuordnung, einen Ausgleich der Workloads und eine pünktliche Zustellungen, was zu einer verbesserten Rentabilität führt. Darüber hinaus spielen sie eine entscheidende Rolle im Qualitätsmanagement und in der Compliance, indem sie Qualitätskontrollverfahren durchsetzen, Metriken überwachen und Echtzeitdaten erfassen. Effektives Bestandsmanagement, minimale Produktionsverzögerungen und rechtzeitige Materialverfügbarkeit werden durch die Verwaltung von Beständen und Materialbewegungen durch MES-Systeme ermöglicht.
Darüber hinaus liefern MES-Systeme Unternehmen umfassende und präzise Produktionsdaten, die eine datengesteuerte Entscheidungsfindung ermöglichen, um Geschäftsprozesse kontinuierlich zu verbessern und die Ressourcen zu optimieren. Sie unterstützen auch die Messung der Gesamtanlageneffektivität (OEE), eine wichtige Metrik, die zur Messung der Fertigungseffizienz verwendet wird. Durch die Rationalisierung von Workflows, die Automatisierung von Aufgaben und die Bereitstellung von Echtzeit-Feedback steigern MES-Systeme die Effizienz und Produktivität in der Produktion. Darüber hinaus ermöglichen sie die Rückverfolgbarkeit und Geneaologie der Lieferkette, die für Branchen mit strengen Vorschriften unerlässlich sind, da sie die Bewegung von Materialien und Prozessen während des gesamten intelligenten Fertigungslebenszyklus verfolgen.
Bevor ein MES implementiert wird, ist es unerlässlich, eine Bewertung Ihrer Fertigungsprozesse durchzuführen, klare Ziele zu setzen, wichtige Stakeholder einzubeziehen und den richtigen MES-Anbieter auszuwählen, der zu Ihren spezifischen Anforderungen passt. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung trägt zu einer erfolgreichen MES-Implementierung bei und maximiert deren Vorteil für Ihr Unternehmen.
Die Auswahl einer MES-Software (Manufacturing Execution System) ist eine wichtige Entscheidung für jedes Unternehmen. MES-Software hilft dabei, Produktionsprozesse zu optimieren, die Produktivität zu steigern, die Qualitätskontrolle zu verbessern und Abläufe zu rationalisieren.
Im Folgenden finden Sie einige Schritte, die Sie bei der Auswahl der richtigen MES-Software für Ihre speziellen Anforderungen unterstützen:
Wenn Sie diese Schritte befolgen und sich die Zeit nehmen, Ihre Optionen gründlich zu prüfen, erhöhen Sie die Chancen, eine MES-Software auszuwählen, die Ihren Unternehmenszielen entspricht und zu Ihrem Produktionserfolg beiträgt.
Ein Manufacturing Execution System (MES) ist ein bedeutendes Mittel zur Datenerfassung und ein wichtiger Teil der digitalen Transformation für Hersteller. Für große Unternehmen stellt sie jedoch nur eine von vielen Quellen dar. MES-Software kann Ihnen mehr bieten, wenn sie zusammen mit anderen Datenquellen in eine Enterprise Asset Management (EAM) oder Asset Performance Management (APM) Plattform integriert wird.
Die IBM Maximo Application Suite bietet eine einzelne cloudbasierte Umgebung, die sich in Ihr MES integrieren lässt und Ihnen dabei hilft, Fertigungsabläufe, Zuverlässigkeit und Leistung zu verbessern. Reduzieren Sie Risiken, sorgen Sie für die Einhaltung von Vorschriften und steigern Sie Ihren ROI mit Anwendungen, die auf über 30 Jahren marktführender Technologie basieren.
