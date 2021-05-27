Hadoop vs. Spark: Was ist der Unterschied?

Die jeweiligen Architekturen von Hadoop und Spark, wie diese Big-Data-Frameworks in verschiedenen Kontexten und Szenarien abschneiden, die am besten zu jeder Lösung passen.
Hadoop und Spark, beide von der Apache Software Foundation entwickelt, sind weit verbreitete Open-Source-Frameworks für Big Data-Architekturen. Jedes Framework enthält ein umfangreiches Ökosystem von Open-Source-Technologien, die Big-Data-Sets vorbereiten, verarbeiten, verwalten und analysieren.
Apache Hadoop ist ein Open-Source-Software-Dienstprogramm, das es Nutzern ermöglicht, große Big Data-Sätze (von Gigabyte bis Petabyte) durch ein Netzwerk von Computern (oder „Knoten“) zu verwalten, um umfangreiche und komplexe Datenprobleme zu lösen. Es handelt sich um eine hochskalierbare, kosteneffiziente Lösung, die strukturierte, semistrukturierte und unstrukturierte Daten speichert und verarbeitet (z. B. Internet-Klickstream-Daten, Webserver-Logs, IoT-Sensordaten usw.).
Zu den Vorteilen des Hadoop-Frameworks gehören die folgenden Nutzen:
Apache Spark – das ebenfalls Open Source ist – ist eine Datenverarbeitung für Big Data. Wie Hadoop teilt Spark große Aufgaben auf verschiedene Knoten auf. Es ist jedoch in der Regel schneller als Hadoop und verwendet RAM (Random Access Memory) zum Zwischenspeichern und Verarbeiten von Daten anstelle eines Dateisystems. Dadurch kann Spark Anwendungsfälle verarbeiten, die Hadoop nicht kann.
Vorteile des Spark-Frameworks umfassen folgendes:
Hadoop unterstützt fortschrittliche Analysen für gespeicherte Daten (z. B. prädiktive Analyse, Data Mining, maschinelles Lernen (ML) usw.). Es ermöglicht die Aufteilung von Big-Data-Analyseaufgaben in kleinere Teilaufgaben. Die kleinen Aufgaben werden parallel mittels eines Algorithmus (z. B. MapReduce) ausgeführt und dann über einen Hadoop-Cluster verteilt (d. h. Knoten, die parallele Berechnungen auf Big-Data-Sets durchführen).
Das Hadoop-Ökosystem besteht aus vier Hauptmodulen:
Apache Spark, das größte Open-Source-Projekt im Bereich Datenverarbeitung, ist das einzige Verarbeitungs-Framework, das Daten und künstliche Intelligenz (KI) kombiniert. Dies ermöglicht es den Nutzern, umfangreiche Datenkonvertierungen und -analysen durchzuführen und anschließend modernste Algorithmen für maschinelles Lernen (ML) und KI auszuführen.
Das Spark-Ökosystem besteht aus fünf Hauptmodulen:
Spark ist eine Hadoop-Erweiterung von MapReduce. Der Hauptunterschied zwischen Spark und MapReduce besteht darin, dass Spark Daten verarbeitet und für nachfolgende Schritte im Speicher aufbewahrt, wohingegen MapReduce Daten auf der Festplatte verarbeitet. Daher sind bei kleineren Workloads die Datenverarbeitung von Spark bis zu 100-mal schneller als MapReduce (Link befindet sich außerhalb ibm.com).
Außerdem erstellt Spark im Gegensatz zum zweistufigen Ausführungsprozess in MapReduce einen Directed Acyclic Graph (DAG), um Aufgaben und die Orchestrierung von Knoten im Hadoop-Cluster zu planen. Dieser Prozess der Aufgabenverfolgung ermöglicht eine Fehlertoleranz, bei der aufgezeichnete Vorgänge auf Daten aus einem früheren Zustand erneut angewendet werden.
Werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Unterschiede zwischen Hadoop und Spark in sechs entscheidenden Kontexten:
Auf Grundlage der oben dargestellten vergleichenden Analysen und Fakten veranschaulichen die folgenden Beispiele am besten die allgemeine Benutzerfreundlichkeit von Hadoop im Vergleich zu Spark.
Hadoop ist am effektivsten für Szenarien, die Folgendes beinhalten:
Spark ist am effektivsten für Szenarien, die Folgendes beinhalten:
IBM bietet mehrere Produkte an, mit denen Sie die Vorteile von Hadoop und Spark nutzen können, um Ihre Datenverwaltung-Initiativen zu optimieren und gleichzeitig Ihre umfassenden Geschäftsziele zu erreichen: