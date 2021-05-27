Hadoop vs. Spark: Was ist der Unterschied?

Apache Hadoop ist ein Open-Source-Software-Dienstprogramm, das es Nutzern ermöglicht, große Big Data-Sätze (von Gigabyte bis Petabyte) durch ein Netzwerk von Computern (oder „Knoten“) zu verwalten, um umfangreiche und komplexe Datenprobleme zu lösen. Es handelt sich um eine hochskalierbare, kosteneffiziente Lösung, die strukturierte, semistrukturierte und unstrukturierte Daten speichert und verarbeitet (z. B. Internet-Klickstream-Daten, Webserver-Logs, IoT-Sensordaten usw.).

Zu den Vorteilen des Hadoop-Frameworks gehören die folgenden Nutzen: