Eines der ersten Dinge, die Sie tun, wenn Sie umgezogen sind, ist die Änderung Ihrer Adresse. Diese Aktualisierung ist nicht unbedingt kompliziert, aber sie ist unerlässlich: Andernfalls könnte wichtige Post an Ihre alte Adresse geschickt werden, und weder Sie noch der Absender würden wissen, dass die Post nicht zugestellt wurde.

Die DNS-Migration ist ähnlich. Wenn diese nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, kann Ihre Website für Benutzer unzugänglich werden, E-Mails könnten nicht ankommen, was Kommunikationsprobleme mit Kunden bedeuten kann, Integrationen könnten nicht mehr funktionieren und vieles mehr. Im Grunde können Kunden Ihr Unternehmen nicht unter der richtigen Adresse erreichen, was zu einer Reihe von negativen Folgen führen kann.

Das Domain Name System (DNS) ist wie ein Telefonbuch oder Verzeichnis für das Internet. Es ermöglicht einem Benutzer, zu einer Website zu navigieren, indem er einen leicht zu merkenden Domainnamen wie IBM.com anstelle einer Zahlenfolge (in diesem Fall 184.85.75.7) verwendet.

Aber DNS beinhaltet viel mehr als eine einfache Übersetzung, und die Servicequalität eines verwalteten DNS-Anbieters kann sich auf Leistung, Zuverlässigkeit, Latenz, Sicherheit, Datenschutz und mehr auswirken. Wenn der DNS-Service eines Anbieters nicht den Erwartungen oder Anforderungen entspricht, suchen Unternehmen möglicherweise einen neuen Anbieter. Wenn dies der Fall ist, müssen sie eine DNS-Migration planen.

Die DNS-Migration, bei der ein Unternehmen die DNS-Einträge und -Einstellungen einer Domain von einem Anbieter zu einem anderen überträgt, muss nicht das mühsame Unterfangen sein, als das es oft dargestellt wird. Allerdings birgt es Risiken und potenzielle Probleme, wenn es nicht richtig durchgeführt wird. Fehler bei der DNS-Migration können zu Ausfallzeiten, Netzwerkschwachstellen und mehr führen. Hier erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass das nicht passiert.

Weitere Informationen zum DNS-Lookup-Prozess finden Sie hier.