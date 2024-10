Eine digitale Transformation beinhaltet die Einführung neuer Technologien und damit verbundener Geschäftsprozesse, um die Customer Experience zu optimieren und die Beziehungen zu anderen Stakeholdern zu verbessern.

Laut McKinsey unterstützt die digitale Transformation die Zusammenarbeit zwischen verteilten Unternehmensfunktionen auf neue und produktive Weise. Das Ergebnis ist fast immer das gleiche. Digitale Marktführer erzielten „deutlich höhere Renditen auf das materielle Eigenkapital, ihr KGV und ihre Gesamtrendite für die Aktionäre als digitale Nachzügler.“ Aber warum ist das so? Es gibt mehrere Gründe, warum digitale Transformation und Geschäftsstrategie so eng miteinander verknüpft sind:

1. Änderungen der Kundengewohnheiten und -präferenzen

Unternehmen müssen auf die zunehmenden Probleme und Bedürfnisse der Kunden reagieren. Die Erwartungen der Kunden haben sich seit Beginn der Pandemie geändert und die Unternehmen müssen sich anpassen, um sie zu erfüllen. Die digitale Transformation bietet oft die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und neue Produkte zu entwickeln, die Benutzererfahrung zu revolutionieren und einem Unternehmen zu helfen, sich zu modernisieren.

2. Der Aufstieg der fortschrittlichen digitalen Technologien

Zu den technologischen Entwicklungen, die Unternehmen verbessern, gehören: Automatisierung, Quantencomputing und Cloud Computing, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge (IoT). Die richtige Technologie schafft die Möglichkeit, neue digitale Lösungen zu entwickeln und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Es ermöglicht einem Unternehmen auch, besser in Echtzeit auf wettbewerbsfähige Herausforderungen zu reagieren.

3. Erhöhter Wettbewerbs- und Geschäftsdruck

Bestehende Unternehmen stehen unter dem Druck von Digital-First-Startups und anderen etablierten Unternehmen, die schnell Initiativen zur digitalen Transformation ergriffen haben. Um ihren aktuellen Geschäftswert zu erhalten und hoffentlich zu steigern, müssen Unternehmen die Transformation selbst in die Hand nehmen, um neue Fähigkeiten als Bollwerk gegen den Wettbewerb und als Treibstoff für Wachstum zu etablieren.



Die digitale Transformation steht bei vielen Unternehmen und Führungskräften ganz oben auf der Agenda, weil sie zu wichtigen Geschäftsergebnissen beitragen und die Anpassungsfähigkeit in einem wettbewerbsintensiven Markt erhöhen kann. Aber was ist eine digitale Transformationsstrategie und wie kann ein Unternehmen sie erfolgreich umsetzen?