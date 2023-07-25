DevOps-, SRE-, Plattform-, ITOps- und Entwicklerteams stehen alle unter dem Druck, die Leistungsfähigkeit von Anwendungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig schneller und intelligenter als je zuvor zu arbeiten. Ein Bereich, in dem in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt wurden, ist die Observability. Sie hat die Herangehensweise von IT-Teams an die Vorfallprävention revolutioniert.

Einige veraltete Konzepte bestehen jedoch weiterhin und schränken die Produktivität und den Erfolg moderner Softwareentwicklungsteams ein.

In diesem Blogbeitrag klären wir einen Mythos rund um die Observability: „Sie können auf die Überwachung verzichten und sich auf Protokolle verlassen.“

In unserer Blogserie haben wir bisher die folgenden Mythen über Observability widerlegt: