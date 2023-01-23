Wenn Sie in Ihrem Unternehmen für die Datenverwaltung zuständig sind, wissen Sie, wie wichtig ein System ist, das die Korrektheit, Aktualität und Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet. Hier kommt die Data Governance ins Spiel.
Vereinfacht ausgedrückt ist Data Governance der Prozess der Festlegung von Richtlinien, Verfahren und Standards für die Verwaltung von Daten innerhalb eines Unternehmens. Sie beinhaltet die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten, die Festlegung von Standards für die Datenqualität und die Sicherstellung, dass Daten in einer Weise verwendet werden, die den Zielen und Werten des Unternehmens entspricht.
Aber lassen Sie sich nicht von der trockenen Sprache täuschen – Data Governance ist entscheidend für den Erfolg jedes Unternehmens. Ohne sie könnten Sie Ihre Daten genauso gut den Wölfen zur Verfügung stellen (oder dem Praktikanten, der erst gestern angefangen hat und keine Ahnung hat, was er tut). Schlechte Data Governance kann zu allerlei Problemen führen, darunter:
Stellen Sie sich vor, Sie müssten wichtige Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Daten treffen, die überall verstreut sind. Das ist nicht nur frustrierend, sondern kann auch zu kostspieligen Fehlern führen.
Wenn Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind, setzen Sie sich allen möglichen bösen Überraschungen aus. Hacker und Cyberkriminelle suchen ständig nach Möglichkeiten, an sensible Daten zu gelangen, und ohne eine angemessene Data Governance macht man es ihnen viel zu einfach.
Sind Ihre Daten unzuverlässig oder fehlerhaft, kann dies dem Ruf Ihres Unternehmens ernsthaft schaden. Niemand wird Ihnen vertrauen, wenn man Ihren Daten nicht vertrauen kann.
Wie Sie sehen, ist Data Governance kein Witz. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Spaß machen kann! Okay, „Spaß“ ist vielleicht etwas übertrieben, aber es gibt definitiv Möglichkeiten, die Data Governance weniger lästig zu gestalten. Hier sind einige Best Practices, die Sie beachten sollten:
Stellen Sie sicher, dass jeder weiß, wer wofür verantwortlich ist. Stellen Sie die notwendigen Schulungen und Ressourcen bereit, damit die Mitarbeiter ihre Arbeit effektiv erledigen können.
Legen Sie klare Richtlinien fest, wie Daten innerhalb Ihres Unternehmens erfasst, gespeichert und verwendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle auf dem gleichen Stand sind und Ihre Daten einheitlich verwaltet werden.
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Daten auf Korrektheit und Vollständigkeit. Implementieren Sie Prozesse, um alle festgestellten Probleme zu beheben. Denken Sie daran: Schlechte Eingabequalität bedeutet schlechte Ausgabequalität.
Datensilos sind der Fluch jedes Data-Governance-Programms. Indem Sie diese Silos aufbrechen und den Datenaustausch und die Zusammenarbeit fördern, erhalten Sie ein umfassenderes Bild der Vorgänge in Ihrem Unternehmen.
Natürlich ist die Implementierung eines erfolgreichen Data-Governance-Programms nicht immer einfach. Möglicherweise stehen Sie vor Herausforderungen wie der Zustimmung von Stakeholdern, dem Umgang mit Widerständen gegen Veränderungen und der Verwaltung der Datenqualität. Aber mit dem richtigen Ansatz und ein wenig Ausdauer können Sie diese Herausforderungen überwinden und ein Data-Governance-Programm schaffen, das für Sie funktioniert.
Zögern Sie also nicht, die Ärmel hochzukrempeln und sich mit Data Governance auseinanderzusetzen. Ihre Daten – und Ihr Unternehmen – werden es Ihnen danken.
In zukünftigen Beiträgen werden mein Data Elite-Team und ich Sie auf diesem Weg begleiten und Ihnen unsere Sichtweise und Erkenntnisse darüber vermitteln, wie IBM mit seinen Lösungen dazu beitragen kann, die Datenbereitschaft Ihres Unternehmens zu beschleunigen.
