Ich finde immer noch, dass der Ausdruck Blockchain oft an Kryptowährungen erinnert, was dieser bahnbrechenden neuen Technologie nicht gerecht wird. Bitcoin kam 2011 auf den Markt und war die erste groß angelegte Implementierung der Blockchain-Technologie. Medien, Investoren und Edge-Technologen haben jahrelang über Kryptowährungen gesprochen und viele Leute denken fälschlicherweise, dass diese Technologien ein und dasselbe sind.
Zur Verdeutlichung: Kryptowährungen sind für Blockchain das, was der Verbrennungsmotor für Autos ist. Große Unternehmen wie IBM, Walmart, Maersk, DeBeers und andere investierten erhebliche Summen in Blockchain, um das Geschäft weltweit zu verbessern und zu sichern. Blockchain findet nicht nur in Kryptowährungen Anwendung, sondern bietet als Lösung auch in der realen Welt zahlreiche Vorteile, beispielsweise für Unternehmen im Gesundheitswesen, Banken, Einzelhändler und Verbraucher.
Blockchain ist ein geteiltes, verteiltes Bestandsregister mit dezentraler Steuerung. Blockchains enthalten Blöcke, die zu Ketten verbunden sind. Jede Kette besteht aus verschlüsselten Daten, die teilweise aus Daten des vorherigen Blocks zusammengesetzt sind, um die Verschlüsselung zu erzeugen. Blockchains existieren sowohl als öffentliche als auch als private Bestandsregister. Bei bestimmten Implementierungen kann jeder Interessierte teilnehmen, während für andere eine Einladung und Zugriffsrechte erforderlich sind. Zu den Hauptvorteilen der Blockchain-Technologie gehören Verschlüsselung, Herkunft und Unveränderlichkeit.
Bei der Verschlüsselung werden Daten durcheinander gewürfelt, so dass sie ohne Code unlesbar sind. Die Herkunft bezeichnet einen Datenpfad, der die Gültigkeit und Integrität der Datenhistorie gewährleistet. Unveränderlichkeit bedeutet, dass sich Daten nicht mehr ändern können, sobald ein Block validiert ist. Die Kombination von Dezentralisierung mit Verschlüsselung, Herkunft und Unveränderlichkeit ermöglicht eine neue, bahnbrechende, sichere Technologie, die Branchen weltweit verändern wird.
Blockchains enthalten verschlüsselte Daten in einzelnen Blocks, die sich auf die Wünsche der Systemdesigner beziehen. Im Bankwesen kann ein solcher Block Name, Kontonummer, Transaktionstyp, Betrag oder andere Informationen enthalten. Bei Lösungen für den Einzelhandel umfassen Blockchain-Daten zum Beispiel den gekauften Artikel, die Seriennummer, das Kaufdatum und den Herstellungsort.
Unternehmen, die Blockchain-Implementierungen in Betracht ziehen, identifizieren transaktionsspezifische Informationen und platzieren je nach Bedarf diese Daten in den Blöcken, aus denen die Blockchain besteht. Es gibt keine Begrenzungen, welche Branchen oder Transaktionen von der Blockchain-Technologie profitieren. Viele Unternehmen und vertikale Märkte verfügen bereits über Live-Implementierungen, während Blockchain regelmäßig weltweit immer mehr Anwendungsfälle findet.
Die bekannteste Blockchain-Technologie, die heute produktiv eingesetzt wird, betrifft Kryptowährungen. Es gibt Dutzende von Beispielen, wobei Bitcoin als beliebteste Währung gilt. Weitere Beispiele mit einzigartigen und wertvollen Eigenschaften sind Ripple und Ethereum. Ripple hat die globalen Finanzmärkte im Griff und Ethereum nutzt Smart Contracts als Ersatz für die Treuhand, um digitale Identitäten zu verwalten und andere Implementierungen zu bieten.
Die meisten Implementierungen von Kryptowährungen beinhalten öffentliche Blockchains, an denen jeder teilnehmen kann. Die meisten Blockchain-Bereitstellungen in Unternehmen verwenden ein privates Bestandsregister, das den Zugriff und die Autorisierung einschränkt. Zwar nehmen Kryptowährungen einen berechtigten Platz in der Blockchain-Welt ein, sie decken aber keineswegs die enormen Möglichkeiten dieser aufkommenden Technologie vollständig ab.
Finanzdienstleistungen haben eine der besten Gründe für die Nutzung der Blockchain. Die inhärente Sicherheit und Unveränderlichkeit sind direkt mit den wichtigsten Anforderungen für Banken und Versicherungen verbunden. American Express hat diesen Aspekte verstanden und in verschiedenen Geschäftsbereichen Schritte unternommen, um Blockchain einzusetzen. American Express trat dem globalen Zahlungsnetzwerk von Ripple bei und startete eine Blockchain für Mitgliedsprämien.
Diese Maßnahmen wurden 2017 und 2018 umgesetzt und man erwartet Wachstum in diesen Bereichen sowie neue Blockchain-Bereitstellungen in der Zukunft. Die nahezu in Echtzeit erfolgenden Aktualisierungen durch das verteilte Bestandsregister, das alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette über die durchgeführten Aktivitäten informiert, schaffen einen großen Mehrwert für Finanzdienstleistungen. American Express war einer der ersten Finanzdienstleister, der reale Anwendungsfälle für Blockchain implementierte. Die Konkurrenz wird sicherlich ebenfalls einsteigen, wenn sie den Nutzen erkennt, den American Express aus dem Einsatz dieser bahnbrechenden Technologie zieht.
De Beers ist ein internationales Unternehmen, das sich unter anderem auf Diamantenexploration und -abbau spezialisiert hat. 2015 gründete De Beers Tracr, eine Blockchain-Plattform, die dazu dient, Diamanten von der Mine bis zum Kunden zu verfolgen. Die Diamantenexploration und -gewinnung leidet unter gewissen unmoralischen Praktiken, und die Kunden möchten vor dem Kauf den Weg ihres Produkts kennen. Laut Bruce Cleaver, De Beers CEO, „hat das Tracr-Projektteam bewiesen, dass es einen Diamanten erfolgreich durch die gesamte Wertschöpfungskette verfolgen kann und damit eine Rückverfolgbarkeit der Assets gewährleistet, die zuvor nicht möglich war.“
Indem De Beers den Ursprung des Diamanten entlang der Vertriebskette bis hin zum Einzelhandel zeigt, kann das Unternehmen den Käufern die Herkunft jedes einzelnen Diamanten verdeutlichen. Die Blockchain bietet entscheidende Funktionen, die es De Beers ermöglichen, den Endkunden ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln – etwas, was keine andere Technologie bisher leisten konnte.
Zahlreiche Unternehmen bieten spezifische, Blockchain-orientierte Lösungen für Gesundheitseinrichtungen an. Medicalchain nutzt eine Blockchain-Technologie, um Gesundheitsakten sicher zu speichern – ein kollaborativer, intelligenter Ansatz im Gesundheitswesen. Diese Lösung kann Patienten vor einer Vielzahl von Hackerangriffen schützen, die Gesundheitsdienstleister und Kostenträger betreffen.
Eine weitere große Herausforderung im Gesundheitswesen besteht darin, dass medizinische Daten nicht anbieterübergreifend sind. Wenn ein Patient eine Notaufnahme in einem Krankenhaus aufsucht, besteht eine gute Chance, dass die Daten nicht an den Hausarzt weitergeleitet werden. Darüber hinaus hat die Notaufnahme keinen Zugriff auf die Krankenakte des Patienten. SimplyVital Health löst dieses Problem mit einer Open-Source-Blockchain-Datenbank, die sicheren Zugang zu Patientendaten ermöglicht und so die Koordination der Versorgung ermöglicht.
BlockPharma hat eine Blockchain-Lösung entwickelt, um Medikamente zu verfolgen und gegen Fälschungen zu kämpfen. Die Idee spiegelt das wider, was De Beers beim Diamanten-Tracking tat, diesmal mit dem Ziel, Leben zu retten. Die Anwendungsfälle der Blockchain können branchenübergreifend sein, da die meisten Unternehmen aus Datensicherheit, Herkunft und Unveränderlichkeit einen Vorteil ziehen. Dutzende von Unternehmen haben den Wert erkannt und arbeiten im Gesundheitssektor an der Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain-basierten Lösungen.
Die Ursprünge von Blockchain gehen auf das Jahr 1979 zurück, mit großen Fortschritten im Jahr 1991. Die erste Anwendung in der realen Welt, Bitcoin, wurde jedoch erst 2011 umgesetzt. Obwohl Bitcoin schon vor acht Jahren auf den Markt kam, was in der Technologiewelt Lichtjahren gleichkommt, hat die Blockchain-Technologie noch einen weiten Weg vor sich. In vielen Branchen gibt es umfangreiche Ideen für den Einsatz von Blockchain, doch von einer Massenimplementierung sind wir noch Jahre entfernt. Ob es um die Bereitstellung von Blockchain in den Bereichen Wahlen, Landwirtschaft, Regierung oder Unterhaltung geht – es gibt Herausforderungen, die die großflächige Bereitstellung von Blockchain verhindern.
Die Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie sind grenzenlos, aber die Hürden für ihre Implementierung liegen in der Akzeptanz, dem Mut, die Führung zu übernehmen, und der Überwindung von Sicherheitsbedenken. Wie bei den meisten neuen Technologien braucht die Sicherheit eine Weile, um das Vertrauen der Benutzer zu gewinnen. Diebstähle zahlreicher Kryptowährungen haben viel Aufmerksamkeit erregt. Leider haben diese Angriffe auch negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Blockchain-Technologie.
Obwohl fast alle Hacks in Bezug auf Kryptowährung etwas anderes als die zugrundeliegende Blockchain-Technologie oder deren Sicherheit betrafen, wird die Wahrnehmung zur Realität und beeinflusst die Akzeptanz der Blockchain. Auch wenn diese Angriffe die Annahme der Blockchain-Technologie hemmen, werden sie sie nicht verhindern.
Die Blockchain kann zahlreiche Branchen verändern, die Lebensqualität erhöhen und Betrugsfälle reduzieren – es ist einfach eine Frage der Zeit.
