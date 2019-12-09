Die bekannteste Blockchain-Technologie, die heute produktiv eingesetzt wird, betrifft Kryptowährungen. Es gibt Dutzende von Beispielen, wobei Bitcoin als beliebteste Währung gilt. Weitere Beispiele mit einzigartigen und wertvollen Eigenschaften sind Ripple und Ethereum. Ripple hat die globalen Finanzmärkte im Griff und Ethereum nutzt Smart Contracts als Ersatz für die Treuhand, um digitale Identitäten zu verwalten und andere Implementierungen zu bieten.

Die meisten Implementierungen von Kryptowährungen beinhalten öffentliche Blockchains, an denen jeder teilnehmen kann. Die meisten Blockchain-Bereitstellungen in Unternehmen verwenden ein privates Bestandsregister, das den Zugriff und die Autorisierung einschränkt. Zwar nehmen Kryptowährungen einen berechtigten Platz in der Blockchain-Welt ein, sie decken aber keineswegs die enormen Möglichkeiten dieser aufkommenden Technologie vollständig ab.

Finanzdienstleistungen haben eine der besten Gründe für die Nutzung der Blockchain. Die inhärente Sicherheit und Unveränderlichkeit sind direkt mit den wichtigsten Anforderungen für Banken und Versicherungen verbunden. American Express hat diesen Aspekte verstanden und in verschiedenen Geschäftsbereichen Schritte unternommen, um Blockchain einzusetzen. American Express trat dem globalen Zahlungsnetzwerk von Ripple bei und startete eine Blockchain für Mitgliedsprämien.

Diese Maßnahmen wurden 2017 und 2018 umgesetzt und man erwartet Wachstum in diesen Bereichen sowie neue Blockchain-Bereitstellungen in der Zukunft. Die nahezu in Echtzeit erfolgenden Aktualisierungen durch das verteilte Bestandsregister, das alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette über die durchgeführten Aktivitäten informiert, schaffen einen großen Mehrwert für Finanzdienstleistungen. American Express war einer der ersten Finanzdienstleister, der reale Anwendungsfälle für Blockchain implementierte. Die Konkurrenz wird sicherlich ebenfalls einsteigen, wenn sie den Nutzen erkennt, den American Express aus dem Einsatz dieser bahnbrechenden Technologie zieht.

De Beers ist ein internationales Unternehmen, das sich unter anderem auf Diamantenexploration und -abbau spezialisiert hat. 2015 gründete De Beers Tracr, eine Blockchain-Plattform, die dazu dient, Diamanten von der Mine bis zum Kunden zu verfolgen. Die Diamantenexploration und -gewinnung leidet unter gewissen unmoralischen Praktiken, und die Kunden möchten vor dem Kauf den Weg ihres Produkts kennen. Laut Bruce Cleaver, De Beers CEO, „hat das Tracr-Projektteam bewiesen, dass es einen Diamanten erfolgreich durch die gesamte Wertschöpfungskette verfolgen kann und damit eine Rückverfolgbarkeit der Assets gewährleistet, die zuvor nicht möglich war.“

Indem De Beers den Ursprung des Diamanten entlang der Vertriebskette bis hin zum Einzelhandel zeigt, kann das Unternehmen den Käufern die Herkunft jedes einzelnen Diamanten verdeutlichen. Die Blockchain bietet entscheidende Funktionen, die es De Beers ermöglichen, den Endkunden ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln – etwas, was keine andere Technologie bisher leisten konnte.

Zahlreiche Unternehmen bieten spezifische, Blockchain-orientierte Lösungen für Gesundheitseinrichtungen an. Medicalchain nutzt eine Blockchain-Technologie, um Gesundheitsakten sicher zu speichern – ein kollaborativer, intelligenter Ansatz im Gesundheitswesen. Diese Lösung kann Patienten vor einer Vielzahl von Hackerangriffen schützen, die Gesundheitsdienstleister und Kostenträger betreffen.

Eine weitere große Herausforderung im Gesundheitswesen besteht darin, dass medizinische Daten nicht anbieterübergreifend sind. Wenn ein Patient eine Notaufnahme in einem Krankenhaus aufsucht, besteht eine gute Chance, dass die Daten nicht an den Hausarzt weitergeleitet werden. Darüber hinaus hat die Notaufnahme keinen Zugriff auf die Krankenakte des Patienten. SimplyVital Health löst dieses Problem mit einer Open-Source-Blockchain-Datenbank, die sicheren Zugang zu Patientendaten ermöglicht und so die Koordination der Versorgung ermöglicht.

BlockPharma hat eine Blockchain-Lösung entwickelt, um Medikamente zu verfolgen und gegen Fälschungen zu kämpfen. Die Idee spiegelt das wider, was De Beers beim Diamanten-Tracking tat, diesmal mit dem Ziel, Leben zu retten. Die Anwendungsfälle der Blockchain können branchenübergreifend sein, da die meisten Unternehmen aus Datensicherheit, Herkunft und Unveränderlichkeit einen Vorteil ziehen. Dutzende von Unternehmen haben den Wert erkannt und arbeiten im Gesundheitssektor an der Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain-basierten Lösungen.