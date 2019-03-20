KI ist keine Magie: Es ist Zeit, sie zu entmystifizieren und anzuwenden

Heute sehen zu viele Menschen künstliche Intelligenz (KI) als eine weitere magische Technologie an, die mit wenig Verständnis für ihre Funktionsweise eingesetzt wird. Sie betrachten KI als etwas Besonderes, das Experten vorbehalten ist, die sie beherrschen und uns damit verblüffen. In diesem Umfeld hat die KI einen mystischen Nimbus angenommen, der Großartiges verspricht und für Sterbliche unerreichbar scheint.



Die Wahrheit ist natürlich, dass KI keine Magie hat. Der Begriff „künstliche Intelligenz“ wurde erstmals 1956 verwendet. Seitdem hat sich die Technologie weiterentwickelt, enttäuscht und ist immer wieder neu aufgetaucht. Wie bei der Elektrizität wird auch bei der KI der Weg zum Durchbruch durch massenhaftes Experimentieren führen. Viele dieser Experimente werden zwar scheitern, aber die erfolgreichen werden erhebliche Auswirkungen haben.

Und genau da befinden wir uns heute. Wie andere, wie Andrew Ng vorgeschlagen haben, ist KI die neue Elektrizität. KI wird nicht nur allgegenwärtig und zunehmend zugänglich, sondern verbessert und verändert auch die Art und Weise, wie Geschäfte auf der ganzen Welt abgewickelt werden. Sie ermöglicht Vorhersagen mit höchster Genauigkeit und automatisiert Geschäftsprozesse und Entscheidungsfindung. Die Auswirkungen sind enorm und reichen von besseren Customer Experiences über intelligente Produkte bis hin zu effizienteren Dienstleistungen. Und am Ende wird das Ergebnis wirtschaftliche Auswirkungen für Unternehmen, Länder und die Gesellschaft haben.

Sicherlich werden die Unternehmen, die die Massenerprobung von KI vorantreiben, das nächste Jahrzehnt der Marktchancen gewinnen. Um KI aufzuschlüsseln und zu entmystifizieren, muss man zwei Schlüsselelemente der Kategorie betrachten: die Komponenten und den Prozess. Mit anderen Worten, wir müssen herausfinden, was dahinter steckt und wie es eingesetzt werden kann.