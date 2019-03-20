Tags
Künstliche Intelligenz

KI ist keine Magie: Es ist Zeit, sie zu entmystifizieren und anzuwenden

Mann in legerer Kleidung sitzt an einem Schreibtisch und arbeitet an einem Computer, umgeben von seinen Hauskatzen und Pflanzen

Autor

Rob Thomas

Rob Thomas

Jahrhundertelang wurde Elektrizität als Zauberei angesehen – als etwas, das Zauberer beherrschten und dessen Ursprung und Entstehung für die Menschen ein Rätsel blieb. Und obwohl Benjamin Franklin und seine Zeitgenossen sich der Phänomene bewusst waren, als er den Zusammenhang zwischen Elektrizität und Blitzschlag nachwies, hatte er 1752 Schwierigkeiten, sich eine praktische Anwendung dafür vorzustellen. Tatsächlich hatte seine wertvollste Erfindung mehr mit der Vermeidung von Elektrizität zu tun – dem Blitzableiter. Alle neuen Innovationen durchlaufen eine ähnliche Entwicklung: Ablehnung, Vermeidung, Angst und vielleicht schließlich Akzeptanz.

Heute sehen zu viele Menschen künstliche Intelligenz (KI) als eine weitere magische Technologie an, die mit wenig Verständnis für ihre Funktionsweise eingesetzt wird. Sie betrachten KI als etwas Besonderes, das Experten vorbehalten ist, die sie beherrschen und uns damit verblüffen. In diesem Umfeld hat die KI einen mystischen Nimbus angenommen, der Großartiges verspricht und für Sterbliche unerreichbar scheint.

Die Wahrheit ist natürlich, dass KI keine Magie hat. Der Begriff „künstliche Intelligenz“ wurde erstmals 1956 verwendet. Seitdem hat sich die Technologie weiterentwickelt, enttäuscht und ist immer wieder neu aufgetaucht. Wie bei der Elektrizität wird auch bei der KI der Weg zum Durchbruch durch massenhaftes Experimentieren führen. Viele dieser Experimente werden zwar scheitern, aber die erfolgreichen werden erhebliche Auswirkungen haben.

Und genau da befinden wir uns heute. Wie andere, wie Andrew Ng vorgeschlagen haben, ist KI die neue Elektrizität. KI wird nicht nur allgegenwärtig und zunehmend zugänglich, sondern verbessert und verändert auch die Art und Weise, wie Geschäfte auf der ganzen Welt abgewickelt werden. Sie ermöglicht Vorhersagen mit höchster Genauigkeit und automatisiert Geschäftsprozesse und Entscheidungsfindung. Die Auswirkungen sind enorm und reichen von besseren Customer Experiences über intelligente Produkte bis hin zu effizienteren Dienstleistungen. Und am Ende wird das Ergebnis wirtschaftliche Auswirkungen für Unternehmen, Länder und die Gesellschaft haben.

Sicherlich werden die Unternehmen, die die Massenerprobung von KI vorantreiben, das nächste Jahrzehnt der Marktchancen gewinnen. Um KI aufzuschlüsseln und zu entmystifizieren, muss man zwei Schlüsselelemente der Kategorie betrachten: die Komponenten und den Prozess. Mit anderen Worten, wir müssen herausfinden, was dahinter steckt und wie es eingesetzt werden kann.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Die Komponenten

Ähnlich wie die Elektrizität von grundlegenden Komponenten wie Widerständen, Kondensatoren, Dioden usw. angetrieben wurde, wird die KI von modernen Software-Komponenten angetrieben:

  1. Ein einheitliches, modernes Data Fabric. KI ernährt sich von Daten, daher müssen Daten für die KI aufbereitet werden. Eine Data Fabric fungiert als logische Darstellung aller Datenassets in jeder Cloud. Sie organisiert und kennzeichnet Daten im gesamten Unternehmen. Nahtloser Zugriff auf alle Daten ist durch Virtualisierung von der Firewall bis zum Edge möglich.
  2. Eine Entwicklungsumgebung und Engine. Ein Ort, an dem KI-Modelle gebaut, trainiert und ausgeführt werden können. Dies ermöglicht durchgängiges Deep Learning, von der Eingabe bis zur Ausgabe. Modelle des maschinellen Lernens helfen dabei, Muster und Strukturen in Daten zu finden, die nicht explizit, sondern abgeleitet sind. Das ist der Moment, in dem es sich wie Magie anfühlt.
  3. Menschliche Funktionen. Ein Mechanismus, um Modelle zum Leben zu erwecken, indem Modelle und Anwendungen mit menschlichen Funktionen wie Stimme, Sprache, Vision und Argumentation verknüpft werden.
  4. KI-Management und -Ausbeutung. So können Sie KI in jede Anwendung oder jeden Geschäftsprozess einfügen und gleichzeitig die Versionen, die Auswirkungen, die Veränderungen, die Verzerrungen und die Varianz verstehen. Hier werden Ihre Modelle zur Ausbeutung bereitgestellt und das Lebenszyklusmanagement aller KI-Anwendungen ermöglicht. Und schließlich bietet sie Beweise und Erklärungen für die von der KI getroffenen Entscheidungen.
AI Academy

KI-Experte werden

Erlangen Sie das nötige Wissen, um KI-Investitionen zu priorisieren, die das Unternehmenswachstum vorantreiben. Starten Sie noch heute mit unserer kostenlosen AI Academy und gestalten Sie die Zukunft der KI in Ihrem Unternehmen.
Serie ansehen

Der Prozess

Mit diesen Komponenten in der Hand schalten immer mehr Unternehmen den Wert ihrer Daten frei. Aber um KI voll auszunutzen, müssen wir auch verstehen, wie man die Technologie adoptiert und implementiert. Wer den Prozess plant, sollte zunächst diese grundlegenden Schritte beachten:

  1. Identifizieren Sie die richtigen Geschäftsmöglichkeiten für KI. Die potenziellen Einsatzbereiche sind riesig: Kundenservice, Produktivität von Mitarbeitern/Unternehmen, Herstellungsfehler, Ausgaben in der Lieferkette und vieles mehr. Alles, was sich leicht beschreiben lässt, kann programmiert werden. Sobald es programmiert ist, wird die KI es verbessern. Die Möglichkeiten sind endlos.
  2. Bereiten Sie das Unternehmen auf KI vor. Unternehmen benötigen mehr Kapazitäten und Fachwissen im Bereich Data Science. Viele der heutigen repetitiven und manuellen Aufgaben werden automatisiert werden, wodurch sich die Rolle vieler Mitarbeiter verändern wird. Es kommt selten vor, dass eine ganze Aufgabe von KI übernommen werden kann. Aber es ist auch selten, dass keine der Rollen durch KI verbessert werden könnte. Alle Technologie ist nutzlos ohne die nötigen Talente, um sie anzuwenden. Deshalb sollte man ein Team von Experten aufbauen, das andere inspiriert und schult.
  3. Technologie und Partner auswählen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der CEO die Technologie persönlich auswählt, geht es hier eher um eine kulturelle Dimension. Ein Unternehmen sollte viele Technologien einsetzen, vergleichen, gegenüberstellen und aus diesem Prozess lernen. Ein Unternehmen sollte auch eine Handvoll Partner auswählen, die sowohl über die Fähigkeiten als auch über die Technologie zur Bereitstellung von KI verfügen.
  4. Fehler akzeptieren. Wenn Sie 100 KI-Projekte ausprobieren, werden wahrscheinlich 50 scheitern. Aber die 50, die funktionieren, werden die Ausfälle mehr als ausgleichen. Die von Ihnen geschaffene Kultur muss bereit und willens sein, Misserfolge zu akzeptieren, daraus zu lernen und sich dem nächsten zuzuwenden. Schnell scheitern, wie man so schön sagt.

Künstliche Intelligenz wird so grundlegend wie Elektrizität, Internet und Mobilfunk, seit diese in den Mainstream Einzug gehalten haben. 2019 keine KI-Strategie zu haben, wird so sein, als hätte man 2010 keine Mobilstrategie oder 2000 keine Internetstrategie.

Hoffen wir, dass Sie, wenn Sie auf diesen historischen Moment zurückblicken, dies mit Freude tun können, als jemand, der Daten als neue Ressourcen und KI als Dienstprogramm zu deren Nutzung begrüßt hat.

______________________________________________

Eine Version dieses Artikels erschien zuerst auf Informationweek.

Ähnliche Artikel:

Ressourcen

ROI erzielen: KI-Agenten in Ihrem Unternehmen

Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
IBM wird als führend im Bereich Data Science und maschinelles Lernen ausgezeichnet

Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Von KI-Projekten zu Gewinnen: Wie agentische KI finanzielle Erträge sichern kann

Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.

Zu mehr KI-Know-how

Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite erkunden

IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
IBM AI Academy

Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
KI in Aktion 2024

Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
CEO-Leitfaden 2025: 5 Denkanstöße zur Steigerung des Unternehmenswachstums

Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit generativer KI und ML

Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Wie Sie im neuen KI-Zeitalter vertrauensvoll und zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft blicken

Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Weiterführende Lösungen
IBM watsonx.ai

Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.

 watsonx.ai erkunden
Lösungen im Bereich künstlicher Intelligenz

Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.

 Erkunden Sie KI-Lösungen
Beratung und Services zu künstlicher Intelligenz (KI)

Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.

 KI-Services entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.

 Entdecken Sie Concert Erkunden Sie Lösungen zur Geschäftsprozessautomatisierung