Künstliche Intelligenz (KI) sollte so konzipiert sein, dass sie menschliche Aufsicht, Entscheidungsfreiheit und Rechenschaftspflicht bei Entscheidungen im gesamten KI-Lebenszyklus einbezieht und ausgewogen abdeckt. Das erste Prinzip für Vertrauen und Transparenz von IBM besagt, dass der Zweck von KI darin besteht, die menschliche Intelligenz zu verbessern. Erweiterte menschliche Intelligenz bedeutet, dass der Einsatz von KI die menschliche Intelligenz verbessert, anstatt unabhängig von ihr zu agieren oder sie zu ersetzen. All dies impliziert, dass KI-Systeme nicht als menschliche Wesen zu behandeln sind, sondern vielmehr als Unterstützungsmechanismen betrachtet werden, die die menschliche Intelligenz und das menschliche Potenzial steigern können.

KI, die die menschliche Intelligenz ergänzt, behält die menschliche Verantwortung für Entscheidungen bei, auch wenn sie von einem KI-System unterstützt wird. Daher müssen Menschen durch die Interaktion mit einem KI-System weitergebildet – und nicht entqualifiziert – werden. Die Förderung eines inklusiven und gerechten Zugangs zu KI-Technologien sowie einer umfassenden Mitarbeiterschulung und potenziellen Umschulung unterstützt die Grundsätze der IBM-Säulen für vertrauenswürdige KI und ermöglicht es, dass die Teilnahme an der KI-gesteuerten Wirtschaft auf Fairness, Transparenz, Erklärbarkeit, Robustheit und Datenschutz beruht.