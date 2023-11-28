Best Practices zur Erweiterung der menschlichen Intelligenz durch KI

Frau mit Brille lächelt

Künstliche Intelligenz (KI) sollte so konzipiert sein, dass sie menschliche Aufsicht, Entscheidungsfreiheit und Rechenschaftspflicht bei Entscheidungen im gesamten KI-Lebenszyklus einbezieht und ausgewogen abdeckt. Das erste Prinzip für Vertrauen und Transparenz von IBM besagt, dass der Zweck von KI darin besteht, die menschliche Intelligenz zu verbessern. Erweiterte menschliche Intelligenz bedeutet, dass der Einsatz von KI die menschliche Intelligenz verbessert, anstatt unabhängig von ihr zu agieren oder sie zu ersetzen. All dies impliziert, dass KI-Systeme nicht als menschliche Wesen zu behandeln sind, sondern vielmehr als Unterstützungsmechanismen betrachtet werden, die die menschliche Intelligenz und das menschliche Potenzial steigern können. 

KI, die die menschliche Intelligenz ergänzt, behält die menschliche Verantwortung für Entscheidungen bei, auch wenn sie von einem KI-System unterstützt wird. Daher müssen Menschen durch die Interaktion mit einem KI-System weitergebildet – und nicht entqualifiziert – werden. Die Förderung eines inklusiven und gerechten Zugangs zu KI-Technologien sowie einer umfassenden Mitarbeiterschulung und potenziellen Umschulung unterstützt die Grundsätze der IBM-Säulen für vertrauenswürdige KI und ermöglicht es, dass die Teilnahme an der KI-gesteuerten Wirtschaft auf Fairness, Transparenz, Erklärbarkeit, Robustheit und Datenschutz beruht. 

Branchen-Newsletter

Die neuesten KI-Trends, präsentiert von Experten

Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Best Practices 

Um das Prinzip der Erweiterung der menschlichen Intelligenz in die Praxis umzusetzen, empfehlen wir die folgenden Best Practices:

  1. Nutzen Sie KI, um die menschliche Intelligenz zu ergänzen, anstatt sie zu ersetzen oder unabhängig von ihr zu arbeiten.
  2. Informieren Sie Personen in einer Mensch-KI-Interaktion darüber, dass sie mit einem KI-System und nicht mit einem Menschen interagieren.
  3. Gestalten Sie die Interaktion zwischen Mensch und KI so, dass die menschliche Aufsicht über den gesamten KI-Lebenszyklus einbezogen und ausgeglichen wird. Gehen Sie Vorurteile an und fördern Sie die menschliche Rechenschaftspflicht und die Entscheidungsfreiheit der KI-Systeme über Ergebnisse.
  4. Entwickeln Sie Strategien und Praktiken, um einen inklusiven und gerechten Zugang zur Technologie zu fördern, damit ein breites Spektrum von Menschen an der KI-gestützten Wirtschaft teilhaben kann.
  5. Bieten Sie umfassende Schulungs- und Umschulungsprogramme für Ihre Mitarbeiter an, um eine vielfältige Belegschaft zu fördern, die sich an den Einsatz von KI anpassen und an den Vorteilen KI-gestützter Innovationen teilhaben kann. Arbeiten Sie mit der Personalabteilung zusammen, um den Arbeitsbereich eines jeden Mitarbeiters zu erweitern.

Weitere Informationen zu Standards und regulatorischen Perspektiven zur menschlichen Aufsicht, Forschung, KI-Entscheidungskoordination, Anwendungsfällen und KPIs finden Sie unten im Abschnitt „Augmenting Human Intelligence POV“ unten.

Ressourcen

ROI erzielen: KI-Agenten in Ihrem Unternehmen

Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
IBM wird als führend im Bereich Data Science und maschinelles Lernen ausgezeichnet

Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Von KI-Projekten zu Gewinnen: Wie agentische KI finanzielle Erträge sichern kann

Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.

Zu mehr KI-Know-how

Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite erkunden

IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
IBM AI Academy

Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
KI in Aktion 2024

Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
CEO-Leitfaden 2025: 5 Denkanstöße zur Steigerung des Unternehmenswachstums

Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit generativer KI und ML

Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Wie Sie im neuen KI-Zeitalter vertrauensvoll und zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft blicken

Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Weiterführende Lösungen
IBM watsonx.ai

Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.

 watsonx.ai erkunden
Lösungen im Bereich künstlicher Intelligenz

Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.

 Erkunden Sie KI-Lösungen
Beratung und Services zu künstlicher Intelligenz (KI)

Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.

 KI-Services entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.

 Entdecken Sie Concert Erkunden Sie Lösungen zur Geschäftsprozessautomatisierung