Tags
Cloud

6 Schlüsselelemente für eine erfolgreiche Cloud-Migration

CLOUD Green 4 generative KI

Bevor Sie mit der Cloud-Migration beginnen, sollten Sie sich anhand dieser sechs Schritte ein klares Bild davon machen, was für eine erfolgreiche Migration von Anwendungen in die Cloud erforderlich ist.

Da Unternehmen ihre Investitionen in Cloud-Lösungen zur Förderung des Geschäftserfolgs kontinuierlich erhöhen, ist die Cloud-Einführung zu einem integralen Bestandteil der IT-Optimierung geworden. Cloud-Migration ermöglicht es Unternehmen, flexibler zu sein, Ineffizienzen zu beseitigen und ein besseres Customer Experience zu bieten. Heute ist das Bedürfnis nach Stabilität und Flexibilität wichtiger denn je.

Eine optimierte IT-Infrastruktur ist für jedes Unternehmen unterschiedlich, besteht aber oft aus einer Kombination aus Public Cloud und traditionellen IT-Umgebungen. In einer IDG Cloud Computing-Umfrage gaben 73 Prozent der wichtigsten IT Entscheidungsträger an, diese Kombination aus Cloud Technologie bereits übernommen zu haben, und weitere 17 Prozent beabsichtigten, dies in den nächsten 12 Monaten zu tun.

Für Unternehmen, die eine Unterbrechung ihres Betriebs befürchten, muss die Einführung einer Cloud-Infrastruktur jedoch kein Alles-oder-Nichts-Vorschlag sein. Unternehmen können die Vorteile von Cloud-Technologien nutzen und gleichzeitig ihre Assets weiterhin in lokalen Umgebungen betreiben, indem sie Anwendungen in ein Hybrid-Cloud-Modell integrieren.

 

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

6 Schritte zur erfolgreichen Migration von Anwendungen in die Cloud

Die Migration in eine Cloud-Umgebung kann zur Verbesserung der betrieblichen Leistung und Agilität, der Skalierbarkeit des Workloads und der Sicherheit beitragen. Aus praktisch jeder Quelle können Unternehmen Workloads migrieren und schnell beginnen, von den folgenden Hybrid-Cloud-Vorteilen zu profitieren:

  • Mehr Flexibilität durch bedarfsorientierte IT-Ressourcen, die es Unternehmen ermöglichen, bei unerwarteten Spitzenwerten oder saisonalen Nutzungsmustern zu skalieren.
  • Eine Reduzierung der Investitionsausgaben wird durch den Wechsel von einem betriebskostenorientierten Modell zu einem nutzungsbasierten Abrechnungsmodell möglich.
  • Verbesserte Sicherheit mit verschiedenen Optionen im gesamten Stack – von physischer Hardware und Netzwerken bis hin zu Software und Mitarbeitern.

Bevor Sie mit dem Cloud-Migrationsprozess beginnen, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen, um sich ein klares Bild davon zu verschaffen, worum es geht.

1. Eine Strategie entwickeln

Bevor Sie in die Cloud wechseln, sollten Sie klar festlegen, was Sie erreichen möchten. Dies beginnt mit der Erfassung von Baseline-Metriken Ihrer IT-Infrastruktur, um Workloads Ihren Assets und Anwendungen zuzuordnen. Wenn Sie wissen, wo Sie stehen, können Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) für die Cloud-Migration festlegen, z. B. Seitenladezeiten, Antwortzeiten, Verfügbarkeit, CPU-Auslastung, Speichernutzung und Konversionsraten.

Die Strategieentwicklung sollte frühzeitig erfolgen und dabei den Geschäftszielen Vorrang vor der Technologie einräumen; diese Metriken ermöglichen die Messung über eine Reihe von Kategorien hinweg.

2. Die richtigen Anwendungen identifizieren

Nicht alle Apps sind cloudfreundlich. Einige funktionieren in Private oder Hybrid Clouds besser als in einer Public Cloud. Einige müssen nur geringfügig überarbeitet werden, während andere tiefgreifende Änderungen am Code erfordern. Eine umfassende Analyse von Architektur, Komplexität und Implementierung ist vor der Migration einfacher als danach.

Wenn Sie evaluieren, welche Anwendungen in die Cloud verschoben werden sollen, sollten Sie diese Fragen im Hinterkopf behalten:

  • Welche Anwendungen können unverändert verschoben werden, und welche erfordern eine Neugestaltung?
  • Falls eine Neugestaltung erforderlich ist, welcher Komplexitätsgrad muss dafür notwendig sein?
  • Verfügt der Cloud-Provider über Services, die eine Migration ohne Neukonfiguration von Workloads ermöglichen?
  • Wie hoch ist der Return on Investment (ROI) für jede Anwendung, die Sie verschieben werden, und wie lange wird es dauern, diesen zu erzielen?
  • Für Anwendungen, bei denen der Umzug in die Cloud als kosteneffektiv und sicher gilt, welche Art von Cloud-Umgebung eignet sich am besten – öffentlich, privat oder Multi-Cloud?

Eine Analyse Ihrer Architektur und ein sorgfältiger Blick auf Ihre Anwendungen können Ihnen dabei helfen, festzustellen, welche Migrationen sinnvoll sind.

3. Den richtigen Cloud-Provider auswählen

Ein wichtiger Aspekt der Optimierung wird die Auswahl eines Cloud-Providers sein, der den Cloud-Migrationsprozess während des Übergangs und darüber hinaus begleiten kann. Zu den wichtigsten Fragen, die Sie stellen sollten, gehören:

  • Welche Tools, einschließlich solcher von Drittanbietern, stehen zur Verfügung, um den Prozess zu vereinfachen?
  • Über welche Erfahrung verfügt er?
  • Kann er öffentliche, private und Multicloud-Umgebungen in jeglicher Größe unterstützen?
  • Wie kann er Ihnen helfen, mit komplexen Wechselwirkungen, unflexiblen Architekturen oder redundanter und veralteter Technologie umzugehen?
  • Wie viel Unterstützung kann er während des gesamten Migrationsprozesses bieten?

Der Wechsel in die Cloud ist nicht einfach. Folglich sollte der Dienstanbieter, den Sie auswählen, nachweislich Erfahrung darin haben, die komplexen Aufgaben zu bewältigen, die für die Verwaltung einer Cloud-Migration auf globaler Ebene erforderlich sind. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Service Level Agreements, die Meilensteine für Fortschritte und Ergebnisse beinhalten.

4. Aufrechterhaltung der Datenintegrität und Betriebskontinuität

Risikomanagement ist entscheidend, und sensible Daten können während einer Cloud-Migration offengelegt werden. Die Validierung von Geschäftsprozessen nach der Migration ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die automatisierten Kontrollen die gleichen Ergebnisse liefern, ohne den normalen Geschäftsbetrieb zu stören.

5. Verfolgen Sie einen End-to-End-Ansatz

Dienstleister sollten über eine robuste und bewährte Methodik verfügen, um jeden Aspekt des Migrationsprozesses abzudecken. Dazu sollte auch ein Framework gehören, um komplexe Transaktionen konsistent und auf globaler Ebene zu verwalten. Stellen Sie sicher, dass Sie all das im Service Level Agreement (SLA) mit vereinbarten Meilensteinen für Fortschritte und Ergebnisse darlegen.

6. Ihre Cloud-Migration ausführen

Wenn Sie die vorherigen Schritte sorgfältig befolgt haben, sollte dieser letzte Schritt relativ einfach sein. Wie Sie in die Cloud migrieren, hängt jedoch teilweise von der Komplexität und Architektur Ihrer Anwendung(en) und der Architektur Ihrer Daten ab. Sie können Ihre gesamte Anwendung verschieben, einen Test durchführen, um zu sehen, ob sie funktioniert, und anschließend Ihren lokalen Datenverkehr umstellen. Alternativ können Sie einen schrittweisen Ansatz wählen, indem Sie die Kunden nach und nach in die Cloud verschieben, die Migration validieren und diesen Prozess dann fortfahren, bis alle Kunden in die Cloud verschoben sind.

AI Academy

KI-Bereitschaft mit Hybrid Cloud

Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Zur Episode wechseln

IT-Optimierung treibt die digitale Transformation voran

Die Ergebnisse der IT-Optimierung – einschließlich beschleunigter Einführung, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit – werden dazu beitragen, Innovation und die digitale Transformation voranzutreiben. Die Einführung der Cloud mit einem schrittweisen Ansatz, bei dem sorgfältig überlegt wird, welche Anwendungen und Workloads migriert werden sollen, kann Unternehmen dabei helfen, diese Vorteile zu nutzen, ohne den Geschäftsbetrieb zu stören.

Erfahren Sie mehr über die Verbesserung der IT-Flexibilität und IBM Dienste zur Erweiterung von Workloads in die Cloud, indem Sie das Smart-Paper „Optimize IT: Accelerate digital transformation“ lesen.

Autor

Candice Zheng

Product Marketing Strategist

Ressourcen

Starten Sie Ihre Cloud-Migration

Erhalten Sie mit dem neuesten Bericht von IBM wichtige Erkenntnisse zur Cloud-Migration. Entdecken Sie die 10 wichtigsten Fakten, die jeder Tech-Leader kennen muss.
IaaS, PaaS und SaaS verstehen: Die richtige Cloud-Lösung wählen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Erkunden Sie das jeweilige Maß an Kontrolle, Skalierbarkeit und Verwaltung der verschiedenen Cloud-Modelle zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.
Anwendungsmigration: Der Weg in die Zukunft

Entdecken Sie den Prozess der Migration von Anwendungen über Plattformen oder Umgebungen hinweg bei minimaler Unterbrechung und optimierter Leistung. Lernen Sie die Strategien, Anwendungsfälle und Phasen der Migration von älteren und modernen Anwendungen kennen.
Mühelose Cloud-Migration mit Lift-and-Shift

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Anwendungen mit der Lift-and-Shift-Strategie schnell in die Cloud übertragen können, wobei Ihre bestehende Infrastruktur erhalten bleibt und Sie gleichzeitig von den Vorteilen der Cloud profitieren. Entdecken Sie die Vorteile, VMware-Workloads und Anwendungsfälle, die diesen Ansatz für viele Unternehmen zur bevorzugten Wahl machen.
Migrieren Sie VMware vSphere ganz einfach in die IBM Cloud

Migrieren Sie VMware vSphere-Workloads in die IBM Cloud mit dem RackWare Management Module (RMM), einem Self-Service-Migrationstool, das eine automatisierte Migration ermöglicht.
Optimieren Sie Ihre Cloud-Migration mit IBM Turbonomic

Planen und beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migrationsprojekte effizient mit IBM Turbonomic. Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse aus Anwendungs-Workloads, optimieren Sie die Leistung und sparen Sie Kosten, während Sie nahtlose Cloud-Übergänge sicherstellen.

Weiterführende Lösungen
Cloud Migration – IBM Instana Observability 

Instana vereinfacht Ihre Cloud-Migration durch umfassende Überwachung und umsetzbare Erkenntnisse.

 Instana erkunden
Migration in die IBM Cloud 

Migrieren Sie mit anpassbaren Lösungen und Tools auf die IBM Cloud, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen.

 Entdecken Sie die Cloud-Migration
Beratung zur Migration in die Cloud  

IBM Cloud Migration Services unterstützt Sie bei der Cloud-Migration für Ihr Unternehmen und erleichtert so die digitale Transformation.

 Cloud-Migrationsservices
Machen Sie den nächsten Schritt

Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migration mit den Beratungsdiensten von IBM. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen Ihnen bei einem effizienten Wechsel in die Cloud helfen können, oder buchen Sie eine Live-Demo, um die Vorteile von IBM Turbonomic in Aktion zu erleben.

 Services für die Cloud-Migration von IBM erkunden Live-Demo buchen