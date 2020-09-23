6 Schlüsselelemente für eine erfolgreiche Cloud-Migration

Die Migration in eine Cloud-Umgebung kann zur Verbesserung der betrieblichen Leistung und Agilität, der Skalierbarkeit des Workloads und der Sicherheit beitragen. Aus praktisch jeder Quelle können Unternehmen Workloads migrieren und schnell beginnen, von den folgenden Hybrid-Cloud-Vorteilen zu profitieren:

Mehr Flexibilität durch bedarfsorientierte IT-Ressourcen, die es Unternehmen ermöglichen, bei unerwarteten Spitzenwerten oder saisonalen Nutzungsmustern zu skalieren.

Eine Reduzierung der Investitionsausgaben wird durch den Wechsel von einem betriebskostenorientierten Modell zu einem nutzungsbasierten Abrechnungsmodell möglich.

Verbesserte Sicherheit mit verschiedenen Optionen im gesamten Stack – von physischer Hardware und Netzwerken bis hin zu Software und Mitarbeitern.

Bevor Sie mit dem Cloud-Migrationsprozess beginnen, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen, um sich ein klares Bild davon zu verschaffen, worum es geht.

1. Eine Strategie entwickeln

Bevor Sie in die Cloud wechseln, sollten Sie klar festlegen, was Sie erreichen möchten. Dies beginnt mit der Erfassung von Baseline-Metriken Ihrer IT-Infrastruktur, um Workloads Ihren Assets und Anwendungen zuzuordnen. Wenn Sie wissen, wo Sie stehen, können Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) für die Cloud-Migration festlegen, z. B. Seitenladezeiten, Antwortzeiten, Verfügbarkeit, CPU-Auslastung, Speichernutzung und Konversionsraten.

Die Strategieentwicklung sollte frühzeitig erfolgen und dabei den Geschäftszielen Vorrang vor der Technologie einräumen; diese Metriken ermöglichen die Messung über eine Reihe von Kategorien hinweg.

2. Die richtigen Anwendungen identifizieren

Nicht alle Apps sind cloudfreundlich. Einige funktionieren in Private oder Hybrid Clouds besser als in einer Public Cloud. Einige müssen nur geringfügig überarbeitet werden, während andere tiefgreifende Änderungen am Code erfordern. Eine umfassende Analyse von Architektur, Komplexität und Implementierung ist vor der Migration einfacher als danach.

Wenn Sie evaluieren, welche Anwendungen in die Cloud verschoben werden sollen, sollten Sie diese Fragen im Hinterkopf behalten:

Welche Anwendungen können unverändert verschoben werden, und welche erfordern eine Neugestaltung?

Falls eine Neugestaltung erforderlich ist, welcher Komplexitätsgrad muss dafür notwendig sein?

Verfügt der Cloud-Provider über Services, die eine Migration ohne Neukonfiguration von Workloads ermöglichen?

Wie hoch ist der Return on Investment (ROI) für jede Anwendung, die Sie verschieben werden, und wie lange wird es dauern, diesen zu erzielen?

Für Anwendungen, bei denen der Umzug in die Cloud als kosteneffektiv und sicher gilt, welche Art von Cloud-Umgebung eignet sich am besten – öffentlich, privat oder Multi-Cloud?

Eine Analyse Ihrer Architektur und ein sorgfältiger Blick auf Ihre Anwendungen können Ihnen dabei helfen, festzustellen, welche Migrationen sinnvoll sind.

3. Den richtigen Cloud-Provider auswählen

Ein wichtiger Aspekt der Optimierung wird die Auswahl eines Cloud-Providers sein, der den Cloud-Migrationsprozess während des Übergangs und darüber hinaus begleiten kann. Zu den wichtigsten Fragen, die Sie stellen sollten, gehören:

Welche Tools, einschließlich solcher von Drittanbietern, stehen zur Verfügung, um den Prozess zu vereinfachen?

Über welche Erfahrung verfügt er?

Kann er öffentliche, private und Multicloud-Umgebungen in jeglicher Größe unterstützen?

Wie kann er Ihnen helfen, mit komplexen Wechselwirkungen, unflexiblen Architekturen oder redundanter und veralteter Technologie umzugehen?

Wie viel Unterstützung kann er während des gesamten Migrationsprozesses bieten?

Der Wechsel in die Cloud ist nicht einfach. Folglich sollte der Dienstanbieter, den Sie auswählen, nachweislich Erfahrung darin haben, die komplexen Aufgaben zu bewältigen, die für die Verwaltung einer Cloud-Migration auf globaler Ebene erforderlich sind. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Service Level Agreements, die Meilensteine für Fortschritte und Ergebnisse beinhalten.

4. Aufrechterhaltung der Datenintegrität und Betriebskontinuität

Risikomanagement ist entscheidend, und sensible Daten können während einer Cloud-Migration offengelegt werden. Die Validierung von Geschäftsprozessen nach der Migration ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die automatisierten Kontrollen die gleichen Ergebnisse liefern, ohne den normalen Geschäftsbetrieb zu stören.

5. Verfolgen Sie einen End-to-End-Ansatz

Dienstleister sollten über eine robuste und bewährte Methodik verfügen, um jeden Aspekt des Migrationsprozesses abzudecken. Dazu sollte auch ein Framework gehören, um komplexe Transaktionen konsistent und auf globaler Ebene zu verwalten. Stellen Sie sicher, dass Sie all das im Service Level Agreement (SLA) mit vereinbarten Meilensteinen für Fortschritte und Ergebnisse darlegen.

6. Ihre Cloud-Migration ausführen

Wenn Sie die vorherigen Schritte sorgfältig befolgt haben, sollte dieser letzte Schritt relativ einfach sein. Wie Sie in die Cloud migrieren, hängt jedoch teilweise von der Komplexität und Architektur Ihrer Anwendung(en) und der Architektur Ihrer Daten ab. Sie können Ihre gesamte Anwendung verschieben, einen Test durchführen, um zu sehen, ob sie funktioniert, und anschließend Ihren lokalen Datenverkehr umstellen. Alternativ können Sie einen schrittweisen Ansatz wählen, indem Sie die Kunden nach und nach in die Cloud verschieben, die Migration validieren und diesen Prozess dann fortfahren, bis alle Kunden in die Cloud verschoben sind.