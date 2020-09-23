6 Schlüsselelemente für eine erfolgreiche Cloud-Migration

Da Unternehmen ihre Investitionen in Cloud-Lösungen zur Förderung des Geschäftserfolgs kontinuierlich erhöhen, ist die Cloud-Einführung zu einem integralen Bestandteil der IT-Optimierung geworden. Cloud-Migration ermöglicht es Unternehmen, flexibler zu sein, Ineffizienzen zu beseitigen und ein besseres Customer Experience zu bieten. Heute ist das Bedürfnis nach Stabilität und Flexibilität wichtiger denn je.
Eine optimierte IT-Infrastruktur ist für jedes Unternehmen unterschiedlich, besteht aber oft aus einer Kombination aus Public Cloud und traditionellen IT-Umgebungen. In einer IDG Cloud Computing-Umfrage gaben 73 Prozent der wichtigsten IT Entscheidungsträger an, diese Kombination aus Cloud Technologie bereits übernommen zu haben, und weitere 17 Prozent beabsichtigten, dies in den nächsten 12 Monaten zu tun.
Für Unternehmen, die eine Unterbrechung ihres Betriebs befürchten, muss die Einführung einer Cloud-Infrastruktur jedoch kein Alles-oder-Nichts-Vorschlag sein. Unternehmen können die Vorteile von Cloud-Technologien nutzen und gleichzeitig ihre Assets weiterhin in lokalen Umgebungen betreiben, indem sie Anwendungen in ein Hybrid-Cloud-Modell integrieren.
Die Migration in eine Cloud-Umgebung kann zur Verbesserung der betrieblichen Leistung und Agilität, der Skalierbarkeit des Workloads und der Sicherheit beitragen. Aus praktisch jeder Quelle können Unternehmen Workloads migrieren und schnell beginnen, von den folgenden Hybrid-Cloud-Vorteilen zu profitieren:
Bevor Sie mit dem Cloud-Migrationsprozess beginnen, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen, um sich ein klares Bild davon zu verschaffen, worum es geht.
Bevor Sie in die Cloud wechseln, sollten Sie klar festlegen, was Sie erreichen möchten. Dies beginnt mit der Erfassung von Baseline-Metriken Ihrer IT-Infrastruktur, um Workloads Ihren Assets und Anwendungen zuzuordnen. Wenn Sie wissen, wo Sie stehen, können Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) für die Cloud-Migration festlegen, z. B. Seitenladezeiten, Antwortzeiten, Verfügbarkeit, CPU-Auslastung, Speichernutzung und Konversionsraten.
Die Strategieentwicklung sollte frühzeitig erfolgen und dabei den Geschäftszielen Vorrang vor der Technologie einräumen; diese Metriken ermöglichen die Messung über eine Reihe von Kategorien hinweg.
Nicht alle Apps sind cloudfreundlich. Einige funktionieren in Private oder Hybrid Clouds besser als in einer Public Cloud. Einige müssen nur geringfügig überarbeitet werden, während andere tiefgreifende Änderungen am Code erfordern. Eine umfassende Analyse von Architektur, Komplexität und Implementierung ist vor der Migration einfacher als danach.
Wenn Sie evaluieren, welche Anwendungen in die Cloud verschoben werden sollen, sollten Sie diese Fragen im Hinterkopf behalten:
Eine Analyse Ihrer Architektur und ein sorgfältiger Blick auf Ihre Anwendungen können Ihnen dabei helfen, festzustellen, welche Migrationen sinnvoll sind.
Ein wichtiger Aspekt der Optimierung wird die Auswahl eines Cloud-Providers sein, der den Cloud-Migrationsprozess während des Übergangs und darüber hinaus begleiten kann. Zu den wichtigsten Fragen, die Sie stellen sollten, gehören:
Der Wechsel in die Cloud ist nicht einfach. Folglich sollte der Dienstanbieter, den Sie auswählen, nachweislich Erfahrung darin haben, die komplexen Aufgaben zu bewältigen, die für die Verwaltung einer Cloud-Migration auf globaler Ebene erforderlich sind. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Service Level Agreements, die Meilensteine für Fortschritte und Ergebnisse beinhalten.
Risikomanagement ist entscheidend, und sensible Daten können während einer Cloud-Migration offengelegt werden. Die Validierung von Geschäftsprozessen nach der Migration ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die automatisierten Kontrollen die gleichen Ergebnisse liefern, ohne den normalen Geschäftsbetrieb zu stören.
Dienstleister sollten über eine robuste und bewährte Methodik verfügen, um jeden Aspekt des Migrationsprozesses abzudecken. Dazu sollte auch ein Framework gehören, um komplexe Transaktionen konsistent und auf globaler Ebene zu verwalten. Stellen Sie sicher, dass Sie all das im Service Level Agreement (SLA) mit vereinbarten Meilensteinen für Fortschritte und Ergebnisse darlegen.
Wenn Sie die vorherigen Schritte sorgfältig befolgt haben, sollte dieser letzte Schritt relativ einfach sein. Wie Sie in die Cloud migrieren, hängt jedoch teilweise von der Komplexität und Architektur Ihrer Anwendung(en) und der Architektur Ihrer Daten ab. Sie können Ihre gesamte Anwendung verschieben, einen Test durchführen, um zu sehen, ob sie funktioniert, und anschließend Ihren lokalen Datenverkehr umstellen. Alternativ können Sie einen schrittweisen Ansatz wählen, indem Sie die Kunden nach und nach in die Cloud verschieben, die Migration validieren und diesen Prozess dann fortfahren, bis alle Kunden in die Cloud verschoben sind.
Die Ergebnisse der IT-Optimierung – einschließlich beschleunigter Einführung, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit – werden dazu beitragen, Innovation und die digitale Transformation voranzutreiben. Die Einführung der Cloud mit einem schrittweisen Ansatz, bei dem sorgfältig überlegt wird, welche Anwendungen und Workloads migriert werden sollen, kann Unternehmen dabei helfen, diese Vorteile zu nutzen, ohne den Geschäftsbetrieb zu stören.
