Data-Fabric-Lösungen

Datenvirtualisierung gehört zu den Technologien, die einen Data Fabric-Ansatz ermöglichen. Statt die Daten physisch aus verschiedenen lokalen und Cloud-Quellen mithilfe des Standardprozesses „Extrahieren, Transformieren, Laden“ (ETL) zu verschieben, verbindet sich ein Datenvirtualisierungstool mit verschiedenen Datenquellen, integriert nur die erforderlichen Metadaten und erstellt eine virtuelle Datenebene. Dadurch können Benutzer die Quelldaten in Echtzeit nutzen.



Daten sammeln sich unablässig an und es wird für Unternehmen immer schwieriger, auf Informationen zuzugreifen. Diese Daten enthalten ungesehene Erkenntnisse, die zu einem Wissensdefizit führen.

Mit Datenvirtualisierungsfunktionen in einer Data Fabric-Architektur können Unternehmen auf Daten an der Quelle zugreifen, ohne sie verschieben zu müssen, und so die Wertschöpfung durch schnellere, genauere Abfragen beschleunigen.