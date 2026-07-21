Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung mit KI-gestützten Tools für die Softwareentwicklung
Anwendungen mit Zuversicht entwickeln, modernisieren und verwalten
KI in der Softwareentwicklung geht über die Codegenerierung hinaus und verändert damit die Bereitstellungsweise von Software. Unsere Lösungen ermöglichen KI-gestützte Workflows über den gesamten Lebenszyklus hinweg – sie verbessern das Systemverständnis, koordinieren die Bereitstellung, betten Governance-Maßnahmen ein und unterstützen eine kontinuierliche, widerstandsfähige Softwareentwicklung in großem Maßstab.
Setzen Sie KI nicht nur für isolierte Code-Aufgaben ein, sondern auch für Planung, Refactoring, Tests und Pipelines, damit Änderungen zuverlässig systemübergreifend übernommen werden.
Beschleunigen Sie die Bereitstellung unter Wahrung der Systemintegrität, um technische Schulden abzubauen, sicher zu refaktorisieren und die Einheitlichkeit großer Codebasen zu gewährleisten.
Integrieren Sie Analysetools in den Softwareentwicklungszyklus (SDLC), um die Nutzung zu verfolgen, Ressourcen zu optimieren und die Einführung von KI auf messbare technische Ergebnisse abzustimmen.
Integrieren Sie die Richtliniendurchsetzung und sichere Codierungspraktiken frühzeitig, um Probleme schneller zu erkennen, Nacharbeiten zu reduzieren und die Entwicklung zu standardisieren, ohne Ihre Teams auszubremsen.
Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben und reduzieren Sie die kognitive Belastung, damit sich die Entwickler auf höherwertige technische Arbeit konzentrieren können. Sie können Chatbots oder andere Arten von Befehlen verwenden, um Code zu generieren, sowie Unit-Tests, die Codequalität sicherstellen, Code transformieren, Code automatisch vervollständigen, Code-Dokumentation erstellen, Code verstehen und vieles mehr. Je nach Anwendungsfall können Sie ein oder mehrere KI-Codierungstools auswählen.
Modernisieren Sie Anwendungen mit KI-gestützter Entwicklung, beschleunigen Sie die Bereitstellung, senken Sie Kosten und bauen Sie belastbare, cloudnative Systeme für mehr Agilität auf.
Integrieren und koordinieren Sie KI-Agenten plattformübergreifend mithilfe integrierter Governance-Funktionen und verwandeln Sie so fragmentierte Tools in sichere, skalierbare und unternehmensgerechte Lösungen.
Ermöglichen Sie den Einsatz vertrauenswürdiger KI in großem Maßstab durch integrierte Governance, indem Sie automatisierte Kontrollmechanismen in alle Modelle einbetten, um damit Risiken zu minimieren und konforme Innovationen zu beschleunigen.
Blue Pearl modernisierte komplexe Anwendungen in nur drei Tagen, automatisierte Code-Analyse, Refaktorierung und Tests und bewahrte dabei die architektonische Integrität.
APIS IT reduzierte die Modernisierungszeiten von Altlastsystemen von Wochen auf Stunden durch automatisierte Code-Analyse, Refactoring und Transformation in moderne Architekturen.
Die Kosten für das Rechenzentrum wurden auf etwa 20 % des vorherigen Niveaus gesenkt, während die Betriebszeit 99 % überstieg, wodurch die Zuverlässigkeit für geschäftskritische Vorgänge gestärkt wurde.
Eines der deutlichsten Beispiele für die fanorientierten Innovationen in Wimbledon ist „Match Chat“, ein KI-gestützter Assistent, der den Fans während eines Spiels als Begleiter in Echtzeit zur Seite stehen soll.