KI für die Softwareentwicklung

Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung mit KI-gestützten Tools für die Softwareentwicklung

Leitfaden: Vom AI Coding zur Bereitstellung
Agentische KI für Cognos Analytics

Modernisierung des Softwareentwicklungszyklus mit KI

Anwendungen mit Zuversicht entwickeln, modernisieren und verwalten

KI in der Softwareentwicklung geht über die Codegenerierung hinaus und verändert damit die Bereitstellungsweise von Software. Unsere Lösungen ermöglichen KI-gestützte Workflows über den gesamten Lebenszyklus hinweg – sie verbessern das Systemverständnis, koordinieren die Bereitstellung, betten Governance-Maßnahmen ein und unterstützen eine kontinuierliche, widerstandsfähige Softwareentwicklung in großem Maßstab.

 

Infografik: KI-gestützte Softwareentwicklung
KI, die im gesamten Softwareentwicklungszyklus funktioniert

Setzen Sie KI nicht nur für isolierte Code-Aufgaben ein, sondern auch für Planung, Refactoring, Tests und Pipelines, damit Änderungen zuverlässig systemübergreifend übernommen werden.
Modernisierung ohne Regression 

Beschleunigen Sie die Bereitstellung unter Wahrung der Systemintegrität, um technische Schulden abzubauen, sicher zu refaktorisieren und die Einheitlichkeit großer Codebasen zu gewährleisten.
Kostenkontrolle mit klaren Signalen

Integrieren Sie Analysetools in den Softwareentwicklungszyklus (SDLC), um die Nutzung zu verfolgen, Ressourcen zu optimieren und die Einführung von KI auf messbare technische Ergebnisse abzustimmen.
Integrierte Sicherheit und Governance 

Integrieren Sie die Richtliniendurchsetzung und sichere Codierungspraktiken frühzeitig, um Probleme schneller zu erkennen, Nacharbeiten zu reduzieren und die Entwicklung zu standardisieren, ohne Ihre Teams auszubremsen.

Relevante Produkte

Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben und reduzieren Sie die kognitive Belastung, damit sich die Entwickler auf höherwertige technische Arbeit konzentrieren können. Sie können Chatbots oder andere Arten von Befehlen verwenden, um Code zu generieren, sowie Unit-Tests, die Codequalität sicherstellen, Code transformieren, Code automatisch vervollständigen, Code-Dokumentation erstellen, Code verstehen und vieles mehr. Je nach Anwendungsfall können Sie ein oder mehrere KI-Codierungstools auswählen.
IBM Bob
Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung durch die Automatisierung komplexer Aufgaben – von der Entwicklung neuer Funktionen über die Modernisierung von Altsystemen bis hin zur Gewährleistung einer sicheren und qualitativ hochwertigen Bereitstellung.
IBM Instana
Erhalten Sie eine einfache, KI-gestützte Observability für DevOps- und Entwicklungsteams und automatisieren Sie die Erkenntnisgewinnung, um Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern.
Terraform
Automatisieren Sie die Bereitstellung in der Cloud, im Rechenzentrum und bei SaaS-Lösungen, sodass die Infrastruktur über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg über einen einzigen Workflow verwaltet werden kann.

Relevante Dienstleistungen

Services für die Anwendungsentwicklung

Modernisieren Sie Anwendungen mit KI-gestützter Entwicklung, beschleunigen Sie die Bereitstellung, senken Sie Kosten und bauen Sie belastbare, cloudnative Systeme für mehr Agilität auf.

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Ein moderner IT-Entwickler, der an einem Computer im Büro an VR-Spielen und -Software arbeitet.
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Integrieren und koordinieren Sie KI-Agenten plattformübergreifend mithilfe integrierter Governance-Funktionen und verwandeln Sie so fragmentierte Tools in sichere, skalierbare und unternehmensgerechte Lösungen.

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Vielbeschäftigte, lächelnde männliche und weibliche Geschäftsleute im Gespräch bei der Arbeit. Führungsteam aus zwei Geschäftsleuten, die sich mithilfe von Laptops unterhalten und in einem Firmenbüro stehen
KI-Governance-Beratung

Ermöglichen Sie den Einsatz vertrauenswürdiger KI in großem Maßstab durch integrierte Governance, indem Sie automatisierte Kontrollmechanismen in alle Modelle einbetten, um damit Risiken zu minimieren und konforme Innovationen zu beschleunigen.

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Eine junge Frau und eine ältere Dame nutzen ihre Geräte, während sie sich einen Schreibtisch teilen und dabei Distanz halten

Ressourcen

Tech Trends '26: KI-native Entwicklungsplattformen
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Die Analyse von RedMonk zum Einsatz agentischer KI durch führende Entwicklungsteams
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Erfahren Sie, wie sich IBM Bob von anderen agentischen Tools auf dem Markt unterscheidet, und lernen Sie die wichtigsten Überlegungen zur Einführung kennen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Transformieren Sie Ihren Softwareentwicklungsprozess von Grund auf mit KI-gestützter Entwicklung.  Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Experten, um die Möglichkeiten zu besprechen.

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