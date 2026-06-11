MONO-X modernisiert IT für KI-gestützte Innovation

Mithilfe von IBM Cloud und Power Virtual Server senkt MONO-X die Kosten und erhöht die Ausfallsicherheit, um die Einführung von KI zu beschleunigen
MONO-X ist ein in Japan ansässiges Technologieunternehmen und IBM Business Partner, das Unternehmen bei der Modernisierung geschäftskritischer Systeme bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität unterstützt. Mit der steigenden Nachfrage der Kunden nach Cloud-Migration und innovationsgetriebener Modernisierung erkannte MONO-X die Notwendigkeit, einen flexibleren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Modernisierungsansatz für Unternehmen mit IBM i-Workloads zu bieten.
Viele Kunden von MONO-X verließen sich auf eine seit langem bestehende Infrastruktur vor Ort, die die Agilität einschränkte, manuelle Vorgänge erforderte und den Wissenstransfer zunehmend erschwerte. Um die Modernisierung zu unterstützen und gleichzeitig den Wert der bestehenden IBM i-Assets zu erhalten, benötigten die Kunden eine sichere Cloud-Grundlage, die die operative Komplexität reduzieren und eine schnellere Einführung von KI-Technologien ermöglichen konnte. Ohne einen solchen Ansatz könnten steigende Infrastrukturkosten und operative Risiken Innovationen und zukünftiges Wachstum behindern.
MONO-X hat sich mit IBM zusammengetan, um einen Hybrid-Cloud-Modernisierungsansatz zu entwickeln, der auf IBM® Cloud und IBM Power Virtual Server basiert. Aufbauend auf dieser Architektur entwickelte MONO-X PVS One, einen Managed Service, der die Komplexität der IBM Cloud absorbieren und Kunden einen vereinfachten, hochwertigen Weg von lokalen IBM i-Umgebungen in die Cloud bieten soll.
Durch die Nutzung von IBM Cloud als Integrationsebene und Power Virtual Server als Kerninfrastruktur ermöglichte MONO-X den Kunden, manuelle Workloads zu automatisieren, die betriebliche Nachhaltigkeit zu verbessern und die Systemstabilität zu erhöhen. Die Lösung unterstützte zudem die moderne Entwicklung durch die Integration von IBM watsonx Orchestrate, wodurch KI-Agenten wie IBM Bob autonomer arbeiten konnten. Durch die nahtlose Integration von COBOL-basierten Systemen und modernen KI-Diensten zeigte MONO-X, wie Altlast und Innovation in einer einzigen, zukunftsbereiten Architektur koexistieren können.
Mit der über PVS One bereitgestellten Hybrid-Cloud-Umgebung erzielten MONO-X-Kunden messbare Verbesserungen in Bezug auf Kosteneffizienz, Zuverlässigkeit und Innovation. Die Kosten für das Rechenzentrum wurden auf etwa 20 % des vorherigen Niveaus gesenkt, während die Betriebszeit 99 % überstieg, wodurch die Zuverlässigkeit für geschäftskritische Vorgänge gestärkt wurde.
Entwicklungsumgebungen für KI-Agenten können nun in etwa zwei Stunden bereitgestellt werden, verglichen mit fast drei Monaten in traditionellen On-Premises-Umgebungen. Die Lösung ermöglichte zudem automatisiertere Abläufe, verbesserten Wissenstransfer und schnellere Modernisierungszyklen. Dadurch können Kunden den Wert ihrer IBM i Assets erhalten und gleichzeitig KI-Technologien schnell in Kernsysteme integrieren – wodurch sie für nachhaltiges Wachstum und eine kontinuierliche digitale Transformation gerüstet sind.
MONO-X ist ein in Japan ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die digitale Transformation von Unternehmen und die Modernisierung von Kernsystemen spezialisiert hat. Geleitet von der Philosophie „Rewrite the Standard“ modernisiert das Unternehmen geschäftskritische Systeme mithilfe von Cloud-Migration, autonomer Software und KI-gesteuerten Lösungen.
IBM Cloud und IBM Bob helfen Unternehmen dabei, Anwendungen zu modernisieren, Workflows zu automatisieren und KI unternehmensweit zu skalieren. Durch die Kombination der Flexibilität von Hybrid Cloud mit KI-Agent-Funktionen können Unternehmen die Komplexität reduzieren, Innovationen beschleunigen und neue Werte aus bestehenden Systemen freisetzen.
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IBM, das IBM-Logo, IBM Bob, IBM Cloud, IBM Power Virtual Server und IBM watsonx Orchestrate sind Marken der IBM Corp., die in vielen Rechtsordnungen weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen variieren.