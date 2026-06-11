MONO-X modernisiert IT für KI-gestützte Innovation

MONO-X ist ein in Japan ansässiges Technologieunternehmen und IBM Business Partner, das Unternehmen bei der Modernisierung geschäftskritischer Systeme bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität unterstützt. Mit der steigenden Nachfrage der Kunden nach Cloud-Migration und innovationsgetriebener Modernisierung erkannte MONO-X die Notwendigkeit, einen flexibleren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Modernisierungsansatz für Unternehmen mit IBM i-Workloads zu bieten.

Viele Kunden von MONO-X verließen sich auf eine seit langem bestehende Infrastruktur vor Ort, die die Agilität einschränkte, manuelle Vorgänge erforderte und den Wissenstransfer zunehmend erschwerte. Um die Modernisierung zu unterstützen und gleichzeitig den Wert der bestehenden IBM i-Assets zu erhalten, benötigten die Kunden eine sichere Cloud-Grundlage, die die operative Komplexität reduzieren und eine schnellere Einführung von KI-Technologien ermöglichen konnte. Ohne einen solchen Ansatz könnten steigende Infrastrukturkosten und operative Risiken Innovationen und zukünftiges Wachstum behindern.