Container-Lizenzen

Container sind leichte und portable ausführbare Einheiten (Images) von Software, in denen Anwendungscode zusammen mit seinen Bibliotheken und Abhängigkeiten gepackt ist.

IBM Certified Containers erfüllen Standardkriterien für die Paketierung und Bereitstellung von containerisierter Software mit Plattformintegrationen und können in jeder unterstützten Kubernetes-Orchestrierungsumgebung ausgeführt werden – auf Desktops, in traditionellen IT-Infrastrukturen oder in der Cloud.

Für alle IBM Certified Containers müssen Sie Berechtigungen erwerben, die den Lizenzanforderungen entsprechen (wie im Abschnitt „vCPU Capacity Counting Methodology for IBM Programs“ beschrieben) und vom IBM License Service gemessen werden.