Container-Lizenzen

Überblick

IBM Certified Containers

Container sind leichte und portable ausführbare Einheiten (Images) von Software, in denen Anwendungscode zusammen mit seinen Bibliotheken und Abhängigkeiten gepackt ist.

IBM Certified Containers erfüllen Standardkriterien für die Paketierung und Bereitstellung von containerisierter Software mit Plattformintegrationen und können in jeder unterstützten Kubernetes-Orchestrierungsumgebung ausgeführt werden – auf Desktops, in traditionellen IT-Infrastrukturen oder in der Cloud.

Für alle IBM Certified Containers müssen Sie Berechtigungen erwerben, die den Lizenzanforderungen entsprechen (wie im Abschnitt „vCPU Capacity Counting Methodology for IBM Programs“ beschrieben) und vom IBM License Service gemessen werden.

IBM Cloud Paks

IBM Cloud Paks sind integrierte Softwarelösungen, die auf der Red Hat Open Hybrid-Cloud-Plattform basieren und es ermöglichen, einmal zu erstellen und überall bereitzustellen.

IBM Cloud Paks optimieren die Bereitstellung und Verwaltung von Containern und ermöglichen Portabilität und konsistente Governance über Infrastrukturen hinweg mit der Red Hat OpenShift Container Platform (OCP), die auf der Open-Source-Orchestrierungstechnologie Kubernetes aufbaut.

Für alle in Containern bereitgestellten IBM Cloud Paks müssen Sie Berechtigungen erwerben, die den Lizenzanforderungen entsprechen (wie im Abschnitt „vCPU-Kapazitätsberechnungsmethode für IBM-Programme“ beschrieben) und vom IBM License Service gemessen und mit dem erforderlichen Cloud Pak-Umrechnungsfaktor multipliziert werden. Hinweis: Wenn der Faktor nicht angegeben ist, wird ein Verhältnis von 1:1 angenommen.

Anmerkungen

  • Für alle IBM Certified Containers und IBM Cloud Paks, die in Containern bereitgestellt werden, müssen Sie Berechtigungen erwerben, die den Lizenzanforderungen entsprechen, wie sie in der vCPU-Kapazitätsberechnungsmethode für IBM-Programme festgelegt und vom IBM License Service gemessen werden.
  • Die Container-Lizenzierung unterscheidet sich von der Sub-Capacity-Lizenzierung. Informationen zur Lizenzierung für Virtual Machines und physische Server finden Sie unter Passport Advantage Virtualisation Capacity (Sub-Capacity) Licensing.
  • Die Bring Your Own Software License (BYOSL) wird ebenfalls unterstützt.

Mit der Veröffentlichung der IBM Passport Advantage Agreements am 1. Februar 2023 wurden die Bedingungen für die Container-Lizenzierung in die entsprechenden Abschnitte der Vereinbarung integriert, ohne dass Kunden einen separaten Nachtrag zu diesen überarbeiteten Bedingungen unterzeichnen müssen.

Hinweis: Für bestehende PA-Kunden gelten ab dem 1. Mai 2023 neue Bedingungen.

Unter  Was Sie über die überarbeiteten Passport Advantage Agreements  mehr erfahren.

Wenn Sie die IPAA-Version 10 oder älter verwenden, ist ein Zusatzvertrag für die Container-Lizenzierung erforderlich.

Unter „IBM Terms“ können Sie den Nachtrag zu den Angebotsbedingungen „Sonderoption für Container-Lizenzierung“ herunterladen, der Ihnen als Leitfaden

  • Compliance und Berichterstattung
  • Nutzung des IBM License Service

Diese Anleitung unterstützt containerisierte Produkte auf Basis von Virtual Processor Core (VPC) oder Processor Value Units (PVU), die vom IBM License Service unterstützt werden und mit Kubernetes-Orchestrierung bereitgestellt werden.

  • Die vCPU-Kapazität* eines Pods* entspricht der Summe der CPU-Limits* aller Container innerhalb dieses Pods. Pods mit einer vCPU-Kapazität von weniger als einem Kern werden als Bruchteile gezählt.
  • Wenn innerhalb eines Worker-Knotens* die gesamte vCPU-Kapazität für alle Pods eines IBM-Programms die Kapazität des Worker-Knotens übersteigt, entspricht die vCPU-Kapazität der Kapazität des Worker-Knotens.
  • Die vCPU-Kapazität für ein IBM-Programm wird auf Cluster-Ebene aggregiert, und alle Bruchteile werden auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.
  • Für IBM Cloud Paks und andere IBM-Programme, bei denen es sich um gebündelte Lösungen mehrerer Produkte mit Lizenzverhältnissen handelt, gilt die Zählmethode für jedes einzelne gebündelte Produkt.

Definitionen

  • Cluster – Eine Gruppe von Worker-Maschinen, auch Knoten genannt, auf denen containerisierte Anwendungen ausgeführt werden. Jedes Cluster verfügt über mindestens einen Worker-Knoten.
  • Container – Ein kompaktes und portables ausführbares Image, das Software und alle zugehörigen Abhängigkeiten enthält.
  • CPU-Limit - Bietet Einschränkungen, um den Ressourcenverbrauch pro Container in einem Namespace mithilfe der Kubernetes-CPU-Limit-Eigenschaft „resources.limits.cpu“ zu begrenzen.
  • Namespace – Eine Abstraktion, die von Kubernetes zur Unterstützung mehrerer virtueller Cluster auf demselben physischen Cluster verwendet wird.
  • Pod – Das kleinste und einfachste Kubernetes-Objekt. Ein Pod stellt eine Gruppe von laufenden Containern in Ihrem Cluster dar.
  • VPC (Virtual Processor Core) & PVU (Processor Value Unit) – Maßeinheiten, anhand derer Programme lizenziert werden können (vollständige Definitionen finden Sie weiter unten in den Abschnitten „VPC & PVU in Containern“). Für die Zwecke dieser Anleitung entspricht 1 VPC 1 vCPU und 70 PVUs entsprechen 1 vCPU.
  • vCPU-Kapazität–  Die Gesamtzahl der vCPUs, die einem Pod gemäß der unten beschriebenen Zählmethode zur Verfügung stehen. Hinweis: Jeder Pod, der einen Container ohne CPU-Limit enthält, wird so behandelt, als hätte er eine vCPU-Kapazität, die der Kapazität des Worker-Knotens entspricht.
  • Worker-Knoten – Ein Worker-Knoten ist ein Knoten, der eine containerisierte Umgebung für die Ausführung von Aufgaben bereitstellt. Bei steigenden Anforderungen können Ihrem Cluster weitere Worker-Knoten hinzugefügt werden, um die Leistung und Effizienz zu verbessern. Ein Cluster kann eine beliebige Anzahl von Worker-Knoten enthalten, jedoch ist mindestens ein Worker-Knoten erforderlich.
  • Kapazität des Worker-Knotens – Die dem Worker-Knoten zur Verfügung stehende Gesamtkapazität, gemessen entweder in virtuellen Kernen oder physischen Kernen, wie von der Kubernetes-API gemeldet.

  • Unterstützung für Simultaneous Multithreading (SMT) oder Hyperthreading (HT): Die IBM License Service-Ausgabe wird für Worker-Knoten angepasst, auf denen Hyperthreading oder die SMT-Varianten SMT2, SMT4 und SMT8 aktiviert sind.* Als solches,
    • 2 vCPUs pro 1 Kern als 1 VPC oder 70 PVUs für die Lizenzberechnung, wenn Hyperthreading oder SMT2 aktiviert ist (z. B. werden 8 vCPUs als 4 vCPUs gezählt).
    • 4 vCPUs pro Kern als 1 VPC oder 70 PVUs für die Lizenzberechnung, wenn SMT4 aktiviert ist (z. B. werden 16 vCPUs als 4 vCPUs gezählt).
    • 8 vCPUs pro Kern als 1 VPC oder 70 PVUs für die Lizenzberechnung, wenn SMT8 aktiviert ist (z. B. werden 32 vCPUs als 4 vCPUs gezählt).
    • Bei Clustern mit gemischten/unterschiedlichen SMT-Stufen wird der niedrigste Faktor angewendet. Beispiel: Einige Knoten verwenden SMT4 und andere SMT8. Für die Lizenzberechnung dieses Clusters wird der Faktor 4 verwendet. Die Identifizierung des HT/SMT-Status muss manuell erfolgen und auf Cluster-Ebene zugewiesen werden.
      Hinweis: Bis eine automatische Anpassungsfunktion in den IBM License Service integriert ist, muss die Anpassung manuell an der Ausgabe des IBM License Service vorgenommen werden. Sobald die Funktion verfügbar ist, müssen Benutzer sicherstellen, dass sie über die neueste Version des IBM License Service verfügen und ihre Cluster wie in der Produktdokumentation beschrieben konfiguriert sind.

*Für x86 muss Hyperthreading/SMT auf physischer Ebene aktiviert sein.

  • Bei einigen IBM-Programmen können Konfigurationsoptionen und Benutzeraktivitäten aufgrund der dadurch entstehenden zusätzlichen Workload zu erhöhten Lizenzanforderungen führen.
  • Der Kunde muss alle durch das IBM-Programm erzeugten Workloads lizenzieren, einschließlich der Workloads, die sich aus Änderungen der Produktkonfiguration ergeben, sowie der dynamisch erzeugten Workloads, die durch Benutzeraktivitäten generiert werden.
  • Die Kunden sind für die Lizenzierung von Red Hat OpenShift-Abonnements gemäß der Lizenzvereinbarung von Red Hat verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie in den Lizenzinformationen zu den einzelnen IBM Cloud Pak-Produkten.
  • Die Kunden sind dafür verantwortlich, den Lizenzbedarf durch eine Kombination aus Red Hat OpenShift-Funktionen wie Namespace*-Kontingenten und IBM-programmspezifischen Funktionen wie Optionen für die Bereitstellung und Skalierungssteuerungen zu kontrollieren. Spezifische Informationen zum IBM-Programm zur Steuerung des Lizenzbedarfs finden Sie in der entsprechenden IBM-Programmdokumentation.
  • Die voreingestellten Ressourcen.limits.cpu-Einstellungen, die mit jedem Programm geliefert werden, werden in allen QA-, Leistungstests usw. verwendet. IBM empfiehlt zwar nicht, diese Einstellungen zu ändern, aber wenn Sie sich dennoch dazu entschließen sollten, konsultieren Sie bitte zunächst die Produktdokumentation, um die zulässigen dokumentierten Bereiche für Ihre Programme zu verstehen.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Lizenzanforderungen erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner.

Um die Vorteile der Container-Lizenzierung nutzen zu können, muss der IBM License Service verwendet werden, um die Lizenznutzung zu verfolgen und Ihre erforderlichen Berechtigungen zu ermitteln. Es gibt keine Ausnahmen von dieser Regel.

Der IBM License Service ist das einzig akzeptierte Tool für die Nachverfolgung der Lizenznutzung und die Berichterstattung über Containerlizenzen. Es ist:

  • in allen IBM Cloud Pak-Diensten enthalten
  • und kann zur Verwendung in IBM Certified Containers heruntergeladen werden, indem eine Anfrage an talk2sam@us.ibm.com (oder den Produkt-Support) gestellt wird. Kunden sollten überprüfen, ob der IBM License Service korrekt installiert und konfiguriert ist, wenn sie ihre containerisierten Programme bereitstellen.

Die verfügbare vCPU-Kapazität wird täglich in kurzen Abständen (≤ 30 Minuten) abgefragt und verarbeitet, wobei der Höchstwert aus den Tagesberechnungen die täglich verfügbare vCPU-Kapazität bestimmt.

Es ist unerlässlich, dass Sie das in jedem Cloud Pak-Service enthaltene Tool zur Nachverfolgung der Lizenznutzung (IBM License Service: siehe unten) verwenden und warten. Dieser Service verfolgt die Lizenznutzung und ermittelt Ihren erforderlichen Berechtigungsbedarf.

