Container-Lizenzen

Container sind leichte und portable ausführbare Einheiten (Images) von Software, in denen Anwendungscode zusammen mit seinen Bibliotheken und Abhängigkeiten gepackt ist.
IBM Certified Containers erfüllen Standardkriterien für die Paketierung und Bereitstellung von containerisierter Software mit Plattformintegrationen und können in jeder unterstützten Kubernetes-Orchestrierungsumgebung ausgeführt werden – auf Desktops, in traditionellen IT-Infrastrukturen oder in der Cloud.
Für alle IBM Certified Containers müssen Sie Berechtigungen erwerben, die den Lizenzanforderungen entsprechen (wie im Abschnitt „vCPU Capacity Counting Methodology for IBM Programs“ beschrieben) und vom IBM License Service gemessen werden.
IBM Cloud Paks sind integrierte Softwarelösungen, die auf der Red Hat Open Hybrid-Cloud-Plattform basieren und es ermöglichen, einmal zu erstellen und überall bereitzustellen.
IBM Cloud Paks optimieren die Bereitstellung und Verwaltung von Containern und ermöglichen Portabilität und konsistente Governance über Infrastrukturen hinweg mit der Red Hat OpenShift Container Platform (OCP), die auf der Open-Source-Orchestrierungstechnologie Kubernetes aufbaut.
Für alle in Containern bereitgestellten IBM Cloud Paks müssen Sie Berechtigungen erwerben, die den Lizenzanforderungen entsprechen (wie im Abschnitt „vCPU-Kapazitätsberechnungsmethode für IBM-Programme“ beschrieben) und vom IBM License Service gemessen und mit dem erforderlichen Cloud Pak-Umrechnungsfaktor multipliziert werden. Hinweis: Wenn der Faktor nicht angegeben ist, wird ein Verhältnis von 1:1 angenommen.
Mit der Veröffentlichung der IBM Passport Advantage Agreements am 1. Februar 2023 wurden die Bedingungen für die Container-Lizenzierung in die entsprechenden Abschnitte der Vereinbarung integriert, ohne dass Kunden einen separaten Nachtrag zu diesen überarbeiteten Bedingungen unterzeichnen müssen.
Hinweis: Für bestehende PA-Kunden gelten ab dem 1. Mai 2023 neue Bedingungen.
Unter Was Sie über die überarbeiteten Passport Advantage Agreements mehr erfahren.
Unter „IBM Terms“ können Sie den Nachtrag zu den Angebotsbedingungen „Sonderoption für Container-Lizenzierung“ herunterladen, der Ihnen als Leitfaden
Diese Anleitung unterstützt containerisierte Produkte auf Basis von Virtual Processor Core (VPC) oder Processor Value Units (PVU), die vom IBM License Service unterstützt werden und mit Kubernetes-Orchestrierung bereitgestellt werden.
Definitionen
*Für x86 muss Hyperthreading/SMT auf physischer Ebene aktiviert sein.
Hinweis: Weitere Informationen zu den Lizenzanforderungen erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner.
Um die Vorteile der Container-Lizenzierung nutzen zu können, muss der IBM License Service verwendet werden, um die Lizenznutzung zu verfolgen und Ihre erforderlichen Berechtigungen zu ermitteln. Es gibt keine Ausnahmen von dieser Regel.
Der IBM License Service ist das einzig akzeptierte Tool für die Nachverfolgung der Lizenznutzung und die Berichterstattung über Containerlizenzen. Es ist:
Die verfügbare vCPU-Kapazität wird täglich in kurzen Abständen (≤ 30 Minuten) abgefragt und verarbeitet, wobei der Höchstwert aus den Tagesberechnungen die täglich verfügbare vCPU-Kapazität bestimmt.
Es ist unerlässlich, dass Sie das in jedem Cloud Pak-Service enthaltene Tool zur Nachverfolgung der Lizenznutzung (IBM License Service: siehe unten) verwenden und warten. Dieser Service verfolgt die Lizenznutzung und ermittelt Ihren erforderlichen Berechtigungsbedarf.
