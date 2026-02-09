Am 1. August 2024 veröffentlichte IBM die überarbeiteten Bedingungen der International Passport Advantage Agreement (IPAA12) und der International Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12).
Die überarbeiteten Bedingungen treten automatisch in Kraft am:
Support-Angebote
Lizenzprüfungsbedingungen
IBM-Basisvereinbarung
Klarheit und Konsistenz
Gehen Sie zu IBM Nutzungsbedingungen, um die neuesten Überarbeitungen der Vereinbarungen anzuzeigen oder herunterzuladen:
Abonnieren Sie während Ihres Besuchs den Newsletter, um direkt über zukünftige Überarbeitungen von Dokumenten in den IBM-Bedingungen informiert zu werden.
Im Folgenden finden Sie weitere Informationen: