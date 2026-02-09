Überarbeitete Passport Advantage / Passport Advantage Express 12 Vereinbarungen

Passport Advantage (PA) und Passport Advantage Express (PAE) sind umfassende IBM-Programme, mit denen Kunden berechtigte Produkte (Eligible Products, EPs) bestellen können.

Überblick

Am 1. August 2024 veröffentlichte IBM die überarbeiteten Bedingungen der International Passport Advantage Agreement (IPAA12) und der International Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12).

Die überarbeiteten Bedingungen treten automatisch in Kraft am:

  • 1. August 2024 für:
    • Neue IPAEA-Transaktionen ab diesem Datum.
    • Neue Transaktionen im Rahmen einer neuen IPAA-Registrierung an oder nach diesem Datum.
  • 1. November 2024 für neue Transaktionen, laufende Nutzungsrechte für Software und Cloud-Services, die an oder nach diesem Datum für Standorte abgeschlossen werden, die zum 1. August 2024 unter IPAA registriert sind.
  • Das Ende der aktuellen Vertragslaufzeit für Transaktionen, die im Rahmen eines bestehenden Enterprise License Agreement (ELA) oder eines ähnlichen Mehrjahresvertrags abgeschlossen wurden. Zu diesem Zeitpunkt tritt diese neue Überarbeitung in Kraft. 

Zusammenfassung der Änderungen und Verbesserungen

Support-Angebote

  • Fasst alle Support-bezogenen Bedingungen, einschließlich der Bedingungen für optionalen Support (erweitert, nachhaltig, erweitert), in einem einzigen Abschnitt mit einer Beschreibung der optionalen Support-Angebote zusammen, die frühere Anhänge ersetzt.

Lizenzprüfungsbedingungen

  • Legt den Ort der Berichterstattung und den Zeitpunkt der Berichterstattung fest.

IBM-Basisvereinbarung

  • Enthält die vereinfachten Bedingungen, die IBM in allen Basisvereinbarungen eingeführt hat, um sie an die aktuellsten Änderungen der globalen Gesetze zu Datenverarbeitung, Datenschutz und Steuerabzug anzupassen.
  • Klärt länderspezifische Begriffe, um sie mit den Gesetzen des jeweiligen Landes in Einklang zu bringen.

Klarheit und Konsistenz

  • Aktualisierungen und Formatierungen in den Vereinbarungen sorgen für zusätzliche Klarheit und Übereinstimmung mit anderen IBM-Vereinbarungen.

Zusätzliche Ressourcen

Gehen Sie zu IBM Nutzungsbedingungen, um die neuesten Überarbeitungen der Vereinbarungen anzuzeigen oder herunterzuladen:

Abonnieren Sie während Ihres Besuchs den Newsletter, um direkt über zukünftige Überarbeitungen von Dokumenten in den IBM-Bedingungen informiert zu werden.

  • Erweitern Sie im linken Navigationsbereich die Kategorie „Standardvereinbarungen“ und anschließend die Kategorie „Passport Advantage-Vereinbarungen“.
  • Wählen Sie das Feld „Vereinbarungen und Anhänge“, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf die drei Punkte (…) in der oberen rechten Ecke der einzelnen Feld-Kacheln und wählen Sie „Benachrichtigung“, um E-Mail-Benachrichtigungen über Änderungen zu erhalten, wenn das Dokument bzw. die Dokumente aktualisiert werden.

Im Folgenden finden Sie weitere Informationen:

