Sowohl unter dem Programm IBM Passport Advantage als auch Passport Advantage Express können Kunden:
Obwohl beide Programme einen gemeinsamen Satz von Vereinbarungen, Prozessen und Werkzeugen verwenden, gibt es Unterschiede zwischen ihnen.
Es ist wichtig, dass Sie alle Bedingungen verstehen, bevor Sie eine Vereinbarung oder einen Anhang unterschreiben und einreichen.
Es bietet bessere Preisgestaltung, eine vereinfachte Website-Verwaltung und ein jährliches Verlängerungsdatum. Aber um von diesen Vorteilen zu profitieren, muss man sich anmelden.
Passport Advantage Online bietet sicheren Zugang zu standortspezifischen Passport Advantage-Informationen und -Anwendungen.