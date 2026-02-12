Sowohl unter dem Programm IBM Passport Advantage als auch Passport Advantage Express können Kunden:

Berechtigte Produkte (EPs) erwerben, einschließlich IBM Software-Lizenzen (sowohl unbefristete als auch befristete), CEO-Produktkategorien (Complete Enterprise Option), Software-Abonnements und Support, Cloud-Services, Appliance und Appliance Services sowie ausgewählte Angebote von Drittanbietern, die den Bedingungen des jeweiligen Drittanbieters unterliegen.

IBM Software Subscription und Support, Abonnement und befristete Lizenzen, Cloud und Appliance Services verlängern.

Den technischen Support für ausgewählte Open Source und andere nicht garantierte Anwendungen kaufen und erneuern.

Obwohl beide Programme einen gemeinsamen Satz von Vereinbarungen, Prozessen und Werkzeugen verwenden, gibt es Unterschiede zwischen ihnen.