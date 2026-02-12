Passport Advantage / Passport Advantage Express – Übersicht

Passport Advantage (PA) und Passport Advantage Express (PAE) sind umfassende IBM-Programme, mit denen Kunden berechtigte Produkte (EPs) bestellen können.

Überblick

Sowohl unter dem Programm IBM Passport Advantage als auch Passport Advantage Express können Kunden: 

  • Berechtigte Produkte (EPs) erwerben, einschließlich IBM Software-Lizenzen (sowohl unbefristete als auch befristete), CEO-Produktkategorien (Complete Enterprise Option), Software-Abonnements und Support, Cloud-Services, Appliance und Appliance Services sowie ausgewählte Angebote von Drittanbietern, die den Bedingungen des jeweiligen Drittanbieters unterliegen.
  • IBM Software Subscription und Support, Abonnement und befristete Lizenzen, Cloud und Appliance Services verlängern.
  • Den technischen Support für ausgewählte Open Source und andere nicht garantierte Anwendungen kaufen und erneuern.

Obwohl beide Programme einen gemeinsamen Satz von Vereinbarungen, Prozessen und Werkzeugen verwenden, gibt es Unterschiede zwischen ihnen.

Vergleich von Passport Advantage & Passport Advantage Express

Passport Advantage

 

  • Ideal für größere, multinationale Unternehmen mit mehreren Standorten
  • Basierend auf Beziehungen
  • Registrierung erforderlich
  • Beziehungsbasierte Preisempfehlung
  • Ein jährlicher S&S-Verlängerungstermin (für die meisten Angebote), der mit einem einzigen Jahrestag synchronisiert ist
  • Verwaltung mehrerer Websites im Rahmen einer Vereinbarung
  • Punktaggregation

Passport Advantage Express

 

  • Konzipiert für kleinere Unternehmen mit nur einem Standort
  • Transaktionsbasiert
  • Keine Registrierung
  • Empfohlene Einzelhandelspreise
  • Die S&S-Verlängerungstermine richten sich nach dem ursprünglichen Kaufdatum, nicht nach einem einzigen jährlichen Jahrestag.
  • Nur Single-Site-Management
  • Keine Punkteaggregation
