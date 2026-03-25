So registrieren Sie sich bei Passport Advantage

Um sich für Passport Advantage zu registrieren oder zusätzliche Sites zu einer bestehenden Passport Advantage Vereinbarung hinzuzufügen, können Sie:

Online registrieren oder

Ihr IBM Passport Advantage Registrierungsformular herunterladen, es ausfüllen und an IBM oder Ihren IBM Business Partner senden.

Bitte beachten Sie vor der Registrierung die Unterschriftsanforderungen für die Registrierung für Passport Advantage nach Land/Region.

Hinweis: Falls in Ihrem Land eine oder zwei Unterschriften erforderlich sind, können Sie die Online-Registrierung nutzen. Sie müssen das Anmeldeformular jedoch ausdrucken, unterschreiben und an IBM oder Ihren IBM Business Partner zurücksenden.