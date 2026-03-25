So registrieren Sie sich bei Passport Advantage

Um sich für Passport Advantage zu registrieren oder zusätzliche Sites zu einer bestehenden Passport Advantage Vereinbarung hinzuzufügen, können Sie:
Bitte beachten Sie vor der Registrierung die Unterschriftsanforderungen für die Registrierung für Passport Advantage nach Land/Region.
Hinweis: Falls in Ihrem Land eine oder zwei Unterschriften erforderlich sind, können Sie die Online-Registrierung nutzen. Sie müssen das Anmeldeformular jedoch ausdrucken, unterschreiben und an IBM oder Ihren IBM Business Partner zurücksenden.
Die Online-Registrierung ist der schnellste Weg, eine neue Passport Advantage Site anzumelden oder zusätzliche Sites zu einer bestehenden Passport Advantage-Vereinbarung hinzuzufügen.
Hinweis: Die Online-Registrierung kann NICHT für die US-Bundesregistrierung verwendet werden.
Schritt 1: Melden Sie sich mit Ihrer IBM ID bei der Online-Registrierung für Passport Advantage an.
Schritt 2: Füllen Sie alle erforderlichen Felder der Online-Anmeldung aus und senden Sie diese anschließend ab. Für:
Schritt 3: Sie erhalten eine „Willkommen bei Passport Advantage“-E-Mail.
Falls Sie sich nicht online registrieren können oder möchten, können Sie ein Anmeldeformular von IBM Terms herunterladen und ausfüllen.
Schritt 1: Klicken Sie auf den unten stehenden Link, der den Unterschriftsanforderungen für Ihr Land entspricht:
Schritt 2: Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Sprache“ in der Spalte „Filtern nach“ (links), um Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen.
Schritt 3: Laden Sie das Registrierungsformular herunter, füllen Sie alle Pflichtfelder aus und unterschreiben Sie es, falls dies nach lokalem Recht erforderlich ist.
Schritt 4: Geben Sie Ihr Registrierungsformular an IBM oder Ihren IBM Business Partner zurück.
Schritt 5: Sie erhalten eine E-Mail, sobald Ihre Registrierung abgeschlossen ist.
Hinweis: Kunden der US-Bundesbehörden müssen weiterhin das Verfahren der US-Bundesbehörden befolgen.
Hinweis