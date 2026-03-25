So registrieren Sie sich bei Passport Advantage

So registrieren Sie sich bei Passport Advantage
IBM Passport Advantage bietet eine bessere Preisgestaltung, vereinfachte Seitenverwaltung und ein jährliches Verlängerungsdatum. Um diese Vorteile zu nutzen, müssen Sie sich nur registrieren.

Überblick

Um sich für Passport Advantage zu registrieren oder zusätzliche Sites zu einer bestehenden Passport Advantage Vereinbarung hinzuzufügen, können Sie:

  • Online registrieren oder
  • Ihr IBM Passport Advantage Registrierungsformular herunterladen, es ausfüllen und an IBM oder Ihren IBM Business Partner senden.

Bitte beachten Sie vor der Registrierung die Unterschriftsanforderungen für die Registrierung für Passport Advantage nach Land/Region.

Hinweis: Falls in Ihrem Land eine oder zwei Unterschriften erforderlich sind, können Sie die Online-Registrierung nutzen. Sie müssen das Anmeldeformular jedoch ausdrucken, unterschreiben und an IBM oder Ihren IBM Business Partner zurücksenden.

Online registrieren

Die Online-Registrierung ist der schnellste Weg, eine neue Passport Advantage Site anzumelden oder zusätzliche Sites zu einer bestehenden Passport Advantage-Vereinbarung hinzuzufügen.
Hinweis: Die Online-Registrierung kann NICHT für die US-Bundesregistrierung verwendet werden.

Schritt 1: Melden Sie sich mit Ihrer IBM ID bei der Online-Registrierung für Passport Advantage an.

  • Wenn Sie keine IBM-ID haben, werden Sie aufgefordert, sich zu REGISTRIEREN.
    • Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
    • Geben Sie die angeforderten Informationen an.
      Hinweis
    • : Ein * kennzeichnet ein erforderliches Feld.
    • Absenden.
      Hinweis: Sobald Ihre Anmeldung akzeptiert und bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail.
    • Verwenden Sie Ihre IBM-ID, um den Online-Anmeldeprozess von Passport Advantage abzuschließen
      Hinweis: Sie können Ihre IBM ID auch verwenden, um auf jede IBM-registrierungsbasierte Anwendung zuzugreifen, einschließlich IBM Passport Advantage Online.

Schritt 2: Füllen Sie alle erforderlichen Felder der Online-Anmeldung aus und senden Sie diese anschließend ab. Für:

  •  Länder mit 0 Unterschriften – Ihre Registrierung ist abgeschlossen.
  • Länder mit 1 und 2 Unterschriften – Ihre Registrierung ist noch nicht abgeschlossen. Sie müssen (1) herunterladen, (2) ausdrucken, (3) Ihr Registrierungsformular unterschreiben und (4) Ihr Registrierungsformular an Ihren IBM-Vertreter oder Ihren IBM Business Partner schicken, um den Anmeldeprozess abzuschließen.

Schritt 3: Sie erhalten eine „Willkommen bei Passport Advantage“-E-Mail.

Registrierungsformulare herunterladen

Falls Sie sich nicht online registrieren können oder möchten, können Sie ein Anmeldeformular von IBM Terms herunterladen und ausfüllen.

Schritt 1: Klicken Sie auf den unten stehenden Link, der den Unterschriftsanforderungen für Ihr Land entspricht:

Schritt 2: Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Sprache“ in der Spalte „Filtern nach“ (links), um Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen.

Schritt 3: Laden Sie das Registrierungsformular herunter, füllen Sie alle Pflichtfelder aus und unterschreiben Sie es, falls dies nach lokalem Recht erforderlich ist.

Schritt 4: Geben Sie Ihr Registrierungsformular an IBM oder Ihren IBM Business Partner zurück.

Schritt 5: Sie erhalten eine E-Mail, sobald Ihre Registrierung abgeschlossen ist.
Hinweis: Kunden der US-Bundesbehörden müssen weiterhin das Verfahren der US-Bundesbehörden befolgen.

Hinweis

  1. Passport Advantage bietet zwei Registrierungsoptionen. Sie können:
    • sich online registrieren oder
    • Laden Sie die Passport Advantage-Registrierungsformulare herunter, füllen Sie sie aus und senden Sie sie an IBM oder Ihren IBM Business Partner.
  2. Regierung und akademische Kunden können sich online oder offline registrieren. US-Bundeskunden müssen jedoch das US-Bundesverfahren befolgen
  3. Verwenden Sie für Passport Advantage Express (PAE) nicht die Online-Registrierungsformulare oder die Registrierungsformulare für IBM International Passport Advantage. PAE basiert auf Transaktionen.