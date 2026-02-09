Passport Advantage Online für Kunden

Tour Passport Advantage Online (03:05)

Passport Advantage Online (PAO) ist die private Domain Ihres Unternehmens innerhalb von IBM. Autorisierte Benutzer können sich anmelden, um Software herunterzuladen, Medien anzufordern, Benachrichtigungseinstellungen festzulegen, neue Lizenzen zu erwerben, IBM Software Subscription and Support zu verlängern, Berechtigungen zu verwalten, Berichte zu erstellen und anzuzeigen sowie Kontozugriff, Rollen und Berechtigungen zu verwalten.