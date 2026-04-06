Um aktuelle PA- und PAE-Dokumente einzusehen, besuchen Sie die IBM Nutzungsbedingungen.
- Wählen Sie zunächst Ihr Land und Ihre Sprache aus.
- Klicken Sie als Nächstes unter Dokumenttyp auf den Abwärtspfeil rechts neben „Standardvereinbarungen“.
- Wählen Sie unter Dokumenttypen „Standardvereinbarungen“ und anschließend „Passport Advantage-Vereinbarungen“ aus.
Hinweis: Sie können Kontrollkästchen verwenden, um Vereinbarungen und Anhänge und/oder Anmeldeunterlagen anzuzeigen.
Alternativ können Sie die Begriffssuche überspringen und direkt zu den folgenden Dokumenten gelangen:
Gemäß den IBM-Nutzungsbedingungen haben Sie außerdem Zugriff auf die IBM Lizenzinformationsdokumente (LI) sowie auf:
- Der IBM Client Relationship Agreement (CRA) ist unsere einzige Vereinbarung, die zur Beschaffung der meisten IBM Angebote verwendet wird.
- Die CRA-Vertragsfamilie bietet Kunden die Flexibilität, eine bestimmte Anzahl von Angeboten zu erwerben, und zwar nur zu den Bedingungen, die für den Erwerb dieser Angebote erforderlich sind. Die CRA-Vertragsfamilie umfasst unter anderem das Cloud Services Agreement (CSA) und die CRA-Services.
- Anhänge zu den CRA-Vereinbarungen. Wenn ein Kunde eine der CRA-Vereinbarungen für eine frühere Transaktion verwendet, die nur ein bestimmtes Angebot umfasst, und sich zu einem späteren Zeitpunkt dafür entscheidet, die Bedingungen seiner CRA-Vereinbarung auf andere Angebote auszudehnen, kann er dies tun, indem er einen Anhang hinzufügt, der diese zusätzlichen Bedingungen auf Wunsch enthält.
- Anhänge zu den CRA-Vereinbarungen. Wenn ein Kunde eine der CRA-Vereinbarungen für eine frühere Transaktion verwendet, die nur ein bestimmtes Angebot umfasst, und sich zu einem späteren Zeitpunkt dafür entscheidet, die Bedingungen seiner CRA-Vereinbarung auf andere Angebote auszudehnen, kann er dies tun, indem er einen Anhang hinzufügt, der diese zusätzlichen Bedingungen auf Wunsch enthält.
- IBM Addendum zur Datenverarbeitung (Data Processing Addendum, DPA) und Erklärung zur beschränkten Garantie ( Statement of Limited Warranty, SoLW) und andere Standards, die erforderlich sind, um bestimmte regulatorische, rechtliche und angebotsspezifische Anforderungen zu erfüllen
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