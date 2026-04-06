Um aktuelle PA- und PAE-Dokumente einzusehen, besuchen Sie die IBM Nutzungsbedingungen.

Wählen Sie zunächst Ihr Land und Ihre Sprache aus. Klicken Sie als Nächstes unter Dokumenttyp auf den Abwärtspfeil rechts neben „Standardvereinbarungen“. Wählen Sie unter Dokumenttypen „Standardvereinbarungen“ und anschließend „Passport Advantage-Vereinbarungen“ aus.



Hinweis: Sie können Kontrollkästchen verwenden, um Vereinbarungen und Anhänge und/oder Anmeldeunterlagen anzuzeigen.

Alternativ können Sie die Begriffssuche überspringen und direkt zu den folgenden Dokumenten gelangen:

Gemäß den IBM-Nutzungsbedingungen haben Sie außerdem Zugriff auf die IBM Lizenzinformationsdokumente (LI) sowie auf:

Der IBM Client Relationship Agreement (CRA) ist unsere einzige Vereinbarung, die zur Beschaffung der meisten IBM Angebote verwendet wird.

Die CRA-Vertragsfamilie bietet Kunden die Flexibilität, eine bestimmte Anzahl von Angeboten zu erwerben, und zwar nur zu den Bedingungen, die für den Erwerb dieser Angebote erforderlich sind. Die CRA-Vertragsfamilie umfasst unter anderem das Cloud Services Agreement (CSA) und die CRA-Services.

Anhänge zu den CRA-Vereinbarungen. Wenn ein Kunde eine der CRA-Vereinbarungen für eine frühere Transaktion verwendet, die nur ein bestimmtes Angebot umfasst, und sich zu einem späteren Zeitpunkt dafür entscheidet, die Bedingungen seiner CRA-Vereinbarung auf andere Angebote auszudehnen, kann er dies tun, indem er einen Anhang hinzufügt, der diese zusätzlichen Bedingungen auf Wunsch enthält.

Anhänge zu den CRA-Vereinbarungen. Wenn ein Kunde eine der CRA-Vereinbarungen für eine frühere Transaktion verwendet, die nur ein bestimmtes Angebot umfasst, und sich zu einem späteren Zeitpunkt dafür entscheidet, die Bedingungen seiner CRA-Vereinbarung auf andere Angebote auszudehnen, kann er dies tun, indem er einen Anhang hinzufügt, der diese zusätzlichen Bedingungen auf Wunsch enthält.

IBM Addendum zur Datenverarbeitung (Data Processing Addendum, DPA) und Erklärung zur beschränkten Garantie ( Statement of Limited Warranty, SoLW) und andere Standards, die erforderlich sind, um bestimmte regulatorische, rechtliche und angebotsspezifische Anforderungen zu erfüllen

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