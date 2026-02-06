Passport Advantage Express – Überblick

Passport Advantage (PA) und Passport Advantage Express (PAE) sind umfassende IBM-Programme, mit denen Kunden berechtigte Produkte (EPs) bestellen können.

Überblick

Sowohl unter den Programmen IBM Passport Advantage als auch Passport Advantage Express können Kunden:

  • Berechtigte Produkte (EPs) erwerben, einschließlich IBM Software-Lizenzen (sowohl unbefristete als auch befristete), CEO-Produktkategorien (Complete Enterprise Option), Software-Abonnements und Support, Cloud-Services, Appliance und Appliance Services sowie ausgewählte Angebote von Drittanbietern, die den Bedingungen des jeweiligen Drittanbieters unterliegen.
  • Verlängern Sie IBM Software Subscription and Support, Abonnement und befristete Lizenzen, Cloud und Appliance Services.
  • Kaufen und verlängern Sie den technischen Support für ausgewählte Open Source -Anwendungen und andere nicht unter die Garantie fallende Anwendungen.

Obwohl beide Programme einen gemeinsamen Satz von Vereinbarungen, Prozessen und Werkzeugen verwenden, gibt es Unterschiede zwischen ihnen.

Vergleich von Passport Advantage und Passport Advantage Express

Passport Advantage

Ideal für größere multinationale Unternehmen mit mehreren Standorten

Beziehungsbasiert

Registrierung erforderlich

Beziehungsbasierte Preisempfehlung (RSVP)

Ein jährlicher Verlängerungstermin für S&S (für die meisten Angebote), synchronisiert zu einem einzigen Stichtag

Mehrere Standorte unter einem Vertrag verwalten

Punktaggregation

Mehr über Passport Advantage erfahren

Passport Advantage Express

Konzipiert für kleinere Unternehmen mit nur einem Standort

Transaktionsbasiert

Keine Registrierung

Empfohlene Einzelhandelspreise

Die Verlängerungstermine für S&S richten sich nach dem ursprünglichen Kaufdatum, nicht nach einem einzigen jährlichen Jahrestag.

Nur Single-Site-Management

Keine Punkteaggregation

Mehr über Passport Advantage Express erfahren

Zwei Frauen arbeiten zusammen an einem Laptop, eine tippt, während sie Papiere in der Hand hält.
Die Vereinbarungen lesen
Überprüfen Sie die Passport Advantage Express-Vereinbarungen
Eine Frau arbeitet an ihrem Laptop an einem Tisch in einem Café.
Bei Passport Advantage anmelden
Erfahren Sie, wie Sie einen neuen Passport Advantage-Standort registrieren oder zusätzliche Standorte zu einem bestehenden hinzufügen
Zwei Männer sitzen an einem Schreibtisch mit Computern und unterhalten sich.
Zu Passport Advantage migrieren
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Passport Advantage Express-Berechtigungen auf Passport Advantage migrieren