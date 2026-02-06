Sowohl unter den Programmen IBM Passport Advantage als auch Passport Advantage Express können Kunden:
Obwohl beide Programme einen gemeinsamen Satz von Vereinbarungen, Prozessen und Werkzeugen verwenden, gibt es Unterschiede zwischen ihnen.
Ideal für größere multinationale Unternehmen mit mehreren Standorten
Beziehungsbasiert
Registrierung erforderlich
Beziehungsbasierte Preisempfehlung (RSVP)
Ein jährlicher Verlängerungstermin für S&S (für die meisten Angebote), synchronisiert zu einem einzigen Stichtag
Mehrere Standorte unter einem Vertrag verwalten
Punktaggregation
Mehr über Passport Advantage erfahren
Konzipiert für kleinere Unternehmen mit nur einem Standort
Transaktionsbasiert
Keine Registrierung
Empfohlene Einzelhandelspreise
Die Verlängerungstermine für S&S richten sich nach dem ursprünglichen Kaufdatum, nicht nach einem einzigen jährlichen Jahrestag.
Nur Single-Site-Management
Keine Punkteaggregation
Mehr über Passport Advantage Express erfahren