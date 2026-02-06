Sowohl unter den Programmen IBM Passport Advantage als auch Passport Advantage Express können Kunden:

Berechtigte Produkte (EPs) erwerben, einschließlich IBM Software-Lizenzen (sowohl unbefristete als auch befristete), CEO-Produktkategorien (Complete Enterprise Option), Software-Abonnements und Support, Cloud-Services, Appliance und Appliance Services sowie ausgewählte Angebote von Drittanbietern, die den Bedingungen des jeweiligen Drittanbieters unterliegen.

Verlängern Sie IBM Software Subscription and Support, Abonnement und befristete Lizenzen, Cloud und Appliance Services.

Kaufen und verlängern Sie den technischen Support für ausgewählte Open Source -Anwendungen und andere nicht unter die Garantie fallende Anwendungen.

Obwohl beide Programme einen gemeinsamen Satz von Vereinbarungen, Prozessen und Werkzeugen verwenden, gibt es Unterschiede zwischen ihnen.