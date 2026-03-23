Migrieren Sie von Passport Advantage Express zu Passport Advantage

Migrieren Sie von Passport Advantage Express zu Passport Advantage
Migrieren Sie Passport Advantage Express-Berechtigungen jederzeit auf eine neue oder bestehende Passport Advantage Site.

Wenn Sie Passport Advantage Express-Kunde sind, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Passport Advantage Express-Berechtigungen auf eine neue oder bestehende Passport Advantage Site zu übertragen. Die Vorteile sind messbar.
Vorteile
Ein Jahresabonnement
 
  • vereinfacht den Erneuerungsprozess,
  • bietet einen umfassenden Überblick über Ihre Verlängerungen,
  • reduziert die Notwendigkeit, mehrere Verlängerungen im Laufe des Jahres abzugleichen und zu bearbeiten,
Vereinfachte Verwaltung
 
  • bietet Ihnen die Flexibilität, Passport Advantage Sites in einem vernetzten Framework zu verknüpfen,
  • ermöglicht die Verwaltung von Berechtigungen, Kontakten und Zugriffsrechten sowie die Erstellung von Berichten über mehrere Standorte hinweg
Bessere Preisgestaltung
 
  • erleichtert Ihnen die Vorhersage und Verwaltung Ihrer Kosten für neue Lizenzen und Verlängerungen
  • ermöglicht es Ihnen, Punkte standortübergreifend zu sammeln, um schneller höhere Mengenrabatte zu erreichen.

Vergleich von Passport Advantage & Passport Advantage Express

Passport Advantage

  • Ideal für größere, multinationale Unternehmen mit mehreren Standorten
  • Basierend auf Beziehungen
  • Registrierung erforderlich
  • Beziehungsbasierte Preisempfehlung
  • Die Fälligkeitstermine für Verlängerungen können (für die meisten Angebote) mit einem einzigen Jahresabonnementsdatum synchronisiert werden
  • Verwaltung mehrerer Websites im Rahmen einer Vereinbarung
  • Punktaggregation

Passport Advantage Express

  • Konzipiert für kleinere Unternehmen mit nur einem Standort
  • Transaktionsbasiert
  • Keine Registrierung
  • Empfohlene Einzelhandelspreise
  • Mehrere Verlängerungsdaten, die auf Kaufdaten abgestimmt sind
  • Nur Single-Site-Management
  • Keine Punkteaggregation

Migration

Passport Advantage Express

  • Falls Sie noch keine Passport Advantage Site besitzen oder eine neue erstellen möchten, registrieren Sie sich bei Passport Advantage.
  • Wenn Sie bereits eine Passport Advantage Site besitzen und Ihre Passport Advantage Express-Berechtigungen migrieren möchten, fordern Sie ein Lizenzübertragungsantragsformular bei Ihrem IBM Mitarbeiter für Verlängerungen oder Ihrem IBM Business Partner an. Um einen IBM Business Partner zu finden, konsultieren Sie bitte das IBM Partner Plus Directory.