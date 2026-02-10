Mit der Veröffentlichung von IBM Passport Advantage v11 gelten für alle Neukunden ab dem 1. Februar 2023 und für Bestandskunden ab dem 1. Mai 2023 die Richtlinien für die Berichterstattung über Subkapazitäten, die zuvor nur für berechtigte Produkte galten, die auf Basis der PVU- und RVU-Metriken eingesetzt wurden, nun auch für Produkte, die auf Basis der VPC-Metrik eingesetzt werden.



VPC Polity Update Vormitteilung: 13. Juli 2022

Ab dem 10. Mai 2022 verlangt IBM von allen Virtual Processor Core (VPC)-Softwarelizenzen, die Subkapazitäts-Lizenzen verwenden, den Einsatz des IBM License Metric Tool (ILMT) oder anderer zugelassener und validierter Tools. Die manuelle Kapazitätszählung ist nicht mehr zulässig.

Die Lizenzbedingungen für Container sind in dieser Richtlinienänderung nicht enthalten.

Erforderliche Kundenaktion

Für die Nutzung von Software unterhalb der Kapazität, die die Metrik Virtual Processor Core (VPC) verwendet, verpflichtet sich der Kunde, 1) innerhalb von 90 Tagen nach Veröffentlichung dieses Schreibens (spätestens jedoch am 1. Januar 2023) und/oder bei der ersten Bereitstellung eines VPC-Produkts auf Basis unterhalb der Kapazität die aktuellste Version des IBM License Metric Tool (ILMT) oder eines anderen zugelassenen und validierten Tools zu installieren und zu konfigurieren, 2) alle verfügbaren Aktualisierungen des ILMT unverzüglich zu installieren und 3) Bereitstellungsdaten für jedes solche EP (Eligible Product) zu erfassen.

ILMT (oder ein anderes von IBM zugelassenes Tool) muss für alle Subkapazitätsprodukte installiert werden. (Nicht mehr gültig: Siehe Richtlinienaktualisierung für Februar 2023).

Bei Nichteinhaltung der oben genannten Punkte wird die Gesamtzahl der aktivierten und für die Nutzung auf dem Server verfügbaren physischen Prozessorkerne nicht unter voller Kapazität in Rechnung gestellt.

Wenn Sie Fragen dazu haben, was dies für Ihre Software-Bereitstellungen bedeutet, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM-Vertreter.