Mit der Subkapazitätslizenzierung können Sie ein berechtigtes Softwareprodukt für weniger als die volle Kapazität Ihres Servers oder Ihrer Servergruppe lizenzieren. Es bietet die erforderliche Lizenzgranularität, um verschiedene Multi-Core-Chip- und Virtualisierungstechnologien optimal zu nutzen.
Die Lizenzbedingungen für die Subkapazitätssoftware sind in den International Passport Advantage und Passport Advantage Express Agreements (IPAA) dokumentiert.
Es folgt eine Zusammenfassung der Anforderungen für die Lizenzierung von Teilkapazitäten.
Kunden, die berechtigte Subkapazitätsprodukte für die Nutzung in einer zulässigen Virtualisierungsumgebung erwerben, müssen Rechte erhalten, die ausreichen, um alle aktivierten Prozessorkerne* abzudecken, die dem Programm zur Verfügung gestellt oder verwaltet werden, gemäß den Virtualization Capacity License Counting Rules, und
Hinweis: Die Bereitstellung der ILMT-Lite-Konfiguration mit ILMT Disconnected Scanner wird vorab genehmigt, wenn die Anzahl der Ziel-VMs/LPARs im Rahmen der Virtualisierungskapazität weniger als 5000 (fünf Tausend) beträgt.
Anstelle von ILMT sind zugelassene und validierte Instrumente
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Genehmigte Tools und in den zugehörigen Abschnitten.
* Ein aktivierter Prozessorkern ist ein Prozessorkern, der in einem physischen oder virtuellen Server zur Verfügung steht, unabhängig davon, ob die Kapazität des Prozessorkerns durch Virtualisierung oder ähnliche Einschränkungen begrenzt werden kann oder wird.
*Besuchen Sie die Containerlizenzierung für Informationen zur Berechtigung und Berichtspflichten für die Containerlizenzierung.
Alle Core-basierten Produkte (einschließlich derer in gebündelten Programmen), die die unten in der linken Spalte aufgeführten Metriken verwenden, werden für die Subkapazitätslizenzierung unterstützt. Die Anforderungen des IBM License Metric Tool für jede Metrik sind rechts aufgeführt.
|Metrik*
|ILMT obligatorisch**
|1. Processor Value Unit (PVU)
Ja
|2. Ressourcenwerteinheit:
Managed Activated Processor Core (RVU MAPC)
Ja
|3. Virtueller Prozessorkern (VPC)
Ja (siehe VPC-Richtlinienänderung unten)
Aktualisiert am 10. Mai 2022
*Für PVU-, RVU- und VPC-Metrik-Definitionen besuchen Sie bitte Häufig verwendete Lizenzmetriken.
**IBM License Metric Tool (ILMT) unterstützt die Lizenzverfolgung für die sofort einsatzfähige Metrik „Installieren“ sowie für verschiedene andere Metriken auf Programmebene.
Virtuelle Appliances (z. B. OVAs, die von VMware ESXi gebootet werden) werden mit Subkapazitätslizenzen unterstützt. Die Abrechnung aller Rechenleistungen erfolgt nach den Regeln der Subkapazitätszählung. Diese Umgebungen müssen geeignete Betriebssysteme und Virtualisierungstechnologien sowie zugelassene Tools (z.B. ILMT) gemäß den Standardanforderungen für Subkapazitäten verwenden. Die Unterstützung für ILMT-Scanner erfolgt produktbezogen. Prüfen Sie Ihre Produktdokumentation oder wenden Sie sich an Ihren IBM Ansprechpartner, um sicherzustellen, dass Ihre Virtual Appliances kompatibel sind.
Mit der Veröffentlichung von IBM Passport Advantage v11 gelten für alle Neukunden ab dem 1. Februar 2023 und für Bestandskunden ab dem 1. Mai 2023 die Richtlinien für die Berichterstattung über Subkapazitäten, die zuvor nur für berechtigte Produkte galten, die auf Basis der PVU- und RVU-Metriken eingesetzt wurden, nun auch für Produkte, die auf Basis der VPC-Metrik eingesetzt werden.
VPC Polity Update Vormitteilung: 13. Juli 2022
Ab dem 10. Mai 2022 verlangt IBM von allen Virtual Processor Core (VPC)-Softwarelizenzen, die Subkapazitäts-Lizenzen verwenden, den Einsatz des IBM License Metric Tool (ILMT) oder anderer zugelassener und validierter Tools. Die manuelle Kapazitätszählung ist nicht mehr zulässig.
Die Lizenzbedingungen für Container sind in dieser Richtlinienänderung nicht enthalten.
Erforderliche Kundenaktion
Für die Nutzung von Software unterhalb der Kapazität, die die Metrik Virtual Processor Core (VPC) verwendet, verpflichtet sich der Kunde, 1) innerhalb von 90 Tagen nach Veröffentlichung dieses Schreibens (spätestens jedoch am 1. Januar 2023) und/oder bei der ersten Bereitstellung eines VPC-Produkts auf Basis unterhalb der Kapazität die aktuellste Version des IBM License Metric Tool (ILMT) oder eines anderen zugelassenen und validierten Tools zu installieren und zu konfigurieren, 2) alle verfügbaren Aktualisierungen des ILMT unverzüglich zu installieren und 3) Bereitstellungsdaten für jedes solche EP (Eligible Product) zu erfassen.
ILMT (oder ein anderes von IBM zugelassenes Tool) muss für alle Subkapazitätsprodukte installiert werden. (Nicht mehr gültig: Siehe Richtlinienaktualisierung für Februar 2023).
Bei Nichteinhaltung der oben genannten Punkte wird die Gesamtzahl der aktivierten und für die Nutzung auf dem Server verfügbaren physischen Prozessorkerne nicht unter voller Kapazität in Rechnung gestellt.
Wenn Sie Fragen dazu haben, was dies für Ihre Software-Bereitstellungen bedeutet, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM-Vertreter.
Die unten aufgeführten Teile sind nicht für die Lizenzierung unter Subkapazität geeignet:
|Teilenummern (Lizenz, Sonderzulassung, Wiederzulassung)
|PID#
|Beschreibung
|1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ für HP NonStop Server
|2. D564PLL, E0287LL, D564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ für HP OpenVMS
Wenn ein Betriebssystem (OS) oder eine Virtualisierungstechnologie von ihrem Anbieter nicht mehr unterstützt wird, kündigt IBM Pläne an, sie aus der Liste der Technologien zu streichen.
Alle derartigen Pläne und tatsächlichen Technologieentfernungen werden im Zeitplan für die Entfernung von Elementen aus der Liste der für die Subkapazität in Frage kommenden Technologien bekannt gegeben.
90 Tage nach der Nichtqualifizierung des Betriebssystems sind Teilverlängerungen für den Kunden nicht mehr verfügbar.
Um über die neuesten Pläne zur Entfernung von Virtualisierungstechnologien und Betriebssystemen aus der Liste der Subkapazitätsberechtigungen informiert zu werden, müssen Kunden das Produkt My Notifications for ILMT abonnieren.
Hinweise:
Grundsätzlich können Sie für jedes berechtigte Produkt, das in einer berechtigten Virtualisierungsumgebung installiert ist, eine Lizenz für den niedrigeren der folgenden Punkte erhalten:
Die Gesamtanzahl der Kerne würde dann auf ein beliebiges Umrechnungsverhältnis angewendet:
Die SMT-/Hyperthreading-Verhältnisse werden nicht für die Subkapazitätslizenzierung angepasst. Wenn die Gesamtzahl der virtuellen Kerne die physische Kapazität erreicht, werden keine zusätzlichen Kerne gezählt.
Die folgenden Materialien enthalten die Regeln für die Zählung von Virtualisierungs-Capacity-Lizenzen und Zählszenarien, die Sie bei der Ermittlung der korrekten Anzahl der zu lizenzierenden Kerne unterstützen sollen: Diese Regeln gelten für Server, die sich innerhalb der gleichen ILMT-Region befinden. Die ILMT-Regionen basieren auf den globalen Kontinenten und sind wie folgt definiert.
ILMT-Regionen:
Szenarien für die Lizenzzählung:
Laden Sie die Tabelle zur manuellen Berechnung des Virtualisierungskapazitäts-Auditberichts herunter.
Hier finden Sie Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen zur Lizenzierung und Einhaltung der Vorschriften für Subkapazitäten.
Verwenden Sie den Rechner für Prozessorwerteinheiten, um die erforderliche Anzahl von PVUs auf der Grundlage Ihrer Umgebung zu ermitteln. Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder für jede Serverkonfiguration aus und geben Sie die Anzahl Ihrer Prozessorkerne an, um die „Gesamtwerteinheiten“ zu berechnen.