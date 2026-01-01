Regeln für die Zählung von Virtualisierungs-Capacity-Lizenzen

Überblick

Grundsätzlich können Sie für jedes berechtigte Produkt, das in einer berechtigten Virtualisierungsumgebung installiert ist, eine Lizenz für den niedrigeren der folgenden Punkte erhalten:

  • PVUs/VPCs/RVUs für die maximale Anzahl virtueller Kerne in den virtuellen Maschinen (VMs), die dem berechtigten Produkt zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen oder
  • PVUs/VPCs/RVUs für die maximale Anzahl physischer Kerne im Server, die dem berechtigten Produkt zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen

Die folgenden Materialien enthalten die Zählregeln für Virtualisierungskapazitätslizenzen und Zählszenarien, die Sie bei der Ermittlung der korrekten Anzahl der zu lizenzierenden Prozessorkerne unterstützen sollen. Diese Regeln gelten für Server, die sich innerhalb der gleichen ILMT-Region befinden. Die ILMT-Regionen basieren auf den globalen Kontinenten und sind wie folgt definiert.

ILMT-Regionen:

  • Region 1: Nordamerika und Südamerika
  • Region 2: Europa und Afrika
  • Region 3: Asien und Australien

Die folgenden Materialien enthalten die Regeln für die Zählung von Virtualisierungs-Capacity-Lizenzen und Zählszenarien, die Sie bei der Ermittlung der korrekten Anzahl der zu lizenzierenden Prozessorkerne unterstützen sollen:

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Ermittlung der korrekten Anzahl an PVU/VPC/RVU-Lizenzen, die für die zulässige Virtualisierungsumgebung erforderlich sind

So ermitteln Sie die korrekte Anzahl der Lizenzen, die für die in Frage kommende Virtualisierung erforderlich ist:

  • Lesen Sie die Lizenzbedingungen für Unterkapazitäten im Rahmen der International Passport Advantage-Vereinbarung.
  • In der obigen Datei finden Sie die entsprechenden Regeln für die Zählung von Virtualisierungs-Capacity-Lizenzen für die berechtigte Virtualisierungsumgebung.
  • Befolgen Sie die Regeln für die Zählung von Virtualisierungs-Capacity-Lizenzen, um die Anzahl der für die Lizenzierung erforderlichen Prozessorkerne pro Programm zu ermitteln.
  • Für PVUs: Multiplizieren Sie die Anzahl der Prozessorkerne, die für die Lizenz erforderlich sind, mit der Anzahl der PVUs pro Kern, die für diese Prozessorfamilie benötigt werden. Man kann die korrekte Anzahl von PVUs pro Kern bestimmen, indem man sich auf die PVU-Tabelle bezieht.
  • Für VPCs: 1 VPC entspricht 1 virtuellen CPU (vCPU); vorbehaltlich der oben genannten „Niedrigerer als“-Regel.
  • Für RVUs: Verwenden Sie das Lizenzinformationsdokument des Hauptprogramms, um die Anzahl der RVUs zu bestimmen, die erforderlich sind, um die Anzahl der Prozessorkerne zu lizenzieren, die dem jeweiligen Hauptprogramm zur Verfügung stehen. Alle Lizenzinformationsdokumente sind hier verfügbar: https://www.ibm.com/de-de/terms/?cat=software-license

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM-Vertriebsmitarbeiter oder Ihren IBM Business Partner.