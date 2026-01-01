Grundsätzlich können Sie für jedes berechtigte Produkt, das in einer berechtigten Virtualisierungsumgebung installiert ist, eine Lizenz für den niedrigeren der folgenden Punkte erhalten:
- PVUs/VPCs/RVUs für die maximale Anzahl virtueller Kerne in den virtuellen Maschinen (VMs), die dem berechtigten Produkt zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen oder
- PVUs/VPCs/RVUs für die maximale Anzahl physischer Kerne im Server, die dem berechtigten Produkt zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen
Die folgenden Materialien enthalten die Zählregeln für Virtualisierungskapazitätslizenzen und Zählszenarien, die Sie bei der Ermittlung der korrekten Anzahl der zu lizenzierenden Prozessorkerne unterstützen sollen. Diese Regeln gelten für Server, die sich innerhalb der gleichen ILMT-Region befinden. Die ILMT-Regionen basieren auf den globalen Kontinenten und sind wie folgt definiert.
ILMT-Regionen:
- Region 1: Nordamerika und Südamerika
- Region 2: Europa und Afrika
- Region 3: Asien und Australien
Die folgenden Materialien enthalten die Regeln für die Zählung von Virtualisierungs-Capacity-Lizenzen und Zählszenarien, die Sie bei der Ermittlung der korrekten Anzahl der zu lizenzierenden Prozessorkerne unterstützen sollen:
- IBM Power Systems (AIX, iOS, Linux) (PDF, 825 KB) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)
- IBM Power Systems AIX System WPARs (PDF, 491KB)
- IBM i OS (PDF, 330KB) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)
- IBM Linux for System z (PDF, 330 KB) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)
- Prozessor-Dekonfiguration und TurboCore auf IBM Power Systems Servern zur Begrenzung der verfügbaren Prozessorkerne (PDF, 815 KB) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)
- IBM WebSphere CloudBurst Appliance V2.0 oder IBM Workload Deployer V3.0 für Power Systems, System z und Intel/AMD (x86) Server oder IBM PureApplication System W1500 oder IBM PureApplication System W1700 (PDF, 288 KB)
- HP Integrität (HPUX) (PDF, 231KB)
- Sun and Fujitsu (Solaris) (PDF, 340 KB) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)
- x86 (Intel / AMD) basierte Server (PDF, 286 KB) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)
- Betriebssystembefehle und BIOS-Einstellungen (PDF, 512 KB) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)
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