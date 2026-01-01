Grundsätzlich können Sie für jedes berechtigte Produkt, das in einer berechtigten Virtualisierungsumgebung installiert ist, eine Lizenz für den niedrigeren der folgenden Punkte erhalten:

PVUs/VPCs/RVUs für die maximale Anzahl virtueller Kerne in den virtuellen Maschinen (VMs), die dem berechtigten Produkt zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen oder

PVUs/VPCs/RVUs für die maximale Anzahl physischer Kerne im Server, die dem berechtigten Produkt zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen

Die folgenden Materialien enthalten die Zählregeln für Virtualisierungskapazitätslizenzen und Zählszenarien, die Sie bei der Ermittlung der korrekten Anzahl der zu lizenzierenden Prozessorkerne unterstützen sollen. Diese Regeln gelten für Server, die sich innerhalb der gleichen ILMT-Region befinden. Die ILMT-Regionen basieren auf den globalen Kontinenten und sind wie folgt definiert.

ILMT-Regionen:

Region 1: Nordamerika und Südamerika

Region 2: Europa und Afrika

Region 3: Asien und Australien

Die folgenden Materialien enthalten die Regeln für die Zählung von Virtualisierungs-Capacity-Lizenzen und Zählszenarien, die Sie bei der Ermittlung der korrekten Anzahl der zu lizenzierenden Prozessorkerne unterstützen sollen:

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