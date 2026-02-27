Mit dem IBM License Metric Tool können Sie einen Bestand der für Ihre Vollkapazitäts- oder Virtualisierungs-(Sub-)Kapazitäts-Umgebung bereitgestellten, Core-basierten Softwareprodukte verwalten und die für die Softwareprodukte erforderlichen Lizenzen messen. Es soll Ihnen helfen, Ihre IBM-Softwarelizenzanforderungen zu verwalten und Sie dabei unterstützen, Ihre Auditbereitschaft aufrechtzuerhalten. Der Kunde ist für die Bereitstellung der für die Installation des Geräts erforderlichen Hardware und Installationsdienstleistungen verantwortlich.
IBM License Metric Tool Version 9.2 wurde am 17. März 2015 über Software-Ankündigung 215-076 angekündigt und wird derzeit vierteljährlich aktualisiert. Kunden haben ab der ersten berechtigten Virtualisierungs-(Subkapazitäts)-Produktbereitstellung 90 Tage Zeit, um das IBM License Metric Tool für unterstützte Virtualisierungstechnologien zu installieren und zu verwenden.
Weitere Informationen zur Aktualisierung von ILMT finden Sie auf der ILMT Dokumentationsseite.
Hinweis:
Am 30. Juni 2019 erwarb HCL von IBM ausgewählte IBM Collaboration-, Commerce-, Digital Experience-, AppScan- und BigFix-Lösungen.
Das IBM License Metric Tool nutzt die BigFix-Plattform. Weitere Informationen zum Zusammenhang zwischen dem IBM License Metric Tool und HCL finden Sie in den FAQ zu IBM License Metric Tool und HCL BigFix.
Die Verwendung des IBM License Metric Tool wird für Vollkapazität empfohlen und ist für die Verwendung mit Subkapazitätslizenzen obligatorisch.
Februar 2023: Mit der Veröffentlichung des IBM Passport Advantage Agreement v11 hat IBM Ausnahmen für die Anforderungen an die Subkapazitäts-Berichterstattung entfernt.
Kunden, die vor dem 1. Mai 2023 aufgrund der im IBM Passport Advantage Agreement v10 aufgeführten Ausnahmen eine manuelle Berichterstattung durchführten, wurde die manuelle Berichterstattung über Subkapazitätsbereitstellungen bis zum 1. Januar 2024 gestattet, sofern sie die entsprechenden Anforderungen weiterhin erfüllten.
Ab dem 1. Januar 2024 gelten alle vorherigen Ausnahmen nicht mehr.
Für Vollkapazität und für die manuelle Berichterstattung gemäß den Ausnahmen des ehemaligen IBM Passport Advantage Agreement v10 müssen Kunden für jeden Server ein Arbeitsblatt zur manuellen Berechnung der virtuellen Kapazität manuell verwalten, verfolgen und erstellen. Weitere Details zu den Anforderungen dieses Arbeitsblatts finden Sie unter Regeln für die Zählung von Virtualisierungskapazitätslizenzen.
Kunden müssen die Dokumentation mindestens zwei Jahre lang aufbewahren, um die fortlaufende Einhaltung dieser Subkapazitäts-Lizenzbedingungen nachzuweisen.
Informationen zu unterstützten Plattformen und Hardwareanforderungen für die Nutzung des IBM License Metric Tool Administratorservers und seiner Agenten finden Sie in der Dokumentation des IBM License Metric Tool.
Auflistungen aktueller Technologien, die vom IBM License Metric Tool unterstützt werden, finden Sie in der Liste der Technologien, die vom IBM License Metric Tool unterstützt werden.
Einzelheiten zu den Subkapazitäts-Lizenzanforderungen, einschließlich der Anforderungen für die Aufrechterhaltung der Dokumentation, finden Sie unter Passport Advantage Virtualisierungskapazitäts-(Subkapazitäts)-Lizenzierung und Regeln für die Zählung von Virtualisierungskapazitätslizenzen.
BigFix Inventory ist jetzt ein HCL-Produkt und die neueste von IBM bereitgestellte Version von BigFix Inventory ist BigFix Inventory 9.2.15.
IBM und HCL haben eine Kooperationsvereinbarung getroffen, die darauf abzielt, BigFix Inventory weiterhin als alternative Lösung zum IBM License Metric Tool für das IBM Virtualization Capacity-Reporting zu akzeptieren.
Wichtig: HCL BigFix Bestand wird von IBM nicht zur Meldung von Bestand und Lizenznutzung für Software akzeptiert, die auf Red Hat OpenShift und Kubernetes ausgeführt wird.
Weitere Informationen zu den akzeptierten und von IBM validierten BigFix Inventory-Versionen/Releases/Updates und weitere FAQs finden Sie unter BigFix Inventory und HCL FAQ.
Für Produktinformationen zu BigFix Inventory besuchen Sie BigFix Inventory auf der HCL-Website.
IBM und Flexera haben eine Vereinbarung getroffen, um Flexera One IT Asset Management als alternative Lösung zum IBM License Metric Tool für das IBM Virtualization Capacity-Reporting zu zertifizieren. Darüber hinaus wird Flexera One IT Asset Management von IBM über Integrationen mit IBM License Services, jedoch nicht als eigenständige Anwendung, zur Meldung von Bestand und Lizenznutzung für Software akzeptiert, die auf Red Hat OpenShift und Kubernetes läuft.
IBM Software-Kunden können das IBM SaaS-Angebot Flexera One with IBM Observability IT Asset-Management (oder das begleitende Flexera One Select with IT Observability), das Flexera SaaS-Angebot Flexera One IT Asset-Management (oder das begleitende Flexera One Select IT Asset-Management) nutzen.
Andere Flexera-Produkte sind nicht zertifiziert.
IBM erkennt Flexera FlexNet Manager und das dazugehörige, von IBM vertriebene Flexera One with IBM Observability On-Prem als alternative Messinstrumente an. Um Flexera FlexNet Manager-Lösungen als Alternative zu den zugelassenen Messwerkzeugen nutzen zu können, müssen jedoch folgende Bedingungen erfüllt sein:
Für jede Umgebung, die nicht von Flexera One IT Asset-Management unterstützt wird, müssen IBM Software-Kunden eine dedizierte ILMT-Instanz einrichten, die mit der Umgebung verbunden ist, oder für diese Umgebung eine vollständige Kapazitätszählung wählen (ohne Subkapazitätseinsparungen zu nutzen).
Die folgende Tabelle bietet einen zusammenfassenden Überblick über die von Flexera One IT Asset Management unterstützten Betriebssysteme und virtualisierten Umgebungen.
|Unterstützte Betriebssysteme
|Unterstützte Virtualisierungsumgebungen