Mit dem IBM License Metric Tool können Sie einen Bestand der für Ihre Vollkapazitäts- oder Virtualisierungs-(Sub-)Kapazitäts-Umgebung bereitgestellten, Core-basierten Softwareprodukte verwalten und die für die Softwareprodukte erforderlichen Lizenzen messen. Es soll Ihnen helfen, Ihre IBM-Softwarelizenzanforderungen zu verwalten und Sie dabei unterstützen, Ihre Auditbereitschaft aufrechtzuerhalten. Der Kunde ist für die Bereitstellung der für die Installation des Geräts erforderlichen Hardware und Installationsdienstleistungen verantwortlich.

IBM License Metric Tool Version 9.2 wurde am 17. März 2015 über Software-Ankündigung 215-076 angekündigt und wird derzeit vierteljährlich aktualisiert. Kunden haben ab der ersten berechtigten Virtualisierungs-(Subkapazitäts)-Produktbereitstellung 90 Tage Zeit, um das IBM License Metric Tool für unterstützte Virtualisierungstechnologien zu installieren und zu verwenden.

Weitere Informationen zur Aktualisierung von ILMT finden Sie auf der ILMT Dokumentationsseite.

Hinweis:

IBM License Metric Tool verwendet ein Continuous-Delivery-Modell. Daher wird das Supportende für jede Technologie für das gesamte IBM License Metric Tool-Programm angekündigt, nicht nur für eine bestimmte Version. Alle Kunden des IBM License Metric Tool sollten die neueste Version des IBM License Metric Tool verwenden.

Um über die neuesten verfügbaren Updates des IBM License Metric Tool sowie über Aktualisierungen im Zusammenhang mit den Plänen zur Streichung von Virtualisierungstechnologien und Betriebssystemen aus der Liste der Subkapazitätsberechtigungen informiert zu werden, müssen Kunden das Produkt „Meine Benachrichtigungen“ für ILMT abonnieren.

Am 30. Juni 2019 erwarb HCL von IBM ausgewählte IBM Collaboration-, Commerce-, Digital Experience-, AppScan- und BigFix-Lösungen.

Das IBM License Metric Tool nutzt die BigFix-Plattform. Weitere Informationen zum Zusammenhang zwischen dem IBM License Metric Tool und HCL finden Sie in den FAQ zu IBM License Metric Tool und HCL BigFix.