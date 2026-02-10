1. Was ist eine Subkapazitätslizenzierung (Virtualisierung) und wie unterscheidet sie sich von einer Standardlizenzierung?
Mit der Subkapazitätslizenzierung können Sie eine kernbasierte Software für weniger als die volle Prozessorkernkapazität des Servers lizenzieren, wenn die Software in einer geeigneten Virtualisierungsumgebung eingesetzt wird. Bei einer Vollkapazitätslizenz sind Kunden verpflichtet, Lizenzrechte für alle aktivierten Prozessorkerne im Server zu erhalten, unabhängig davon, wie die Software bereitgestellt wurde.
Das Passport Advantage-Angebot für Subkapazitätslizenzen von IBM:
2. Was ist Virtualisierungslizenzierung und in welchem Zusammenhang steht sie mit Subkapazitätslizenzierung?
Da IBM erkennt, dass die Verwendung des Begriffs „Virtualisierung“ in der Branche üblich geworden ist, bezeichnet IBM sein „Subkapazitäts“-Angebot manchmal als „Virtualisierungskapazität“ oder „Virtualisierungslizenzierung“. Sie sollten davon ausgehen, dass diese Bezeichnungen synonym verwendet werden. Für Lizenzierungszwecke wird die Containerisierung gesondert betrachtet.
3. Was versteht man unter Vollkapazitätslizenzierung und in welchem Verhältnis steht sie zur Subkapazitätslizenzierung?
Die Lizenzierung der vollen Kapazität basiert auf jedem physisch aktivierten Prozessorkern im physischen Server. Als Server noch aus einem einzigen Prozessorkern bestanden, der auf einem Chip saß und in einen Sockel gesteckt war, wurde Software standardmäßig auf Basis der vollen Kapazität lizenziert. Das Konzept der Volllizenzierung hat sich auch mit der Verbreitung von Multi-Core- und Multi-Socket-Servern nicht geändert. Die Lizenzierung war im Grunde einfach. Mit der Einführung von Partitionierung und komplexeren Servervirtualisierungstechnologien, die virtuelle CPUs, virtuelle Server/Partitionen (auch bekannt als virtuelle Maschinen, LPARs usw.) erstellen, die spontan verschoben und/oder in ihrer Größe angepasst werden können, entstand der Bedarf an flexibleren Lizenzbedingungen. IBM kündigte daher bereits 2005 sein Angebot zur Lizenzierung von Teilkapazitäten an. Heute bietet IBM die breiteste Unterstützung für Virtualisierungstechnologien in der Branche, darunter RISC- und x86-Plattformen sowie Linux auf System z. Darüber hinaus sind wir der einzige Anbieter, der ein Tool zur Unterstützung der Kunden bei der Compliance-Einhaltung bereitstellt.
4. Ist derzeit ein Tool erforderlich, um die Nutzung von Subkapazitäts-Lizenzen zu verfolgen?
Ja, für die Lizenzierung von Teilkapazitäten ist die Verwendung des IBM License Metric Tool erforderlich. IBM ermöglicht es Kunden außerdem, weitere zugelassene Tools zu nutzen. Weitere Informationen zu diesen Tools finden Sie auf der ILMT-Webseite.
5. Sind Kunden verpflichtet, ihre Lizenzen bereitzustellen und dies an IBM zu melden?
Kunden müssen Unterlagen als Nachweis für die fortlaufende Einhaltung der Lizenzbestimmungen hinsichtlich der für IBM-Software verfügbaren Kapazitäten aufbewahren. Gemäß den Angebotsbedingungen müssen Kunden diese Berichte auf Anfrage von IBM zur Verfügung stellen (siehe IBM Passport Advantage Agreement).
6. Welche Softwaremetriken können im Rahmen einer Subkapazitätslizenzierung lizenziert werden?
IBM unterstützt alle Softwareprodukte, die kernbasierte Preiskennzahlen verwenden:
7. Wie kann ich feststellen, ob ein Produkt auf Basis von PVU/VPC/RVU MAPC lizenziert ist?
Die Produkt- und/oder Teilenummerbeschreibung gibt fast immer die Lizenzkennzahl an. Die folgenden Links sind Quellen für Passport Advantage-Preise/Lizenzierung:
IBM License Information Dokumentendatenbank
IBM Passport Advantage Lizenzierung
8. Welcher Algorithmus wird zur Bestimmung der „Subkapazitätspreise“ verwendet?
IBM-Lizenzen auf der Grundlage ganzer Prozessorkerne, basierend auf dem niedrigeren der physischen oder virtuellen Kerne. Die Mindestanforderung für die Softwarelizenzierung ist die entsprechende Anzahl an Lizenzberechtigungen für einen Prozessorkern. Diese Lizenzierung basiert auf der für die IBM Software verfügbaren Verarbeitungskapazität. IBM lizenziert die Server auf den niedrigeren Wert von entweder der Summe der virtuellen Kapazität oder der vollen (physischen) Kapazität. Siehe die Virtualization Licensing Counting Rules für Details und Beispiele zur Berechnung von Subkapazitätslizenzanforderungen in verschiedenen Szenarien.
9. Können wir Berechtigungen für einen Prozessorkern in einem Server für alle berechtigten Virtualisierungsumgebungen lizenzieren?
Ja. Bitte beachten Sie die Liste der kompatiblen Prozessortechnologien und der kompatiblen Virtualisierungstechnologien.
10. Können wir Berechtigungen für weniger als einen Prozessorkern in einem Server lizenzieren, für alle berechtigten Virtualisierungsumgebungen?
Nein. Die Mindestanforderung für die Softwarelizenzierung ist die entsprechende Anzahl von Lizenzberechtigungen für einen ganzen Prozessorkern.
11. Wie viele Lizenzberechtigungen sind für eine Virtual Machine (VM) in einer VMware-Virtualisierungsumgebung erforderlich?
Die Lizenzierung basiert auf der für die IBM Software verfügbaren Verarbeitungskapazität. Im Falle von VMware erfolgt die Lizenzierung auf Basis der Anzahl der virtuellen Kerne (vCPUs in der VMware-Terminologie), die einer Partition zur Verfügung stehen. Jede CPU entspricht einem Prozessorkern für die Lizenzierung. Wir lizenzieren die geringere Summe aus vCPUs oder der vollen (physischen!) Kapazität des Servers. Weitere Details finden Sie auf der Subkapazitäts-Website, die Lizenzen von Counting Software mit spezifischen Virtualisierungstechnologien verwenden.
12. Wie viele Lizenzberechtigungen werden für eine Partition in einer geeigneten PowerVM-Virtualisierungsumgebung benötigt?
Die Lizenzierung basiert auf der Rechenkapazität (ausgedrückt in PVUs), die der IBM-Software zur Verfügung steht. Im Falle einer PowerVM-Partition lizenzieren wir auf Basis der virtuellen Prozessorkernkapazität, die einer Partition zur Verfügung steht, abhängig vom Partitionsmodus (begrenzt oder unbegrenzt).
Bei bestimmten Partitionen (gekappte Partitionen), die nur einen Bruchteil der Verarbeitungskapazität haben, fassen wir die Bruchteile der Prozessorkerne zusammen, wenden die Kappungsregeln für den gemeinsamen Pool an und runden auf Serverebene auf den nächsten ganzen Prozessorkern auf. IBM lizenziert entweder die Summe der virtuellen Kerne oder die volle (physische) Kapazität des Servers, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Weitere Details finden Sie unter folgendem Link:
Szenarien für Power-Systeme, die über Lizenzen von Counting Software unter Verwendung spezifischer Virtualisierungstechnologie verfügbar sind.
13. Warum sind einige Core-basierte Produkte nicht für Subkapazitätslizenzen geeignet?
Bei diesen wenigen Ausnahmen sind die Produkte typischerweise nicht in der Lage, in einer virtualisierten Serverumgebung eingesetzt zu werden, das Produkt wird immer auf der gesamten Serverumgebung eingesetzt, oder die Architektur der Produktlösung ist so beschaffen, dass ILMT die Prozessorkernkapazität der virtualisierten Serverumgebung nicht ermitteln kann. Diese Produkte müssen auf Basis der vollen Kapazität lizenziert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Passport Advantage-Lizenzen für Subkapazitäten – Berechtigte Produkte.
14. Ist die Subkapazitätslizenzierung sowohl für Passport Advantage- als auch für Passport Advantage Express-Kunden verfügbar?
Ja
15. Wie können sich Kunden für das Subkapazitäts-Lizenzprogramm anmelden?
Die Bedingungen für die Subkapazitätslizenzierung sind im IPAA enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Passport Advantage.
16. Wenn ein Kunde einen Server mit 16 Prozessorkernen hat, aber nur 8 Kerne aktiviert wurden, ist das dann eine Subkapazität?
Nein. Für die Lizenzierung der vollen Kapazität muss der Kunde in diesem Fall nur Lizenzen für die 8 aktivierten Kerne erwerben. Wenn mehr Prozessoren aktiviert werden, muss der Kunde zusätzliche Softwarelizenzen erwerben. Sub-Kapazität gilt nur, wenn der Kunde Partitionen mit weniger als 8 aktiven Prozessorkernen eingerichtet hat. Weitere Informationen zu aktivierten Prozessorkernen finden Sie in den folgenden FAQ.
17. Müssen Kunden Lizenzen für deaktivierte Prozessorkerne auf einem Server erwerben?
Nein. IBM benötigt nur Lizenzen für aktivierte Prozessorkerne. Bei einigen Servern können ein oder mehrere Prozessorkerne deaktiviert oder abgeschaltet sein, um ein zukünftiges Systemwachstum zu ermöglichen. Beispielsweise kann ein System mit 8 physischen Prozessorkernen ausgeliefert werden, von denen nur 6 aktiviert sind. So könnte der Kunde die zusätzlichen zwei Prozessorkerne in Zukunft aktivieren, wenn seine Workload-Anforderungen steigen. Bei Software, die pro Kern lizenziert wird, enthält dieser Server nur 6 aktivierte Prozessorkerne. Clients müssten nur Softwarelizenzen für alle aktivierten Prozessorkerne erwerben, die auf dem Server verwendet werden können, sodass in diesem Beispiel Lizenzen für die verbleibenden zwei Kerne erst erforderlich sind, wenn sie aktiviert sind.
Aktivierte Prozessorkerne sind physische Prozessorkerne, die für die Verwendung in einem Server verfügbar sind. Dazu gehören Prozessorkerne:
die bei Auslieferung des Servers durch den Hersteller aktiviert sind (zur Nutzung verfügbar) und anschließend durch Aktivierungscodes aktiviert werden, die der Kunde vom Serverhersteller erworben hat.
Zusammengefasst sind zusätzliche Lizenzen erforderlich, wenn zusätzliche Prozessorkerne aktiviert werden.
18. Wenn Mobilität in einer virtuellen Umgebung eingesetzt wird (z. B. Werden bei Power Live Partition Mobility (vMotion) virtuelle Kerne jedes Mal gezählt, wenn sie auf einen neuen Server verschoben werden?
Nein. Virtuelle Kerne in einer virtuellen Maschine (VM), die aufgrund eines Mobilitätsereignisses verschoben wurde, werden nicht mehrfach gezählt. Dieselbe VM darf nicht gleichzeitig auf zwei Servern laufen.
19. Wie und wann wird die Anzahl der berechtigten Umgebungen erweitert?
Seit der Einführung des Passport Advantage Subkapazitäts-Angebots hat IBM kontinuierlich neue Servervirtualisierungstechnologien für die Teilnahme an dieser flexiblen Option zugelassen. Angesichts des sich schnell verändernden Marktes für virtualisierte Servertechnologie müssen Kunden „Meine Benachrichtigungen“ abonnieren (Anweisungen finden Sie in den separaten FAQ unten), um benachrichtigt zu werden, wenn IBM License Metric Tool Unterstützung für weitere berechtigte Virtualisierungstechnologien verfügbar wird. Sie sollten außerdem die Ausstellung „Zulässige Virtualisierungstechnologien“ auf Ergänzungen überprüfen.
10. Welche Auswahl muss ich unter „Meine Benachrichtigungen“ von IBM treffen, um benachrichtigt zu werden, wenn Updates für das ILMT verfügbar sind?
Nach der Anmeldung mit Ihrer IBM ID geben Sie in die Produktsuchleiste „IBM License Metric Tool“ ein und klicken Sie anschließend auf „Abonnieren“. Wenn Sie keine IBM ID haben, besuchen Sie Mein Konto-Profil.
27. Wo finde ich allgemeine Informationen, zusätzliche FAQs speziell zu ILMT, Beispiele für die verfügbaren Berichte und weiteren ILMT-Support?
Weitere technische Informationen und Ressourcen finden Sie auf der ILMT-Dokumentationswebsite.
4. Wo finde ich häufig gestellte Fragen (FAQs) speziell zu Prozessorwerteinheiten?
Gehen Sie zu FAQs zu Prozessorwerteinheiten/a>
