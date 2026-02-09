Häufig gestellte Fragen zur Container-Lizenzierung

Die Container-Lizenzierung konzentriert sich auf die Lizenzierung von Software innerhalb von Containern, die mit Kubernetes-Orchestrierung ausgeführt werden. Ein Container ist eine Gruppe von einem oder mehreren Prozessen, die vom Rest des Systems isoliert sind und für deren Ausführung alle erforderlichen Dateien aus einem separaten Image bereitgestellt werden.

Die Unterkapazitäts-Lizenzierung befasst sich mit der Lizenzierung von weniger als der vollen Kapazität eines Servers innerhalb einer Umgebung, die Virtualisierung (d. h. Virtual Machines) einsetzt.