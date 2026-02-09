Häufig gestellte Fragen zur Container-Lizenzierung

Die Container-Lizenzierung konzentriert sich auf die Lizenzierung von Software innerhalb von Containern, die mit Kubernetes-Orchestrierung ausgeführt werden. Ein Container ist eine Gruppe von einem oder mehreren Prozessen, die vom Rest des Systems isoliert sind und für deren Ausführung alle erforderlichen Dateien aus einem separaten Image bereitgestellt werden.
Die Unterkapazitäts-Lizenzierung befasst sich mit der Lizenzierung von weniger als der vollen Kapazität eines Servers innerhalb einer Umgebung, die Virtualisierung (d. h. Virtual Machines) einsetzt.
Wenn Ihre Bereitstellung Container mit Kubernetes-Orchestrierung verwendet, können Sie mit der Container-Lizenzierung nur die verfügbare Kapazität Ihrer containerisierten Produkte lizenzieren, anstatt den gesamten Cluster lizenzieren zu müssen, in dem Ihre Container möglicherweise betrieben werden.
Darüber hinaus bietet die Container-Lizenzierung die Möglichkeit, Bruchteile von Kernen im gesamten Cluster zu zählen, anstatt jeden Worker-Knoten oder Pod auf die nächste ganze Zahl aufzurunden.
Der IBM License Service automatisiert auch die Erfassung von Lizenznutzungsdaten, um Kunden dabei zu unterstützen, die Ressourcennutzung ihrer Software im gesamten Cluster zu ermitteln. So können sie ihre Lizenzberechtigungen anpassen und die Compliance gewährleisten.
Ja.
Kunden können jede Kubernetes-basierte Lösung bereitstellen.
Hinweise:
Derzeit werden nur Linux-basierte Container unterstützt.
IBM bietet drei Typen von Lizenzen für Private-Cloud-Bereitstellungen (oder On-Premise-Bereitstellungen) an:
Aufgrund der Art und Weise, wie Kubernetes Container in einem Cluster bereitstellt, ist die Verwendung von Unterkapazitäten mit dem IBM License Metric Tool nicht möglich. Wenn Sie also Container zusammen mit der Kubernetes-Orchestrierung nutzen möchten, müssen Sie entweder Container-Lizenzen verwenden oder die volle Kapazität jedes Clusters auf dem Server lizenzieren.
Die Art und Weise, wie Sie Ihre Software lizenzieren, hängt davon ab, wie Ihre Software bereitgestellt wird.
Alle Bereitstellungen können auch für die volle Kapazität der Knoten lizenziert werden, auf denen die Software bereitgestellt wird (oder bereitgestellt werden kann). Wenn Sie sich also für die Bereitstellung von Software in Containern mit Orchestrierung über Container-Lizenzierung entscheiden und dann beschließen, die gesamte Umgebung oder einen Teil davon wieder auf VMs zu migrieren, kann der Teil, der sich nun auf VMs befindet, mit einer Sub-Capacity-Lizenzierung lizenziert werden.
Kunden müssen den IBM License Service anstelle des IBM License Metric Tool beibehalten (Hinweis: Das IBM License Metric Tool muss weiterhin für Sub-Capacity-Bereitstellungen verwendet werden). Darüber hinaus unterscheiden sich Audit und Compliance nicht von den Sub-Capacity-Lizenzierungsregeln, wie sie in der International Passport Advantage Agreement festgelegt sind.
Der IBM License Service ist in der Lage, die Lizenznutzung von containerisierter Software automatisch zu verfolgen. Kunden können die vom IBM License Service erstellten Nutzungsberichte nutzen, die ihnen die täglich verfügbare Spitzenkapazität für ihre lizenzierten Programme (und Lösungen innerhalb von Cloud Paks) anzeigen. So können Kunden ihre Nutzung im Verhältnis zu ihren Lizenzrechten überprüfen und proaktiv Anpassungen vornehmen.
Die voreingestellten Ressourcen.limits.cpu-Einstellungen, die mit jedem Programm geliefert werden, werden in allen QA-, Leistungstests usw. verwendet. IBM empfiehlt zwar nicht, diese Einstellungen zu ändern, aber wenn Sie sich dennoch dazu entschließen sollten, konsultieren Sie bitte zunächst die Produktdokumentation, um die zulässigen dokumentierten Bereiche für Ihre Programme zu verstehen.
Produkte, die nicht in ein Container-Image konvertiert wurden und daher nicht in einer Container-Umgebung ausgeführt werden können, sind nicht zulässig. Darüber hinaus sind Produkte, die nicht für die Ausführung und Nachverfolgung durch den IBM License Service aktiviert wurden, nicht für die Container-Lizenzierung zugelassen.
Die Lizenzkennzahl ist in der Produkt- und/oder Teilenummernbeschreibung angegeben. Die folgenden Links sind Quellen für Passport Advantage-Preise/Lizenzierung:
Wie auf der Seite „IBM Container-Lizenzen“ beschrieben, werden die erforderlichen Berechtigungen auf der Grundlage der gesamten vCPU-Kapazität eines Programms lizenziert. Dabei handelt es sich um die Gesamtzahl der vCPUs, die einem Pod gemäß der Zählmethode zur Verfügung stehen.
Hinweis: Jeder Pod, der einen Container ohne CPU-Limit enthält, wird so behandelt, als hätte er eine vCPU-Kapazität, die der Kapazität des Worker-Knotens entspricht.
Bei typischen Lizenzvereinbarungen (einschließlich Unterkapazität) müssen Kunden, die Lizenzen auf Basis der PVU-Metrik erwerben, ihren PVU-Kernwert anhand der Tabellen auf der Webseite zur Processor Value Unit-Lizenzierung ermitteln. Dies ist für Container nicht erforderlich, da alle PVU-Bereitstellungen mit 70 PVUs pro Kern bewertet werden.
Das bedeutet, dass für jede Gruppe von Pods eines Programms die Anzahl ihrer Kerne über den gesamten Servercluster hinweg addiert und anschließend zusammengefasst wird. Einige Beispiele:
Gesamt -> 1,9 Kerne -> 2,0 Kerne belegt -> 2 VPCs oder 140 PVUs
Bei Cloud Paks erfolgt die Cluster-Rundung auf der Ebene der gebündelten Lösung (nicht auf der Ebene des Cloud Paks).
IBM lizenziert Container auf der Grundlage ihrer potenziellen Kapazität und nicht ihrer tatsächlichen Nutzung. Wenn ein Container keine Begrenzung aufweist, entspricht die potenzielle Kapazität dieses Containers der gesamten Knotenkapazität. Daher würde der Container entsprechend abgerechnet werden.
In allen Fällen, in denen die Gesamtkapazität eines Pods für ein Programm die Kapazität des Worker-Knotens übersteigt, wird die Kapazität des Worker-Knotens verwendet. Einige Beispiele:
Knotenkapazität = 8 Kerne
Gesamt = 3+3+3 = 9 Kerne -> 8 Kerne müssen aufgrund der Begrenzung lizenziert werden.
Bei Cloud Pak-Bereitstellungen erfolgt die Begrenzung auf der Ebene der gebündelten Lösung (nicht auf der Ebene von Cloud Pak).
Capping
Lizenzieren Sie die geringere Anzahl an Kernen in der VM oder auf dem physischen Server.
Lizenzieren Sie die geringere Anzahl an Kernen im Pod oder auf dem physischen Server.
Fraktionierte Kerne
Nicht unterstützt
Auf Cluster-Ebene aufrunden
PVUs pro Kern
Variiert je nach Chipsatz
Fest auf 70 PVUs pro Kern eingestellt
Kapazitätsanforderungen
Lizenz entsprechend der Kapazität der VM
Lizenz entsprechend der Kapazität des Pod
License Usage Tool
IBM License Metric Tool
IBM License Service
Anforderungen an den VM-Manager
Ja, muss auf allen Knoten installiert werden, auf denen Sub-Cap-Produkte ausgeführt werden.
Keine
Manuelles Zählen
In Ausnahmefällen zulässig
Nicht erlaubt
IBM berechnet traditionell die Kosten für Software auf der Grundlage der Spitzenkapazität während der gesamten Lizenzdauer. Beispiel: Bei einer Jahreslizenz, die normalerweise 8 Kerne nutzt, jedoch im November 12 Kerne beansprucht, würde die Lizenzgebühr für das Jahr 12 Kerne betragen.
Dies gilt auch für die Lizenzierung von Containerisierungen. Der IBM License Service überwacht die Lizenznutzung und ermittelt regelmäßig, wie viele Pods (und Kerne) für eine Anwendung bereitgestellt sind. Daher wird der höchste Punkt als Lizenzanforderung für die Lizenzdauer herangezogen.
Hierbei ist zu beachten, dass Cloud Paks (mit Ausnahme von Cloud Pak for Data) die Cloud Pak-Verhältnisse berücksichtigen. Wenn also zu einem bestimmten Zeitpunkt Programm A mit einem Verhältnis von 3:1 9 Kerne verwendet, während Programm B mit einem Verhältnis von 1:1 4 Kerne verwendet, dann wären 7 Kerne die Höchstgrenze für das Cloud Pak (9/3 -> 3 + 4/1 -> 4 = 7).
Ja, die Mindestanforderung für die Lizenzierung beträgt einen Kern.
Sie können VPC manuell anhand dokumentierter Verfahren aggregieren.
Sie können den License Service Reporter verwenden.
Ja, aber Sie müssen die Lizenzdienstversion 1.18 verwenden. Bei Verwendung einer niedrigeren Version des Lizenzdienstes kann es vorkommen, dass ein Rolling Upgrade zu einer Überzählung führt. Sollte dieser Fall eintreten, bewahren Sie die Systemprotokolle auf, archivieren Sie sie und fügen Sie sie Ihren Lizenznutzungsberichten bei.
Sie können den License Service Reporter verwenden.
Kunden müssen gemäß den Bedingungen für die Containerlizenzierung vierteljährliche Berichte erstellen. Sie müssen diese Dokumentation als Nachweis für die fortlaufende Verwaltung der Lizenzkonformität der für IBM Middleware verfügbaren Berechtigungen aufbewahren. Gemäß den Angebotsbedingungen müssen Kunden diese Berichte auf Anfrage von IBM oder einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zur Verfügung stellen (siehe IBM Passport Advantage Agreement).
Ähnlich wie das IBM License Metric Tool ist auch der IBM License Service kostenlos.
Ja, Sie können unser BYOSL-Programm (Bring Your Own Software License) in Anspruch nehmen. Die verfügbaren Anbieter sind auf der BYOSL-Seite aufgeführt.
Kunden, die die Nutzungsbedingungen des IBM License Service nicht einhalten, werden für alle Kerne im gesamten Cluster zur Kasse gebeten. Der Grund dafür ist, dass bei der Nutzung von Kubernetes Container auf jedem Knoten im gesamten Cluster gestartet werden können. Daher besteht die Möglichkeit, dass ein einzelnes Programm über Container verfügt, die die gesamte Kapazität des Clusters ausnutzen.
Neue Kunden für Containerlizenzen müssen den IBM License Service innerhalb von 90 Tagen nach der ersten Bereitstellung eines berechtigten Containerprodukts implementieren.
Bestehende Container-Kunden sollten umgehend auf neue Versionen, Releases oder Modifikationen aktualisieren, sobald diese gemäß den Container-Lizenzbedingungen verfügbar sind.
Aufgrund der Komplexität und der sich schnell ändernden Bereitstellungen in Kubernetes-Umgebungen wurde die manuelle Berichterstellung als nicht durchführbar erachtet. Daher sind keine Ausnahmen zulässig; bei der Bereitstellung von Containern mit Kubernetes-Orchestrierung muss der IBM License Service verwendet werden.
Ja, der IBM Lizenzdienst ist obligatorisch.
Der IBM License Service wird in einem Pod innerhalb eines Worker-Knotens im Cluster ausgeführt, wie vom Kubernetes-Scheduler festgelegt.
Bei mehreren Clustern wird der Lizenzdienst in jedem Cluster installiert, in dem containerisierte Software bereitgestellt wird (der Kunde sollte die Installation überprüfen und den ordnungsgemäßen Zustand des Lizenzdienstes sicherstellen).
Der Lizenzdienst gibt Daten aus, die diese Konsolidierung ermöglichen; dies muss jedoch manuell durchgeführt werden. Alternativ können Kunden den Lizenzdienst-Reporter nutzen, um diese Funktion zu automatisieren.
Der IBM License Service Reporter sammelt und aggregiert Daten aus dem IBM License Service aus mehreren Clustern und aus dem IBM License Metric Tool. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum IBM License Service.
Innerhalb von 90 Tagen nach der Installation eines berechtigten Programms, das die Container-Lizenzierung nutzt, überprüfen Sie entweder I) ob der IBM License Service installiert, ordnungsgemäß konfiguriert (siehe Programmdokumentation), ausgeführt und gewartet wird, oder II) wenn der IBM License Service nicht installiert und ordnungsgemäß konfiguriert ist, beschaffen, installieren, konfigurieren und warten Sie den IBM License Service gemäß dem Benutzerhandbuch.
Erstellen Sie für jeden berechtigten Container vierteljährliche IBM-Nutzungsberichte für den gesamten Berichtszeitraum (d. h. den Zeitraum, der am ersten Tag des ersten Monats eines Kalenderquartals beginnt oder für die Zwecke des ersten Berichts nach der Installation der Tools gilt und am letzten Tag des letzten Monats des Kalenderquartals endet) und bewahren Sie diese zwei Jahre lang auf. Jede Bereitstellung des Produkts, die während des Quartals erfolgt, wird ab dem Tag der Bereitstellung gemeldet.
Die Produktlizenzierungsdokumente legen die Anforderungen für jedes Produkt fest.
Der IBM License Service kann vorinstalliert sein, wenn containerisierte Software über die Dienste jedes IBM Cloud Pak und innerhalb von IBM Certified Containers bereitgestellt wird. Überprüfen Sie die Installation bei Ihrer ersten Container-Bereitstellung. Sollte der IBM License Service nicht installiert sein, wenden Sie sich an den Produkt-Support oder an talk2sam@us.ibm.com/de-de.
Es gibt keine Teilenummer für IBM License Service.
Nein. Der IBM License Service umfasst keine kostenlose OCP-Berechtigung. Der License Service ist in den IBM Cloud Pak-Services enthalten und nutzt daher die verfügbaren OCP-Berechtigungen des Cloud Pak oder direkte Berechtigungen, die der Kunde von Red Hat erhält.
Wenn der License Service außerhalb von Cloud Paks genutzt wird, ist der Kunde für alle Kosten verantwortlich, die durch den License Service entstehen können.
Der Lizenzdienst ist ein kompaktes Tool, das nur sehr wenige Ressourcen beansprucht. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Knowledge Centers.
Wenn Sie ausschließlich eine containerisierte Umgebung betreiben, ist das IBM License Metric Tool nicht erforderlich. Für Sub-Capacity-Umgebungen (Virtual Machines) ist das IBM License Metric Tool jedoch weiterhin erforderlich. Wenn Sie über eine hybride Umgebung verfügen, müssen beide Tools installiert werden.
Kunden müssen den IBM License Service anstelle des IBM License Metric Tool beibehalten (Hinweis: Das IBM License Metric Tool muss weiterhin für Sub-Capacity-Bereitstellungen verwendet werden). Darüber hinaus unterscheiden sich Audit und Compliance nicht von den Sub-Capacity-Lizenzierungsregeln, wie sie in der International Passport Advantage Agreement festgelegt sind.
Der IBM License Service ist in der Lage, die Lizenznutzung von containerisierter Software automatisch zu verfolgen. Kunden können die vom IBM License Service erstellten Nutzungsberichte nutzen, die ihnen die täglich verfügbare Spitzenkapazität für ihre lizenzierten Programme (und Lösungen innerhalb von Cloud Paks) anzeigen. So können Kunden ihre Nutzung im Verhältnis zu ihren Lizenzrechten überprüfen und proaktiv Anpassungen vornehmen.