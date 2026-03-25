a. IBM-Programme, die im Rahmen dieses IPAA verfügbar sind, werden gemäß dem International Program License Agreement (IPLA) von IBM oder einem bestimmten IBM-Lizenzvertrag, der unter https://www.ibm.com/de-de/terms/pla verfügbar ist, und dem Lizenzinformationsdokument (LI) des Programms, das unter https://www.ibm.com/de-de/terms/?cat=software-license verfügbar ist, lizenziert. Im Falle eines Konflikts zwischen den Bedingungen dieses IPAA, einschließlich der anwendbaren Anhänge und TDs, und den Bedingungen des IPLA, einschließlich des anwendbaren LI, haben die Bedingungen dieses IPAA Vorrang.

b. Wenn der Kunde aus irgendeinem Grund mit einem Programm unzufrieden ist, kann er die Lizenz kündigen, indem er das Programm und den Berechtigungsnachweis innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Erwerbsdatum dieses Programms an IBM oder den autorisierten IBM Business Partner zurücksendet und dafür den gezahlten Betrag zurückerhält.

c. Trade-Up-Lizenzen für IBM Programme, die IBM Programme mit aktivem Support oder Nicht-IBM-Programme ersetzen, können gegen eine reduzierte Gebühr erworben werden. Wenn der Kunde ein Ersatzprogramm von IBM installiert, erlischt die ersetzte IBM-Programmlizenz. Der Kunde verpflichtet sich, alle Kopien des ersetzten IBM- oder Nicht-IBM-Programms zu deinstallieren und zu vernichten, es sei denn, die Trade-Up-Lizenz deckt die Fortführung der Nutzung des ersetzten Programms ab.

9.1 Befristete Lizenzen und Verlängerungen

a. Programme, die IBM unter befristeter Lizenz anbietet, gewähren dem Kunden eine Lizenz zur Nutzung eines Programms sowie gegebenenfalls Zugang zu S&S oder längerem Support für eine in den jeweiligen TDs festgelegte Laufzeit.

b. Mit Ablauf der Lizenzlaufzeit erlischt die Lizenz des Kunden zur Nutzung des Programms sowie der Zugang zu S&S bzw. zum längeren Support. Der Kunde ist verpflichtet, alle Kopien des betroffenen Programms zu deinstallieren und zu vernichten. Der Kunde erklärt sich bereit, auf Anfrage von IBM einen Nachweis dafür vorzulegen.

9.1.1 Abonnementlizenz

a. Der Kunde darf die Berechtigungen für die Abonnementlizenz nicht vor Ablauf der aktuellen Laufzeit kündigen.

b. Für ausgewählte Programme, die der Kunde zuvor lizenziert hat und für die er aktiven Support hat (qualifizierendes Programm), kann der Kunde auf ein Upgrade-Programm für Abonnementlizenzen upgraden, wie in einer TD beschrieben. Wenn ein Abonnement-Lizenz-Upgrade erworben wird, kann der Kunde das Qualifizierungsprogramm und das Abonnement-Lizenzprogramm in jeder beliebigen Kombination von Bereitstellungen bis zur Gesamtzahl der für das Abonnementlizenz-Upgrade-Programm erworbenen Berechtigungen nutzen.

9.1.2 Monatliche Lizenzierung

a. Der Kunde kann eine monatliche Lizenzlaufzeit vorzeitig kündigen, indem er IBM mindestens 30 Tage im Voraus schriftlich kündigt. Der Kunde erhält eine anteilige Rückerstattung für alle ganzen Monate, die bei einer vorausbezahlten Laufzeit verbleiben.

9.1.3 Befristete Lizenz

a. Der Kunde kann eine befristete Lizenz vorzeitig kündigen, indem er IBM mindestens 30 Tage im Voraus schriftlich darüber informiert. Der Kunde erhält eine anteilige Rückerstattung für alle ganzen Monate, die bei einer vorausbezahlten Laufzeit verbleiben.

9.1.4 Verlängerung der befristeten Lizenz

a. Sofern das Programm noch verfügbar ist und der Kunde es um eine weitere Laufzeit verlängert, wird IBM die auslaufenden Lizenzberechtigungen für die im TD angegebene Laufzeit und die dort festgelegten Verlängerungsgebühren verlängern.

b. Wenn der Kunde nicht verlängert, endet die Lizenzlaufzeit.

c. Wenn der Kunde ein Abonnementlizenz-Upgrade-Programm nicht verlängert, läuft die Lizenzdauer für das Upgrade-Programm ab. Der Kunde kann das Qualifikationsprogramm fortsetzen auf der Programm-Version-Ebene, die am Ende der Laufzeit verwendet wird, oder, falls zutreffend, den vorgesehenen Ersatz für das Qualifikationsprogramm. Wenn der Kunde sich dafür entscheidet, ein verfügbares Support-Angebot für das Qualifikationsprogramm wieder aufzunehmen, muss der Kunde das Support-Angebot zu den dann geltenden Preisen für alle Nutzungen und Installationen des Qualifikationsprogramm erwerben

d. Wenn der Kunde die Verlängerung auslaufender Lizenzen für eine geringere Anzahl von Programmnutzungen und -installationen als die auslaufende Anzahl beantragt, muss der Kunde IBM eine systemgenerierte Dokumentation vorlegen, die die aktuelle Programmnutzung und -installationen gemäß der Vereinbarung bestätigt. Wenn die Dokumentation nicht mindestens 30 Tage vor dem Verlängerungsdatum bei IBM eingeht, muss der Kunde alle auslaufenden Mengen erneuern.

e. Der Kunde kann die Verlängerungsoption für eine befristete Lizenz, sofern verfügbar, jederzeit ändern, indem er IBM mindestens 30 Tage vor Ablauf der aktuellen Laufzeit schriftlich benachrichtigt.

9.2 Anforderungen an die volle Kapazität und Virtualisierung

a. Der Kunde muss die Gesamtzahl aller physisch aktivierten Prozessorkerne in der physischen Hardwareumgebung lizenzieren, die dem EP zur Verfügung gestellt oder von ihm verwaltet wird, mit Ausnahme der Server, von denen der EP dauerhaft entfernt wurde (Volle Kapazität). Ein aktivierter Prozessorkern ist ein Prozessorkern, der für die Verwendung in einem physischen Server verfügbar ist, unabhängig davon, ob die Kapazität des Prozessorkerns durch Virtualisierung oder ähnliche Einschränkungen begrenzt werden kann oder ist.

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9.2.1 Produkte für Virtualisierungsumgebungen (Subkapazitäts- oder Container-Lizenzierung)

a. Subkapazitätslizenzierung – EPs, die die Anforderungen für Subkapazitätsnutzung erfüllen (siehe https://www.ibm.com/de-de/software/passportadvantage/subcaplicensing), können unter Subkapazitätslizenzbedingungen lizenziert werden (berechtigtes Subkapazitätsprodukt). Der Kunde muss Berechtigungen erwerben, die der für das berechtigte Subkapazitätsprodukt verfügbaren Virtualisierungskapazität entsprechen.

b. Lizenzierung von Containern – EPs, die die Anforderungen für die Nutzung von Containern erfüllen (siehe

https://www.ibm.com/de-de/software/passportadvantage/containerlicenses), können unter den Container-Lizenzbedingungen (berechtigtes Containerprodukt) lizenziert werden. Der Kunde muss Berechtigungen für die Gesamtzahl der Prozessorkerne erwerben, die mit der Kapazität aller für das berechtigte Containerprodukt verfügbaren Container verbunden sind.

c. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Anforderungen der Virtualisierungsumgebungen zu erfüllen, um für die Vorteile der Subkapazitäts-Lizenzierung oder Container-Lizenzierung berechtigt zu sein.

d. Vor einer Erhöhung der Subkapazitäts- oder Container-Lizenzprogramme muss der Kunde zunächst ausreichend Lizenzen erwerben, einschließlich IBM Software Subscription and Support, falls zutreffend, um diesen Anstieg abzudecken.

e. Wenn EP-Bereitstellungen die Anforderungen für die Subkapazitäts-Lizenzierung oder die Container-Lizenzierung in diesem Abschnitt nicht erfüllen, ist der Kunde verpflichtet, eine Lizenzierung in voller Kapazität zu erwerben.