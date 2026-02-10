Abonnementlizenz für IBM Softwareprogramme

Mit der Veröffentlichung der IBM Passport Advantage Agreements am 1. Februar 2023 wurden die Bedingungen für die Abonnementlizenz in die entsprechenden Abschnitte der Vereinbarung integriert, ohne dass Kunden einen separaten Anhang zu diesen überarbeiteten Bedingungen unterzeichnen müssen.

Hinweis: Für bestehende PA-Kunden gelten ab dem 1. Mai 2023 neue Bedingungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Was Sie über die überarbeiteten Passport Advantage Agreements wissen sollten.

Verfügbar für ausgewählte IBM Softwareprogramme. Abonnementlizenzen bieten Ihnen die Flexibilität, lizenzierte Software zu „verwenden“ und S&S für eine bestimmte Laufzeit zu erhalten.

Abonnementlizenzen

Anpassung an branchenweite abonnementbasierte Lizenzierungsmodelle

Flexible Laufzeiten von 12 bis 36 Monaten mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten

Keine Kündigung vor Ablauf der Abonnementlaufzeit

Flexibilität am Ende der Vertragslaufzeit für Verlängerungen, Anpassungenen, Angebotswechsel oder Kündigungen

Der Anhang zur Abonnementlizenz regelt den erstmaligen und nachfolgenden Kauf von IBM Softwareprogrammen im Rahmen des Abonnementlizenzmodells. Hinweis: ELA-Kunden, sowohl kommerzielle als auch öffentliche, arbeiten über ihren IBM Dealmaker