Abonnementlizenz für IBM Softwareprogramme

Ein blau-schwarzes geometrisches Design mit 3D-Effekt

Abonnementlizenz ist ein Lizenzmodell, das im Rahmen der IBM International Passport Advantage- und IBM International Passport Advantage Express-Vereinbarungen verfügbar ist.

Abonnementlizenz

Mit der Veröffentlichung der IBM Passport Advantage Agreements am 1. Februar 2023 wurden die Bedingungen für die Abonnementlizenz in die entsprechenden Abschnitte der Vereinbarung integriert, ohne dass Kunden einen separaten Anhang zu diesen überarbeiteten Bedingungen unterzeichnen müssen.

Hinweis: Für bestehende PA-Kunden gelten ab dem 1. Mai 2023 neue Bedingungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Was Sie über die überarbeiteten Passport Advantage Agreements wissen sollten.

Verfügbar für ausgewählte IBM Softwareprogramme. Abonnementlizenzen bieten Ihnen die Flexibilität, lizenzierte Software zu „verwenden“ und S&S für eine bestimmte Laufzeit zu erhalten.

Abonnementlizenzen

  • Anpassung an branchenweite abonnementbasierte Lizenzierungsmodelle
  • Flexible Laufzeiten von 12 bis 36 Monaten mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten
  • Keine Kündigung vor Ablauf der Abonnementlaufzeit
  • Flexibilität am Ende der Vertragslaufzeit für Verlängerungen, Anpassungenen, Angebotswechsel oder Kündigungen

Der Anhang zur Abonnementlizenz regelt den erstmaligen und nachfolgenden Kauf von IBM Softwareprogrammen im Rahmen des Abonnementlizenzmodells. Hinweis: ELA-Kunden, sowohl kommerzielle als auch öffentliche, arbeiten über ihren IBM Dealmaker