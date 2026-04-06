Eligible Public Cloud BYOSL-Richtlinie

Illustration geometrischer Formen in Blau-, Schwarz- und Grautönen
Die Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) Richtlinie erlaubt es Ihnen, jede IBM Software, die für Sie direkt oder über einen autorisierten IBM Reseller lizenziert wurde, unter den hier beschriebenen Bedingungen einzusetzen.

Die genauen Bedingungen, die für die Nutzung eines bestimmten Softwareprogramms gelten, finden Sie im Lizenzvertrag der Software, einschließlich des International Program License Agreement (IPLA), der Lizenzinformationsdokumente und aller zusätzlichen Vereinbarungen, unter denen die Software erworben wurde, wie z. B. der IBM International Passport Advantage-Vereinbarung.

Qualifizierte IBM-Software

Die Richtlinie Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) ermöglicht es Ihnen, jede IBM-Software, die Ihnen direkt oder über einen autorisierten IBM-Reseller unter IBM-Lizenzbedingungen lizenziert wird, auf einer Eligible Public Cloud (EPC) bereitzustellen und auszuführen, vorbehaltlich der Nutzungsgenehmigungen und Einschränkungen, die in den geltenden Lizenzverträgen und Transaktionsdokumenten für diese Software festgelegt sind, einschließlich des IBM International Passport Advantage (IPAA) und des IBM International Program License Agreement (IPLA) und die für die Software geltenden Lizenzinformationsdokumente.

Diese Richtlinie gilt nicht für IBM z/OS-Software oder für IBM-Software, die Ihnen von einer Drittpartei Dritten unterlizenziert wurde. Sie gilt auch nicht, wenn Sie als IBM Business Partner berechtigt sind, Ihre Lösung in einer gehosteten Umgebung bereitzustellen – solche Fälle werden gesondert geregelt.

Berechtigte Public Clouds

Die genehmigte Liste der Eligible Public Clouds (EPCs), in denen Sie lizenzierte IBM Software einsetzen können, ist unten nach Anbieter definiert. Die „Erforderlichen IBM Lizenzierungstools“ sind nur für den Einsatz von kapazitätsbasierten Produkten erforderlich (d. h. für Produkte, die nach den Metriken „Processor Value Unit“ (PVU) oder „Virtual Processor Core“ (VPC) lizenziert werden).  Für andere Produkte sind Sie selbst dafür verantwortlich, alle anderen vom EPC zur Verfügung gestellten Tools zu verwenden, um die Konformitätsberichterstattung gemäß IPAA zu gewährleisten.

Wenn Sie über IBM Software verfügen, die über einen nicht aufgeführten Cloud-Anbieter bereitgestellt wird, senden Sie bitte eine E-Mail an talk2sam@us.ibm.com/de-de. Geben Sie in der Betreffzeile unbedingt BYOSL an.

IBM

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
IBMIBM Cloud Virtual Server (Inc., IBM z/LinuxONE)Siehe Anmerkung 1 untenhttps://www.ibm.com/de-de/solutions/cloud

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

IBM Cloud ContainersSiehe Anmerkung 1 untenhttps://www.ibm.com/de-de/solutions/cloud
IBM Power Virtual ServerSiehe Überlegungen zu IBM Power Systems Virtual Servers in den untenstehenden Hinweisabschnitten.https://www.ibm.com/de-de/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal ServersSiehe Anmerkung 2 untenhttps://www.ibm.com/de-de/solutions/cloud
IBM Kubernetes Service (IKS)Siehe Anmerkung 1 untenhttps://www.ibm.com/de-de/products/kubernetes-serviceIBM License Service
Red Hat OpenShift auf IBM Cloud4Siehe Anmerkung 1 untenhttps://www.ibm.com/de-de/products/openshift

 

Alibaba

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
AlibabaAlibaba Cloud (Elastic Compute Service)Siehe Anmerkung 1 untenhttps://www.alibabacloud.com/

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Amazon

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
AmazonAWS ECS FargateSiehe Überlegungen für AWS ECS Fargate im untenstehenden Anmerkungsabschnitt.aws.amazon.com/fargate/IBM License Service Geänderte PA-Bedingungen für die Container-Lizenzierung (via Addendum)
Amazon RDS for Db2Siehe Anmerkung 9 untenaws.amazon.com/rds/db2/AWS License Manager
EC2-Instanzen und dedizierte Instanzen (Inc., AWS Outpost-Instanzen)Siehe Anmerkung 1 untenaws.amazon.com/ec2/instance-types

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Elastic Kubernetes Service (EKS)Siehe Anmerkung 1 untenaws.amazon.com/eks/IBM License Service
Red Hat OpenShift Service auf AWS (ROSA)4Siehe Anmerkung 1 untenhttps://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud auf AWSSiehe Anmerkung 2 untenhttps://aws.amazon.com/vmware/Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Fujitsu

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
FujitsuFujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)Siehe Anmerkung 1 untenhttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)Siehe Anmerkung 1 untenhttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUDSiehe Anmerkung 1 untenhttps://pfs.nifcloud.com

Google

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
GoogleGoogle Compute EngineSiehe Anmerkung 1 untencloud.google.com/compute/docs/machine-types

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Google Kubernetes Engine (GKE)Siehe Anmerkung 1 untencloud.google.com/kubernetes-engine/IBM License Service
Red Hat OpenShift Container Plattform4Siehe Anmerkung 1 untenhttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
IONOSCompute EngineSiehe Anmerkung 1 untenhttps://cloud.ionos.com/computeKubernetes/Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM-Lizenzservice

KDDI

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
KDDIKDDI Cloud-Plattform-ServiceSiehe Anmerkung 1 unten für Virtual Servers. Siehe Anmerkung 5 unten für Bare Metal Servers.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Geänderte PA-Bedingungen für Container-Lizenzierung (via Addendum)

Microsoft

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
MicrosoftAzure HCISiehe Anmerkung 1 untenhttps://azure.microsoft.com/de-de/products/local/Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Azure Virtual MachinesSiehe Anmerkung 1 unten

azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/virtual-machines/linux/


azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/virtual-machines/windows/

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Geänderte PA-Bedingungen für Container-Lizenzierung (via Addendum)

Azure VMware SolutionSiehe Anmerkung 2 untenazure.microsoft.com/de-de/services/azure-vmware/Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Azure KubernetesSiehe Anmerkung 1 untenazure.microsoft.com/de-de/services/kubernetes-service/IBM License Service
Azure Red Hat OpenShift (ARO)4Siehe Anmerkung 1 untenhttps://azure.microsoft.com/de-de/services/openshift/

NEC

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
NECCloud Infrastructure Service (NEC Cloud IaaS)Siehe Anmerkung 1 untenhttps://www.nec.com

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

NTT

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
NTT Cloud Services DivisionMulticloud-Dienste (nur VMs)Siehe Anmerkung 1 untenhttps://services.global.ntt/de-de/services-and-products/cloud/cloud-platform

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

NTT CommunicationsECL 1.0Siehe Anmerkung 1 untenhttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Smart Data Platform Cloud / Server (ECL 2.0)Siehe Anmerkung 1 unten

https://sdpf.ntt.com/

IPV (IaaS powered by VMware)Siehe Anmerkung 1 unten

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTT DataNTT Data OpenCanvasSiehe Anmerkung 1 unten

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Oracle

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
 OracleCloud Compute-InstanzenSiehe Anmerkung 3 untenhttps://www.oracle.com/cloud/compute

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Oracle Kubernetes EngineSiehe Anmerkung 3 untenhttps://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/IBM License Service
Oracle Cloud VMware Solution (OCVS)Siehe Anmerkung 2 untenhttps://www.oracle.comTraditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Tencent

AnbieterAngeboteFußnoten zur LizenzierungWeitere Informationen
finden Sie unter:		Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
     
TencentTencent Cloud Server-InstanzSiehe Anmerkung 1 untenhttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice

Hinweis: Die nachfolgenden Lizenzfußnoten gelten nur dort, wo dies in den obigen Abschnitten zu den Cloud-Provider ausdrücklich angegeben ist. Sie gelten nicht universell für alle Angebote.

  1. In allen Fällen gilt: 1 vCPU = 1 Kern = 1 VPC = 70 PVUs
    • Für Container mit aktiviertem Hyperthreading: 2 vCPUs = 1 Core = 1 VPC = 70 PVUs (Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Container-Lizenzierung).
  2. Siehe die Tabellen der Prozessorwertseinheiten für Anforderungen basierend auf der Systemkonfiguration. Der Client muss die vollständige ILMT-Konfiguration verwenden.
  3. Eine Oracle Compute Unit (OCPU) entspricht zwei Hardware-Ausführungsthreads, den so genannten vCPUs.  PVU-Lizenzierung erfordert 1 OCPU = 2 vCPU = 140 PVU
  4. Mess- und Berichtsanforderungen sollen vom Client in verwalteten Kubernetes-Umgebungen (wie OpenShift, verwaltet von Red Hat) verwaltet werden.
  5. Physische Server oder Bare-Metal-Clients können Software auf physischen Servern oder Bare-Metal-Public-Cloud-Angeboten bereitstellen, die von EPCs (siehe oben) angeboten werden. Diese Bereitstellungen müssen den Richtlinien (einschließlich Nutzung von Lizenzierungstools) folgen, wie sie in den Richtlinien zur Unterkapazitäts- und Containerlizenzierung definiert sind. Für PVU-Bereitstellungen siehe die Prozessor-Wert-Einheiten für Anforderungen basierend auf der Systemkonfiguration.
  6. Lokale Bereitstellungen von Cloud-Services (z. B. Oracle Cloud@Customer, AWS Outpost) werden unterstützt und müssen Richtlinien zur Unterkapazitäts- und Containerlizenzierung einhalten, einschließlich der Nutzung von IBM-Lizenztools.
    Für PVU-Lizenzen werden Bereitstellungen mit berechtigten Diensten mit 70 PVUs pro vCPU/Core lizenziert, ähnlich wie wenn sie in der Public Cloud bereitgestellt werden. Wenn die IBM Lizenzierungstools nicht verwendet werden, gilt die volle Lizenzkapazität gemäß den Bedingungen der International Passport Advantage-Vereinbarung.
  7. Für alles oben Genannte: Solaris x86 wird nicht unterstützt und kann daher nicht verwendet werden.
  8. Mit der Veröffentlichung der IBM Passport Advantage-Vereinbarung v11 (Veröffentlichungsdatum: Februar 2023) ist Containerlizenzierung-Zusatz nicht mehr erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite zur Containerlizenzierung.
  9. Bei Bereitstellungen von Db2-Software auf den Managed Services über die Bring-Your-Own-License-Option berücksichtigt IBM bei der Berechnung der VPCs für die Bereitstellung der vollen vCPU-Kapazität der Instanz 1 VPC = 1 physischer Kern = 2 vCPUs für alle EC2-Instanzen, deren physische Kernanzahl auf der Seite „Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type” veröffentlicht ist, wobei die vCPU-Anzahl doppelt so hoch ist wie die Anzahl der physischen Kerne (d. h. der Grad an Hyperthreading/Simultaneous Multi-Threading (SMT) ist auf (2) gesetzt). „Physische Kerne nach Amazon EC2-Instanztyp“ veröffentlicht haben, wobei die vCPU-Anzahl doppelt so hoch ist wie die Anzahl der physischen Kerne (d. h. der Grad der Hyperthreading-/Simultaneous Multi-Threading (SMT)-Funktion ist auf (2) gesetzt).Nur Lizenzen für Db2 Standard Edition, Db2 Advanced Edition, Db2 ESE-Add-on- und Db2 AESE-Add-on-Lizenzen sind berechtigt. Siehe CPU-Kerne und -Threads pro CPU-Kern pro Instanztyp (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)

Überlegungen zu AWS ECS Fargate

Für AWS ECS Fargate wird der IBM Lizenzservice als AWS S3 - Bucket (Link außerhalb von ibm.com) bereitgestellt. Diese Funktion ist produktabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Produktdokumentation oder von Ihrem IBM Vertreter. Hinweis: Beispiele für das Verfahren und für die Bereitstellung, finden Sie in der WebSphere Application Server Liberty Dokumentation.

Überlegungen zu IBM Power System Virtual Servers

Die Bestimmungen in diesem Abschnitt gelten ausschließlich für VPC-basierte oder PVU-basierte Programme, die auf IBM Power Systems Virtual Servern bereitgestellt werden. Bei Sub-Capacity-Lizenzen können Kerne in Schritten von mindestens 0,25 Kernen für gemeinsam genutzte Prozessoren (d. h. physische Prozessoren, deren Verarbeitungskapazität von mehreren logischen Partitionen gemeinsam genutzt wird) und 1,0 Kernen für dedizierte Prozessoren (d. h. ganze physische Prozessoren, die einer einzelnen logischen Partition zugewiesen sind) zugewiesen werden. Bruchteile von Kernen werden addiert und auf die nächste ganze Zahl aufgerundet, wobei klargestellt wird, dass alle logischen Partitionen, die auf demselben Maschinentyp ausgeführt werden, als ein einziger Pool und nicht pro Server gezählt werden. Zur Veranschaulichung und ohne Einschränkung siehe die folgenden Beispiele:

  • 3 logische Partitionen werden auf separaten S922-Servern @ jeweils 0,25 Kerne bereitgestellt. Die Berechnung sieht wie folgt aus: 0,25 x 3 = 0,75 Kerne, was auf 1,0 Kerne aufgerundet wird.
  • 3 logische Partitionen werden auf zwei Servern des Typs S922 und einem Server des Typs E980 mit jeweils 0,25 Kernen bereitgestellt. Die Berechnung sieht wie folgt aus: (0,25 x 2 = 0,5, was auf 1,0 Kerne aufgerundet wird) + (0,25 x 1 = 0,25, was auf 1,0 Kerne aufgerundet wird) = 2,0 Kerne.

Der Kunde ist verpflichtet, ILMT v9.2.22 oder höher zu installieren und zu konfigurieren sowie die Anforderungen an die Unterkapazitätslizenzierung und Berichterstattung gemäß den Abschnitten 1.13 und 1.14 des IPAA zu erfüllen.

In Übereinstimmung mit den in IPAA Abschnitt 1.14 dargelegten Berichterstattungsbedingungen sammeln die Kunden einmal pro Quartal für die IBM Software mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) (siehe Link) Bereitstellungsdaten und füllen den Bericht zur manuellen Berechnung der Virtualisierungskapazität aus, um die Kernnutzung zu ermitteln. Für Google Cloud sind die pcloud CLI-Befehle zu verwenden. Diese Kernnutzung erfolgt in Übereinstimmung mit der IBM Eligible Public Cloud BYOSL-Richtlinie.

Die PVU-Werte pro Kern werden auf Basis des verwendeten Power®-Systems gemäß der Tabelle „PVU pro Kern“ (Abschnitt 1 von 2 – RISC und System z® ) auf der Webseite „Processor Value Unit“ ermittelt.

Lizenzanforderungen und -bedingungen

Die Eligible Public Cloud BYOSL-Richtlinie ändert oder ersetzt keine Verpflichtungen in den geltenden Lizenzvereinbarungen, einschließlich der Anforderungen für die Nutzung der lizenzierten Software in einer virtualisierten Umgebung, wie sie in den Richtlinien zur Unterkapazitäts- und Containerlizenzierung definiert sind.

Die Verifizierungsbedingungen in solchen Lizenzvereinbarungen gelten für Sie, wenn Sie berechtigte IBM-Software in einem EPC hochladen, installieren oder verwenden und sich bereit erklären, alle erforderlichen Nutzungsdaten für Ihre lizenzierte Software in diesem EPC zu sammeln. Sie gewähren dem Cloud-Provider keine unbefugte Nutzung oder Zugriff auf die berechtigte IBM-Software.

Sie müssen die von IBM vorgesehenen Reporting-Tools (wie oben beschrieben) für die Berichterstattung über die Nutzung installieren und konfigurieren und IBM diese Berichte auf Anfrage gemäß den Richtlinien von IBM zur Verfügung stellen.

Wenn Sie eine Lizenzberechtigung gemäß dieser Richtlinie nutzen, dürfen Sie diese Berechtigungen nicht für einen anderen Zweck oder an einem anderen Ort zur gleichen Zeit nutzen.

Sofern oben nicht anders angegeben, gilt die Eligible Public Cloud BYOSL-Richtlinie NICHT für Verträge mit Anbietern, bei denen diese Anbieter auf die Software zugreifen und/oder einen Teil oder die gesamte EDV-Umgebung unter der Kontrolle ihrer eigenen Mitarbeiter entweder in Ihren Räumlichkeiten oder in deren Räumlichkeiten betreiben oder verwalten (z. B. strategisches Outsourcing, Webhosting, Managed Service Provider usw.). Für solche Verträge sind separate Vereinbarungen erforderlich. Wenn Ihre Software auf eine dieser Weisen eingesetzt wird, senden Sie bitte eine E-Mail an talk2sam@us.ibm.com/de-de. Geben Sie in der Betreffzeile unbedingt BYOSL an.

Change Log

März 2024 Change Log

  • Klargestellte zSeries-Software-Ausnahme nur auf z/OS (d. h., zLinux ist berechtigt)
  • Klarstellung der Berichtspflichten für nicht kapazitätsbasierte Produkte
  • Klarstellung, dass die EPC-Liste die einzige genehmigte Liste von Anbietern ist
  • Kontaktinformationen hinzugefügt, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen