Die genauen Bedingungen, die für die Nutzung eines bestimmten Softwareprogramms gelten, finden Sie im Lizenzvertrag der Software, einschließlich des International Program License Agreement (IPLA), der Lizenzinformationsdokumente und aller zusätzlichen Vereinbarungen, unter denen die Software erworben wurde, wie z. B. der IBM International Passport Advantage-Vereinbarung.
Die Richtlinie Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) ermöglicht es Ihnen, jede IBM-Software, die Ihnen direkt oder über einen autorisierten IBM-Reseller unter IBM-Lizenzbedingungen lizenziert wird, auf einer Eligible Public Cloud (EPC) bereitzustellen und auszuführen, vorbehaltlich der Nutzungsgenehmigungen und Einschränkungen, die in den geltenden Lizenzverträgen und Transaktionsdokumenten für diese Software festgelegt sind, einschließlich des IBM International Passport Advantage (IPAA) und des IBM International Program License Agreement (IPLA) und die für die Software geltenden Lizenzinformationsdokumente.
Diese Richtlinie gilt nicht für IBM z/OS-Software oder für IBM-Software, die Ihnen von einer Drittpartei Dritten unterlizenziert wurde. Sie gilt auch nicht, wenn Sie als IBM Business Partner berechtigt sind, Ihre Lösung in einer gehosteten Umgebung bereitzustellen – solche Fälle werden gesondert geregelt.
Die genehmigte Liste der Eligible Public Clouds (EPCs), in denen Sie lizenzierte IBM Software einsetzen können, ist unten nach Anbieter definiert. Die „Erforderlichen IBM Lizenzierungstools“ sind nur für den Einsatz von kapazitätsbasierten Produkten erforderlich (d. h. für Produkte, die nach den Metriken „Processor Value Unit“ (PVU) oder „Virtual Processor Core“ (VPC) lizenziert werden). Für andere Produkte sind Sie selbst dafür verantwortlich, alle anderen vom EPC zur Verfügung gestellten Tools zu verwenden, um die Konformitätsberichterstattung gemäß IPAA zu gewährleisten.
Wenn Sie über IBM Software verfügen, die über einen nicht aufgeführten Cloud-Anbieter bereitgestellt wird, senden Sie bitte eine E-Mail an talk2sam@us.ibm.com/de-de. Geben Sie in der Betreffzeile unbedingt BYOSL an.
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|IBM
|IBM Cloud Virtual Server (Inc., IBM z/LinuxONE)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://www.ibm.com/de-de/solutions/cloud
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|IBM Cloud Containers
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://www.ibm.com/de-de/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|Siehe Überlegungen zu IBM Power Systems Virtual Servers in den untenstehenden Hinweisabschnitten.
|https://www.ibm.com/de-de/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|Siehe Anmerkung 2 unten
|https://www.ibm.com/de-de/solutions/cloud
|IBM Kubernetes Service (IKS)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://www.ibm.com/de-de/products/kubernetes-service
|IBM License Service
|Red Hat OpenShift auf IBM Cloud4
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://www.ibm.com/de-de/products/openshift
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|Alibaba
|Alibaba Cloud (Elastic Compute Service)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://www.alibabacloud.com/
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|Siehe Überlegungen für AWS ECS Fargate im untenstehenden Anmerkungsabschnitt.
|aws.amazon.com/fargate/
|IBM License Service Geänderte PA-Bedingungen für die Container-Lizenzierung (via Addendum)
|Amazon RDS for Db2
|Siehe Anmerkung 9 unten
|aws.amazon.com/rds/db2/
|AWS License Manager
|EC2-Instanzen und dedizierte Instanzen (Inc., AWS Outpost-Instanzen)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|aws.amazon.com/eks/
|IBM License Service
|Red Hat OpenShift Service auf AWS (ROSA)4
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud auf AWS
|Siehe Anmerkung 2 unten
|https://aws.amazon.com/vmware/
|Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://pfs.nifcloud.com
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|Google Compute Engine
|Siehe Anmerkung 1 unten
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBM License Service
|Red Hat OpenShift Container Plattform4
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|IONOS
|Compute Engine
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://cloud.ionos.com/compute
|Kubernetes/Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM-Lizenzservice
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|KDDI
|KDDI Cloud-Plattform-Service
|Siehe Anmerkung 1 unten für Virtual Servers. Siehe Anmerkung 5 unten für Bare Metal Servers.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
Geänderte PA-Bedingungen für Container-Lizenzierung (via Addendum)
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|Microsoft
|Azure HCI
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://azure.microsoft.com/de-de/products/local/
|Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
|Azure Virtual Machines
|Siehe Anmerkung 1 unten
azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/virtual-machines/linux/
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
Geänderte PA-Bedingungen für Container-Lizenzierung (via Addendum)
|Azure VMware Solution
|Siehe Anmerkung 2 unten
|azure.microsoft.com/de-de/services/azure-vmware/
|Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|Siehe Anmerkung 1 unten
|azure.microsoft.com/de-de/services/kubernetes-service/
|IBM License Service
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://azure.microsoft.com/de-de/services/openshift/
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|NEC
|Cloud Infrastructure Service (NEC Cloud IaaS)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://www.nec.com
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|NTT Cloud Services Division
|Multicloud-Dienste (nur VMs)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://services.global.ntt/de-de/services-and-products/cloud/cloud-platform
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|NTT Communications
|ECL 1.0
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|Smart Data Platform Cloud / Server (ECL 2.0)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|IPV (IaaS powered by VMware)
|Siehe Anmerkung 1 unten
|NTT Data
|NTT Data OpenCanvas
|Siehe Anmerkung 1 unten
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|Oracle
|Cloud Compute-Instanzen
|Siehe Anmerkung 3 unten
|https://www.oracle.com/cloud/compute
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
|Oracle Kubernetes Engine
|Siehe Anmerkung 3 unten
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBM License Service
|Oracle Cloud VMware Solution (OCVS)
|Siehe Anmerkung 2 unten
|https://www.oracle.com
|Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
|Anbieter
|Angebote
|Fußnoten zur Lizenzierung
|Weitere Informationen
finden Sie unter:
|Erforderliche IBM-Lizenzierungstools
|Tencent
|Tencent Cloud Server-Instanz
|Siehe Anmerkung 1 unten
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
Traditionelle Bereitstellungen: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift-Bereitstellungen: IBM Lizenzservice
Hinweis: Die nachfolgenden Lizenzfußnoten gelten nur dort, wo dies in den obigen Abschnitten zu den Cloud-Provider ausdrücklich angegeben ist. Sie gelten nicht universell für alle Angebote.
Für AWS ECS Fargate wird der IBM Lizenzservice als AWS S3 - Bucket (Link außerhalb von ibm.com) bereitgestellt. Diese Funktion ist produktabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Produktdokumentation oder von Ihrem IBM Vertreter. Hinweis: Beispiele für das Verfahren und für die Bereitstellung, finden Sie in der WebSphere Application Server Liberty Dokumentation.
Die Bestimmungen in diesem Abschnitt gelten ausschließlich für VPC-basierte oder PVU-basierte Programme, die auf IBM Power Systems Virtual Servern bereitgestellt werden. Bei Sub-Capacity-Lizenzen können Kerne in Schritten von mindestens 0,25 Kernen für gemeinsam genutzte Prozessoren (d. h. physische Prozessoren, deren Verarbeitungskapazität von mehreren logischen Partitionen gemeinsam genutzt wird) und 1,0 Kernen für dedizierte Prozessoren (d. h. ganze physische Prozessoren, die einer einzelnen logischen Partition zugewiesen sind) zugewiesen werden. Bruchteile von Kernen werden addiert und auf die nächste ganze Zahl aufgerundet, wobei klargestellt wird, dass alle logischen Partitionen, die auf demselben Maschinentyp ausgeführt werden, als ein einziger Pool und nicht pro Server gezählt werden. Zur Veranschaulichung und ohne Einschränkung siehe die folgenden Beispiele:
Der Kunde ist verpflichtet, ILMT v9.2.22 oder höher zu installieren und zu konfigurieren sowie die Anforderungen an die Unterkapazitätslizenzierung und Berichterstattung gemäß den Abschnitten 1.13 und 1.14 des IPAA zu erfüllen.
In Übereinstimmung mit den in IPAA Abschnitt 1.14 dargelegten Berichterstattungsbedingungen sammeln die Kunden einmal pro Quartal für die IBM Software mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) (siehe Link) Bereitstellungsdaten und füllen den Bericht zur manuellen Berechnung der Virtualisierungskapazität aus, um die Kernnutzung zu ermitteln. Für Google Cloud sind die pcloud CLI-Befehle zu verwenden. Diese Kernnutzung erfolgt in Übereinstimmung mit der IBM Eligible Public Cloud BYOSL-Richtlinie.
Die PVU-Werte pro Kern werden auf Basis des verwendeten Power®-Systems gemäß der Tabelle „PVU pro Kern“ (Abschnitt 1 von 2 – RISC und System z® ) auf der Webseite „Processor Value Unit“ ermittelt.
Die Eligible Public Cloud BYOSL-Richtlinie ändert oder ersetzt keine Verpflichtungen in den geltenden Lizenzvereinbarungen, einschließlich der Anforderungen für die Nutzung der lizenzierten Software in einer virtualisierten Umgebung, wie sie in den Richtlinien zur Unterkapazitäts- und Containerlizenzierung definiert sind.
Die Verifizierungsbedingungen in solchen Lizenzvereinbarungen gelten für Sie, wenn Sie berechtigte IBM-Software in einem EPC hochladen, installieren oder verwenden und sich bereit erklären, alle erforderlichen Nutzungsdaten für Ihre lizenzierte Software in diesem EPC zu sammeln. Sie gewähren dem Cloud-Provider keine unbefugte Nutzung oder Zugriff auf die berechtigte IBM-Software.
Sie müssen die von IBM vorgesehenen Reporting-Tools (wie oben beschrieben) für die Berichterstattung über die Nutzung installieren und konfigurieren und IBM diese Berichte auf Anfrage gemäß den Richtlinien von IBM zur Verfügung stellen.
Wenn Sie eine Lizenzberechtigung gemäß dieser Richtlinie nutzen, dürfen Sie diese Berechtigungen nicht für einen anderen Zweck oder an einem anderen Ort zur gleichen Zeit nutzen.
Sofern oben nicht anders angegeben, gilt die Eligible Public Cloud BYOSL-Richtlinie NICHT für Verträge mit Anbietern, bei denen diese Anbieter auf die Software zugreifen und/oder einen Teil oder die gesamte EDV-Umgebung unter der Kontrolle ihrer eigenen Mitarbeiter entweder in Ihren Räumlichkeiten oder in deren Räumlichkeiten betreiben oder verwalten (z. B. strategisches Outsourcing, Webhosting, Managed Service Provider usw.). Für solche Verträge sind separate Vereinbarungen erforderlich. Wenn Ihre Software auf eine dieser Weisen eingesetzt wird, senden Sie bitte eine E-Mail an talk2sam@us.ibm.com/de-de. Geben Sie in der Betreffzeile unbedingt BYOSL an.
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