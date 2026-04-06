Die Bestimmungen in diesem Abschnitt gelten ausschließlich für VPC-basierte oder PVU-basierte Programme, die auf IBM Power Systems Virtual Servern bereitgestellt werden. Bei Sub-Capacity-Lizenzen können Kerne in Schritten von mindestens 0,25 Kernen für gemeinsam genutzte Prozessoren (d. h. physische Prozessoren, deren Verarbeitungskapazität von mehreren logischen Partitionen gemeinsam genutzt wird) und 1,0 Kernen für dedizierte Prozessoren (d. h. ganze physische Prozessoren, die einer einzelnen logischen Partition zugewiesen sind) zugewiesen werden. Bruchteile von Kernen werden addiert und auf die nächste ganze Zahl aufgerundet, wobei klargestellt wird, dass alle logischen Partitionen, die auf demselben Maschinentyp ausgeführt werden, als ein einziger Pool und nicht pro Server gezählt werden. Zur Veranschaulichung und ohne Einschränkung siehe die folgenden Beispiele:

3 logische Partitionen werden auf separaten S922-Servern @ jeweils 0,25 Kerne bereitgestellt. Die Berechnung sieht wie folgt aus: 0,25 x 3 = 0,75 Kerne, was auf 1,0 Kerne aufgerundet wird.

3 logische Partitionen werden auf zwei Servern des Typs S922 und einem Server des Typs E980 mit jeweils 0,25 Kernen bereitgestellt. Die Berechnung sieht wie folgt aus: (0,25 x 2 = 0,5, was auf 1,0 Kerne aufgerundet wird) + (0,25 x 1 = 0,25, was auf 1,0 Kerne aufgerundet wird) = 2,0 Kerne.

Der Kunde ist verpflichtet, ILMT v9.2.22 oder höher zu installieren und zu konfigurieren sowie die Anforderungen an die Unterkapazitätslizenzierung und Berichterstattung gemäß den Abschnitten 1.13 und 1.14 des IPAA zu erfüllen.

In Übereinstimmung mit den in IPAA Abschnitt 1.14 dargelegten Berichterstattungsbedingungen sammeln die Kunden einmal pro Quartal für die IBM Software mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) (siehe Link) Bereitstellungsdaten und füllen den Bericht zur manuellen Berechnung der Virtualisierungskapazität aus, um die Kernnutzung zu ermitteln. Für Google Cloud sind die pcloud CLI-Befehle zu verwenden. Diese Kernnutzung erfolgt in Übereinstimmung mit der IBM Eligible Public Cloud BYOSL-Richtlinie.

Die PVU-Werte pro Kern werden auf Basis des verwendeten Power®-Systems gemäß der Tabelle „PVU pro Kern“ (Abschnitt 1 von 2 – RISC und System z® ) auf der Webseite „Processor Value Unit“ ermittelt.