Als Reaktion auf die ständigen bösartigen Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit, die sich auf kritische Infrastrukturen, die Wirtschaft und die Grundbedürfnisse der Menschheit ausgewirkt haben, hat die US-Bundesregierung die U.S. Executive Order 14028 angekündigt. Die Verordnung schafft einen Rahmen, um öffentliche und private Organisationen vor Verstößen in der Lieferkette und anderen Arten von Verstößen zu schützen.

Die Anordnung unterstreicht die Notwendigkeit für Organisationen, grundlegende Sicherheitsstandards festzulegen. Außerdem soll es Unternehmen dabei helfen, sich vor Cybersecurity-Bedrohungen zu schützen und diese zu erkennen und darauf zu reagieren, indem sie Best Practices einführen, die in den Richtlinien des National Institute of Standards and Technology (NIST) und den Zero Trust Frameworks definiert sind. Die offensiven und defensiven Sicherheitsservices von X-Force können Ihnen dabei helfen, Sicherheit in Ihre Softwareentwicklungskette einzubauen, indem sie Ihnen dabei helfen, risikoreiche Schwachstellen, auf die es Angreifer abgesehen haben könnten, zu identifizieren und zu entschärfen.