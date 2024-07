IBM hat in Washington D.C. eine Cyber-Response-Schulungseinrichtung eingerichtet, in der X-Force-Teams und Technologien von IBM eingesetzt werden, um mithilfe von Simulationen die Fähigkeiten zur Vorfallsreaktion zu verbessern.Dieses auf Bundesebene ausgerichtete Szenario verwendet das CISA Cybersecurity Incident & Vulnerability Response Playbook (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), das gemäß EO 14028 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) entwickelt wurde, um die Entscheidungsfindung in einem realistischen Cyber-Krisenszenario zu unterstützen. Unternehmen des privaten Sektors können an einem ähnlichen Szenario teilnehmen, der so genannten Business Response Challenge, die auf ihre jeweiligen Branchen und besonderen Sicherheitsanforderungen zugeschnitten ist.