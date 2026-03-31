Red Hat KI on IBM Cloud

Beschleunigen Sie Ihre KI- und Hybrid-Cloud-Strategie mit einer sicheren, skalierbaren und offenen Plattform, entwickelt von IBM und Red Hat. 

Skalierbar. KI-bereit. Offen. Flexibel.

Sehen Sie sich die KI-Angebote von Red Hat an Erste Schritte mit InstructLab
Illustration von Quadraten und Rechtecken in Blautönen, die ein zweischichtiges geometrisches Muster bilden

KI-fähige Lösungen von Red Hat und IBM Cloud

Red Hat® AI auf IBM® Cloud bietet eine einheitliche und sichere Möglichkeit, KI- und ML-Workloads in Hybrid-Cloud-Umgebungen zu erstellen, zu trainieren, anzupassen und bereitzustellen. Das Portfolio verbindet Open-Source-Innovation mit einer Cloud-Infrastruktur der Enterprise-Klasse und unterstützt IT-Teams dabei, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und die Einführung von KI zu beschleunigen. Dieses Portfolio richtet sich an Unternehmen, die eine zuverlässige KI-Infrastruktur und einen schnelleren Weg vom Prototyp zur Produktion benötigen.
Anpassung

Passen Sie Modelle mit Ihren eigenen Unternehmensdaten an.
KI-Workloads

Stellen Sie KI-Workloads auf einer einheitlichen Hybrid-Cloud-Plattform bereit.
GPU-optimiert

Skalieren Sie Training und Inferenz mit GPU-optimierter Infrastruktur.
Governance

Wenden Sie Sicherheit, Governance und Compliance in allen Umgebungen an.

Red Hat AI bietet Lösungen auf IBM Cloud an

Eine offene, hybride KI-Plattform der Unternehmensklasse. Drei Lösungen.

 Erfahren Sie mehr in unserer Red Hat AI on IBM Cloud Lösungsübersicht

Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Anwendungen in großem Maßstab

OpenShift AI on IBM Cloud vereint Red Hat OpenShift mit integrierten MLOps und generativen KI-Tools. Damit steht Ihnen eine einheitliche, auf Kubernetes basierende Plattform zur Verfügung, mit der Sie KI-Workloads in Hybrid-Cloud-Umgebungen verwalten können.

Zentrale Funktionen:

  • Optimierte Infrastruktur für KI-Training und Inferenz

  • Integrierte Pipelines für das End-to-End-Management des Modelllebenszyklus

  • GPU-fähige Rechenoptionen mit intelligenter Autoskalierung

  • Sicherheit, Compliance und Observability der Unternehmensklasse

  • Einheitlicher Support, gemeinsam bereitgestellt von IBM und Red Hat

OpenShift AI bietet eine zuverlässige und sichere Grundlage für KI-Betrieb und Produktionsbereitstellung.

Ein sicheres, leistungsstarkes Betriebssystem für KI-Workloads

Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) bietet eine stabile Umgebung für den Betrieb und die Anpassung von LLMs in Cloud-Umgebungen, Rechenzentren und Edge-Standorten. Es umfasst die Open-Source-Modellfamilie Granite® sowie die InstructLab-Tools und stellt Teams damit eine einsatzbereite Umgebung für die KI-Entwicklung und -Bereitstellung zur Verfügung.

Zentrale Funktionen:

  • Unternehmenssicherheit und Lebenszyklusmanagement
  • Optimierte Unterstützung für GPUs und KI-Beschleuniger
  • Portable Bereitstellungen in Hybrid-Cloud-Umgebungen
  • Konsistente Abläufe, die mit den Standard-RHEL-Prozessen übereinstimmen

RHEL AI bietet eine sichere und vorhersehbare Grundlage für KI-Workloads in Unternehmen.

Logos von IBM und Red Hat

Enterprise-KI-Modelle mit einem verwalteten Service anpassen

Red Hat AI InstructLab™ on IBM Cloud ist ein vollständig verwalteter Service, mit dem Sie große Sprachmodelle anpassen können, ohne dass ein vollständiges Neutraining erforderlich ist. Er nutzt die Generierung synthetischer Anweisungen, um neue Verhaltensweisen, Kompetenzen und Fachkenntnisse hinzuzufügen, was zur Senkung der GPU-Kosten und Beschleunigung der Modellentwicklung beiträgt.

Wichtige Funktionen von InstructLab:

  • Modellanpassung mit Unternehmensdaten
  • Geringere Infrastrukturanforderungen als bei der herkömmlichen Feinabstimmung
  • Sichere IBM-Cloud-Umgebung für Datenschutz
  • Standardisierte und teamübergreifende Workflows

InstructLab bietet eine schnellere Möglichkeit zum Erstellen von KI-Modellen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen und Governance-Vorgaben entsprechen.

Warum Red Hat KI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud bietet eine sichere, einheitliche und skalierbare Grundlage, um KI-Workloads in Ihrer Hybrid-Cloud von der Pilotphase in die Produktion zu überführen.
Beschleunigte KI-Akzeptanz

Optimierte Tools und automatisierte Workflows reduzieren die Zeit bis zur Produktion und vereinfachen die Modellanpassung.

 Hybrid-Cloud-Konsistenz

Eine einheitliche Benutzererfahrung in Cloud- und On-Premises-Umgebungen ermöglicht Teams eine zuverlässigere Bereitstellung und Verwaltung von KI.

 Unternehmenssicherheit und Compliance

Integrierte Kontrollmechanismen unterstützen Datenschutz, Governance und gesetzliche Anforderungen für sensible Workloads.

 Skalierbare KI-Infrastruktur

GPU-optimierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen bieten die erforderliche Leistung für Training und Inferenz in großem Maßstab.

 Zuverlässige und präzise KI

Hochwertige Daten, validierte Modelle und zuverlässige Implementierungsoptionen tragen zur Verbesserung der Systemgenauigkeit und der Entscheidungsfindung bei.

 Geringere Betriebskosten

Eine optimierte Infrastruktur und effizientere Methoden zur Modellanpassung tragen zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der Gesamtkosten bei.

 Entwickelt für effektiven Schutz

Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen tragen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen bei.

 End-to-End-KI-Plattform

Von Servern und Speichersystemen bis hin zu Orchestrierung und Modell-Lebenszyklusmanagement reduziert die Plattform die Komplexität und gewährleistet einen konsistenten Betrieb.

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