Red Hat KI on IBM Cloud

OpenShift AI on IBM Cloud vereint Red Hat OpenShift mit integrierten MLOps und generativen KI-Tools. Damit steht Ihnen eine einheitliche, auf Kubernetes basierende Plattform zur Verfügung, mit der Sie KI-Workloads in Hybrid-Cloud-Umgebungen verwalten können.

Zentrale Funktionen:

Optimierte Infrastruktur für KI-Training und Inferenz

Integrierte Pipelines für das End-to-End-Management des Modelllebenszyklus

GPU-fähige Rechenoptionen mit intelligenter Autoskalierung

Sicherheit, Compliance und Observability der Unternehmensklasse

Einheitlicher Support, gemeinsam bereitgestellt von IBM und Red Hat

OpenShift AI bietet eine zuverlässige und sichere Grundlage für KI-Betrieb und Produktionsbereitstellung.