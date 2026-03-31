Red Hat KI on IBM Cloud

Beschleunigen Sie Ihre KI- und Hybrid-Cloud-Strategie mit einer sicheren, skalierbaren und offenen Plattform, entwickelt von IBM und Red Hat.
Skalierbar. KI-bereit. Offen. Flexibel.
Red Hat® AI auf IBM® Cloud bietet eine einheitliche und sichere Möglichkeit, KI- und ML-Workloads in Hybrid-Cloud-Umgebungen zu erstellen, zu trainieren, anzupassen und bereitzustellen. Das Portfolio verbindet Open-Source-Innovation mit einer Cloud-Infrastruktur der Enterprise-Klasse und unterstützt IT-Teams dabei, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und die Einführung von KI zu beschleunigen. Dieses Portfolio richtet sich an Unternehmen, die eine zuverlässige KI-Infrastruktur und einen schnelleren Weg vom Prototyp zur Produktion benötigen.
Passen Sie Modelle mit Ihren eigenen Unternehmensdaten an.
Stellen Sie KI-Workloads auf einer einheitlichen Hybrid-Cloud-Plattform bereit.
Skalieren Sie Training und Inferenz mit GPU-optimierter Infrastruktur.
Wenden Sie Sicherheit, Governance und Compliance in allen Umgebungen an.
Eine offene, hybride KI-Plattform der Unternehmensklasse. Drei Lösungen.
OpenShift AI on IBM Cloud vereint Red Hat OpenShift mit integrierten MLOps und generativen KI-Tools. Damit steht Ihnen eine einheitliche, auf Kubernetes basierende Plattform zur Verfügung, mit der Sie KI-Workloads in Hybrid-Cloud-Umgebungen verwalten können.
Zentrale Funktionen:
Optimierte Infrastruktur für KI-Training und Inferenz
Integrierte Pipelines für das End-to-End-Management des Modelllebenszyklus
GPU-fähige Rechenoptionen mit intelligenter Autoskalierung
Sicherheit, Compliance und Observability der Unternehmensklasse
Einheitlicher Support, gemeinsam bereitgestellt von IBM und Red Hat
OpenShift AI bietet eine zuverlässige und sichere Grundlage für KI-Betrieb und Produktionsbereitstellung.
Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) bietet eine stabile Umgebung für den Betrieb und die Anpassung von LLMs in Cloud-Umgebungen, Rechenzentren und Edge-Standorten. Es umfasst die Open-Source-Modellfamilie Granite® sowie die InstructLab-Tools und stellt Teams damit eine einsatzbereite Umgebung für die KI-Entwicklung und -Bereitstellung zur Verfügung.
Zentrale Funktionen:
RHEL AI bietet eine sichere und vorhersehbare Grundlage für KI-Workloads in Unternehmen.
Red Hat AI InstructLab™ on IBM Cloud ist ein vollständig verwalteter Service, mit dem Sie große Sprachmodelle anpassen können, ohne dass ein vollständiges Neutraining erforderlich ist. Er nutzt die Generierung synthetischer Anweisungen, um neue Verhaltensweisen, Kompetenzen und Fachkenntnisse hinzuzufügen, was zur Senkung der GPU-Kosten und Beschleunigung der Modellentwicklung beiträgt.
Wichtige Funktionen von InstructLab:
InstructLab bietet eine schnellere Möglichkeit zum Erstellen von KI-Modellen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen und Governance-Vorgaben entsprechen.
Red Hat AI on IBM Cloud bietet eine sichere, einheitliche und skalierbare Grundlage, um KI-Workloads in Ihrer Hybrid-Cloud von der Pilotphase in die Produktion zu überführen.
Optimierte Tools und automatisierte Workflows reduzieren die Zeit bis zur Produktion und vereinfachen die Modellanpassung.
Eine einheitliche Benutzererfahrung in Cloud- und On-Premises-Umgebungen ermöglicht Teams eine zuverlässigere Bereitstellung und Verwaltung von KI.
Integrierte Kontrollmechanismen unterstützen Datenschutz, Governance und gesetzliche Anforderungen für sensible Workloads.
GPU-optimierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen bieten die erforderliche Leistung für Training und Inferenz in großem Maßstab.
Hochwertige Daten, validierte Modelle und zuverlässige Implementierungsoptionen tragen zur Verbesserung der Systemgenauigkeit und der Entscheidungsfindung bei.
Eine optimierte Infrastruktur und effizientere Methoden zur Modellanpassung tragen zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der Gesamtkosten bei.
Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen tragen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen bei.
Von Servern und Speichersystemen bis hin zu Orchestrierung und Modell-Lebenszyklusmanagement reduziert die Plattform die Komplexität und gewährleistet einen konsistenten Betrieb.