Profitieren Sie von Transparenz, Überwachung, Compliance-Management, erweiterten Analysen und Flexibilität bei den Datenquellen an zentraler Stelle. Vereinfachen Sie Datensicherheit und -analysen.

Möchten Sie Schattendaten und deren Bewegung anwendungsübergreifend identifizieren? Lesen Sie mehr über die Data Security Posture Management (DSPM)-Funktionen in Guardium Insights.

Überwachen Sie Datenaktivitäten und beschleunigen Sie die Erstellung von Compliance-Berichten – unabhängig vom Speicherort der Daten. Ermitteln und klassifizieren Sie Daten und Datenquellen, überwachen Sie Benutzeraktivitäten und reagieren Sie nahezu in Echtzeit auf Bedrohungen.

Ermöglichen Sie eine Zero-Trust-basierte Erkennung und Klassifizierung sensibler und regulierter Daten, unabhängig davon, wo sie sich befinden, ob strukturiert oder unstrukturiert, in Ruhe oder in Bewegung.

IBM Security® Guardium® Data Encryption

Verschlüsseln Sie sensible Daten in allen Zuständen und in verschiedenen Umgebungen für unterschiedliche Datentypen, einschließlich Ihrer Dateien, Datenbanken und Anwendungen. Erfüllen Sie die Vorschriften zu Datensicherheit und Datenschutz und kontrollieren Sie die Chiffrierschlüssel für cloudbasierte Daten.