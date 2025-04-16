IBM Cloud Compliance: PINAKES

PINAKES ist ein Framework zur Bonitätsbewertung, das vom spanischen Bankenverband Centro de Cooperación Interbancaria (CCI) entwickelt wurde. Das Framework dient der Verwaltung und Überwachung der Cybersicherheitskontrollen von Technologieanbietern, die spanische Finanzunternehmen unterstützen. PINAKES basiert auf den in den European Banking Authority Guidelines (EBA/GL/2019/02) enthaltenen Anweisungen zur Sorgfaltspflicht und Compliance.

PINAKES-Bewertungen werden von unabhängigen, von der CCI zugelassenen externen Gutachtern durchgeführt. Die PINAKES-Bewertungen umfassen Informationssicherheitsmanagement, Vorfallmanagement, Verschlüsselung, Systembetrieb, Ausfallsicherheit und Zugriffskontrolle. Die Gutachter bewerten die Dienstleistungen unter Berücksichtigung von drei Hauptaspekten: Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit. Diese drei Konzepte werden dann von D bis A+ bewertet, um eine abschließende Bewertung (z. B. ABA oder BAC) zu erhalten.



Berichte und andere Unterlagen



Wenden Sie sich an einen IBM Ansprechpartner, um PINAKES-Berichte anzufordern