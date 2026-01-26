Oracle HCM-Beratung

Stärken Sie Ihre Mitarbeitenden, optimieren Sie Ihre HR-Prozesse und treiben Sie die digitale Transformation mit professionellem HCM-Design und -Implementierung voran.

Zwei Personen arbeiten gemeinsam in einem Büro

Der strategische Aufstieg von agentischer KI

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Geschäftstätigkeit von inkrementellen Gewinnen zu völlig neuen Auswirkungen verlagern können. 

Unterstützen Sie Ihr Unternehmen bei der Transformation seiner Ressourcen mit Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). IBM nutzt fundiertes Fach- und Branchenwissen von Oracle und begleitet Kunden durch Strategie, Design und Implementierung, um Belegschaftsmanagement, Talentmanagement und Gehaltsabrechnungsprozesse zu modernisieren.

Unser globales Team aus zertifizierten Oracle Cloud HCM-Spezialisten konzentriert sich darauf, Technologie an Geschäftszielen auszurichten, Oracle Cloud HCM mit anderen Unternehmenssystemen zu integrieren und die Benutzerakzeptanz durch Change Management zu fördern. Durch kontinuierliche Unterstützung und Optimierung ermöglicht IBM seinen Kunden, aus ihrer Investition in Oracle Cloud Human Capital Management mehr Effizienz, Erkenntnisse und Mitarbeiterengagement zu erzielen.
Vorteile
Beschleunigte HR-Transformation

Stellen Sie Oracle Cloud HCM schnell bereit, um HR-Prozesse zu modernisieren und zu straffen, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Produktivität zu verbessern. Unser Ansatz ermöglicht Ihrem Unternehmen ein schnelleres, effizienteres und skalierbares Belegschaftsmanagement.
Verbesserte Mitarbeitererfahrung

IBM verbessert das Mitarbeitererlebnis mit Oracle Cloud HCM durch die Optimierung von Workflows, die Bereitstellung von agentischen KI-Funktionen und die effektive Begleitung durch die Veränderungen. Dies führt zu höherem Engagement, Produktivität und Zufriedenheit in der gesamten Belegschaft.
Nahtlose KI

Mit agentischer KI können Sie HR-Prozesse optimieren und neu gestalten, manuelle Arbeit reduzieren und die Produktivität steigern, indem Sie die Funktionen der Oracle Cloud HCM-Module und die Leistungsfähigkeit von watsonx, dem Flaggschiff-Portfolio von IBM im Bereich KI-Produkte, nutzen.
Erstklassige Software und Beratung

IBM Oracle Consulting ist größer und besser. Wir haben mit IBM Applications Software Technology und IBM Symatrix zwei führende Oracle-Partnerunternehmen übernommen, um unsere Dienstleistungen zu erweitern, neue Angebote zu schaffen und eine in der Branche unerreichte Tiefe und Breite an Fachwissen zu bieten.
Funktionen Intelligente Modernisierung der Belegschaft

IBM unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Ressourcen mit Oracle Cloud HCM. Durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen und Automatisierung werden die Mitarbeitererfahrung verbessert, die Entscheidungsfindung optimiert und eine flexible, zukunftsfähige Belegschaft aufgebaut, die auf das Unternehmenswachstum ausgerichtet ist.

 HR-Strategie und -Transformation

IBM unterstützt Unternehmen bei der Neugestaltung ihrer HR-Strategie durch die Integration KI-gestützter Erkenntnisse, intelligenter Workflows und adaptiver Betriebsmodelle, die eine dynamische Belegschaft befähigen, die Erfahrung der Mitarbeitenden verbessern und die Unternehmenstransformation beschleunigen.

 KI-gestützte HR- und Unternehmensstrategie

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Gestaltung und Innovation ihrer HR- und KI-Strategien im Unternehmen durch den Einsatz von Oracle Cloud HCM und KI-verbundenen Plattformen. Diese Strategien integrieren Daten und Automatisierung, um Erkenntnisse zur Belegschaft zu gewinnen, Entscheidungen zu verbessern und die Agilität im gesamten Unternehmen zu steigern.

Der Mehrwert, den wir bieten

Unternehmen, die von veralteten, lokal installierten HR-Kernsystemen auf Oracle Cloud HCM umsteigen, verlassen sich auf IBM, um eine reibungslose Migration zu planen und durchzuführen und dabei Datenintegrität, Compliance und minimale Störungen zu gewährleisten.

Multinationale Unternehmen nutzen die Expertise von IBM, um verteilte HR-Prozesse und -Systeme in verschiedenen Regionen zu vereinheitlichen und so konsistente Richtlinien, zentralisierte Berichterstattung und verbesserte globale Zusammenarbeit zu ermöglichen.

IBM unterstützt Unternehmen dabei, die Analysefunktionen von Oracle Cloud HCM zu nutzen, um Erkenntnisse zur Leistung der Belegschaft, zur Fluktuation und zu Qualifikationslücken zu gewinnen und so datengestützte Talent Management- und Talentakquisestrategien sowie eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Wie wir Mehrwert schaffen
Grafik von Oracle Consulting, die den Bereitstellungstyp, den Geschäftsbereich, KI-Supercharger und den Ansatz als separate Felder zeigt
Wie wir Mehrwert schaffen

Vom Bereitstellungstyp bis zum Geschäftsbereich wird jeder Schritt unserer Bereitstellung durch KI-Supercharger und einen klaren Ansatz unterstützt, der Ihnen dabei hilft, bessere und stabilere Ergebnisse zu erzielen.

Fallstudie

Zwei Kollegen diskutieren in einer modernen Büroumgebung
Schottische Regierung Transformation von Services, Wertsteigerung mit Oracle Cloud IBM und die schottische Regierung arbeiteten eng zusammen, um die Einschränkungen durch Altlasten in fragmentierten Backoffice-Systemen zu überwinden und gemeinsam ein neues, gemeinsames System aufzubauen, das eine Grundlage für die Zukunft bildet.
Zwei Kollegen diskutieren in einer modernen Büroumgebung

Branchen

Wir bringen fundiertes Fachwissen im Bereich Oracle Cloud HCM in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Herausforderungen und Funktionen der jeweiligen Branche zugeschnitten sind.

Öffentlicher Sektor Finanzdienstleistungen Hightech Herstellung
Verwandte Services Oracle Cloud ERP
Mit Oracle ERP-Lösungen können Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen optimieren, die Finanzkompetenz steigern und Ihr Unternehmen zukunftssicher machen.
Oracle Cloud SCM
Erreichen Sie intelligente, vernetzte und resiliente Lieferkettenprozesse mit Oracle Cloud SCM. Diese umfassende Suite bietet Echtzeit-Transparenz, vorausschauende Analyse und Automatisierung in den Bereichen Planung, Beschaffung, Fertigung, Bestand und Logistik.
Oracle Cloud Infrastructure
Stellen Sie all Ihre Workloads auf einer robusten, sicheren und leistungsstarken Cloud-Plattform bereit, die als Plattform für geschäftskritische Systeme konzipiert ist.
Nächste Schritte

Sie möchten gern wissen, wie IBM® Consulting Ihrem Unternehmen helfen kann? Sprechen Sie uns an – wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir besprechen mit Ihnen, wie unsere Beratungsdienste Sie unterstützen können und klären die nächsten Schritte.

