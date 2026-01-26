Stärken Sie Ihre Mitarbeitenden, optimieren Sie Ihre HR-Prozesse und treiben Sie die digitale Transformation mit professionellem HCM-Design und -Implementierung voran.
Unterstützen Sie Ihr Unternehmen bei der Transformation seiner Ressourcen mit Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). IBM nutzt fundiertes Fach- und Branchenwissen von Oracle und begleitet Kunden durch Strategie, Design und Implementierung, um Belegschaftsmanagement, Talentmanagement und Gehaltsabrechnungsprozesse zu modernisieren.
Unser globales Team aus zertifizierten Oracle Cloud HCM-Spezialisten konzentriert sich darauf, Technologie an Geschäftszielen auszurichten, Oracle Cloud HCM mit anderen Unternehmenssystemen zu integrieren und die Benutzerakzeptanz durch Change Management zu fördern. Durch kontinuierliche Unterstützung und Optimierung ermöglicht IBM seinen Kunden, aus ihrer Investition in Oracle Cloud Human Capital Management mehr Effizienz, Erkenntnisse und Mitarbeiterengagement zu erzielen.
Stellen Sie Oracle Cloud HCM schnell bereit, um HR-Prozesse zu modernisieren und zu straffen, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Produktivität zu verbessern. Unser Ansatz ermöglicht Ihrem Unternehmen ein schnelleres, effizienteres und skalierbares Belegschaftsmanagement.
IBM verbessert das Mitarbeitererlebnis mit Oracle Cloud HCM durch die Optimierung von Workflows, die Bereitstellung von agentischen KI-Funktionen und die effektive Begleitung durch die Veränderungen. Dies führt zu höherem Engagement, Produktivität und Zufriedenheit in der gesamten Belegschaft.
Mit agentischer KI können Sie HR-Prozesse optimieren und neu gestalten, manuelle Arbeit reduzieren und die Produktivität steigern, indem Sie die Funktionen der Oracle Cloud HCM-Module und die Leistungsfähigkeit von watsonx, dem Flaggschiff-Portfolio von IBM im Bereich KI-Produkte, nutzen.
IBM Oracle Consulting ist größer und besser. Wir haben mit IBM Applications Software Technology und IBM Symatrix zwei führende Oracle-Partnerunternehmen übernommen, um unsere Dienstleistungen zu erweitern, neue Angebote zu schaffen und eine in der Branche unerreichte Tiefe und Breite an Fachwissen zu bieten.
IBM unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Ressourcen mit Oracle Cloud HCM. Durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen und Automatisierung werden die Mitarbeitererfahrung verbessert, die Entscheidungsfindung optimiert und eine flexible, zukunftsfähige Belegschaft aufgebaut, die auf das Unternehmenswachstum ausgerichtet ist.
IBM unterstützt Unternehmen bei der Neugestaltung ihrer HR-Strategie durch die Integration KI-gestützter Erkenntnisse, intelligenter Workflows und adaptiver Betriebsmodelle, die eine dynamische Belegschaft befähigen, die Erfahrung der Mitarbeitenden verbessern und die Unternehmenstransformation beschleunigen.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Gestaltung und Innovation ihrer HR- und KI-Strategien im Unternehmen durch den Einsatz von Oracle Cloud HCM und KI-verbundenen Plattformen. Diese Strategien integrieren Daten und Automatisierung, um Erkenntnisse zur Belegschaft zu gewinnen, Entscheidungen zu verbessern und die Agilität im gesamten Unternehmen zu steigern.
Unternehmen, die von veralteten, lokal installierten HR-Kernsystemen auf Oracle Cloud HCM umsteigen, verlassen sich auf IBM, um eine reibungslose Migration zu planen und durchzuführen und dabei Datenintegrität, Compliance und minimale Störungen zu gewährleisten.
Multinationale Unternehmen nutzen die Expertise von IBM, um verteilte HR-Prozesse und -Systeme in verschiedenen Regionen zu vereinheitlichen und so konsistente Richtlinien, zentralisierte Berichterstattung und verbesserte globale Zusammenarbeit zu ermöglichen.
IBM unterstützt Unternehmen dabei, die Analysefunktionen von Oracle Cloud HCM zu nutzen, um Erkenntnisse zur Leistung der Belegschaft, zur Fluktuation und zu Qualifikationslücken zu gewinnen und so datengestützte Talent Management- und Talentakquisestrategien sowie eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Wir bringen fundiertes Fachwissen im Bereich Oracle Cloud HCM in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Herausforderungen und Funktionen der jeweiligen Branche zugeschnitten sind.
Verändern Sie die Erfahrungen Ihrer Belegschaft und die Bereitstellung von Dienstleistungen mit unserer umfassenden Expertise im Bereich Regierungen und Oracle Cloud HCM-Lösungen, die für die Modernisierung des öffentlichen Sektors konzipiert sind.
Fördern Sie Compliance, Sicherheit und Flexibilität Ihrer Belegschaft mit unseren bewährten Oracle Cloud HCM-Funktionen.
Beschleunigen Sie Innovationen und ermöglichen Sie intelligente Workflows mit KI-gestützten Oracle Cloud HCM-Lösungen.
Steigern Sie das Engagement der Mitarbeitenden und die operative Resilienz mit unseren Oracle HCM Cloud-Lösungen.
