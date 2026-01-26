Unterstützen Sie Ihr Unternehmen bei der Transformation seiner Ressourcen mit Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). IBM nutzt fundiertes Fach- und Branchenwissen von Oracle und begleitet Kunden durch Strategie, Design und Implementierung, um Belegschaftsmanagement, Talentmanagement und Gehaltsabrechnungsprozesse zu modernisieren.

Unser globales Team aus zertifizierten Oracle Cloud HCM-Spezialisten konzentriert sich darauf, Technologie an Geschäftszielen auszurichten, Oracle Cloud HCM mit anderen Unternehmenssystemen zu integrieren und die Benutzerakzeptanz durch Change Management zu fördern. Durch kontinuierliche Unterstützung und Optimierung ermöglicht IBM seinen Kunden, aus ihrer Investition in Oracle Cloud Human Capital Management mehr Effizienz, Erkenntnisse und Mitarbeiterengagement zu erzielen.