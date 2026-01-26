Oracle ERP-Beratung

Transformieren Sie geschäftskritische Prozesse mit Oracle Cloud ERP
Drei Personen, die an einem Tisch in einem Büro diskutieren

Der strategische Aufstieg von agentischer KI

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Geschäftstätigkeit von inkrementellen Gewinnen zu völlig neuen Auswirkungen verlagern können. 

Holen Sie sich den IBV-Bericht

Mit Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen können Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen optimieren, die Finanzkompetenz steigern und Ihr Unternehmen zukunftssicher machen. Mit fundierter Branchenerfahrung und bewährten Methoden begleiten wir Ihre digitale ERP-Transformation von der Strategie bis zur Skalierung.

Mit einem globalen Team von Oracle-zertifizierten Beratern bietet unsere Oracle Cloud ERP-Praxis nicht nur technische Exzellenz, sondern auch geschäftsorientierte Erkenntnisse und optimiert Finanz-, Lieferketten-, Beschaffungs- und Projektmanagementprozesse. Beschleunigen Sie die Einführung, minimieren Sie Störungen und schalten Sie einen schnellen Return on Investment durch maßgeschneiderte Oracle-Funktionen frei.
Vorteile
Beschleunigung der Transformation

Nutzen Sie die einzigartige und proprietäre Bewertung des Business Maturity Index von IBM, um eine Roadmap zu entwickeln, die mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmt, und Lösungen effizient bereitzustellen – von der Planung bis zur Einführung. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrem Weg in die Cloud befinden, IBM ist für Sie da.
Nahtlose KI

Zusätzlich zur Integration der in den Oracle Cloud ERP-Modulen enthaltenen KI arbeitet IBM mit Oracle zusammen, um die Leistungsfähigkeit von watsonx, dem Flaggschiff-KI-Portfolio von IBM, in Oracle zu integrieren.
Erstklassige Software und Beratung

IBM Oracle Consulting ist größer und besser. Wir haben zwei führende Oracle-Partnerunternehmen, IBM Accelalpha und IBM Applications Software Technology, übernommen, um Ihnen erweiterte Dienstleistungen, neue Angebote sowie eine Tiefe und Breite an Fachwissen zu bieten, die in der Branche unerreicht ist.
Funktionen Bewertung und Strategie von Oracle Cloud ERP

Arbeiten Sie mit unseren Experten zusammen und nutzen Sie die Bewertung des Business Maturity Index von IBM, um Ihre aktuelle Umgebung zu bewerten, Transformationsziele zu definieren und einen maßgeschneiderten ERP-Blueprint zu erstellen.

 Implementierung von Oracle Cloud ERP

IBM RapidMove Method bietet einen Asset-basierten, bewährten Bereitstellungsansatz, um die Komplexität zu reduzieren und die Einführung von Oracle Cloud zu beschleunigen.

 Unternehmenstransformation mit Oracle Cloud

Wir kombinieren die leistungsstarken Cloud-Funktionen von Oracle mit den intelligenten Workflows und der umfassenden Branchenexpertise von IBM, um Ihre Abläufe in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und Lieferkette neu zu gestalten.​

Der Mehrwert, den wir bieten

Rationalisieren Sie zentrale Finanzprozesse, indem Sie Hauptbücher konsolidieren, Abstimmungen automatisieren und KI-gestützte Anomalie-Erkennung nutzen. Oracle Cloud ERP mit IBM ermöglicht schnellere, genauere Abschlüsse mit Echtzeit-Erkenntnissen, stärkerer Compliance und geringerem manuellem Aufwand.

Vereinheitlichen Sie Beschaffung, Bestand und Fertigung in Oracle Cloud ERP, um die Transparenz zu verbessern, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Zusammenarbeit mit den Lieferanten zu stärken. Intelligente Automatisierung und gezielte Beschaffung ermöglichen Kosteneinsparungen, während Echtzeitanalysen einen robusten und flexiblen Betrieb unterstützen.

Beschleunigen Sie Veräußerungen oder Fusionen durch die Bereitstellung einer cloudnativen ERP-Basis mit vorkonfigurierten Prozessen und schneller Datenmigration. Oracle Cloud ERP gewährleistet Betriebskontinuität, senkt die Gesamtbetriebskosten und bietet eine skalierbare Plattform für Innovation.

Wie wir Mehrwert schaffen
Grafik von Oracle Consulting, die den Bereitstellungstyp, den Geschäftsbereich, KI-Supercharger und den Ansatz als separate Felder zeigt
Wie wir Mehrwert schaffen

Vom Bereitstellungstyp bis zum Geschäftsbereich wird jeder Schritt unserer Bereitstellung durch KI-Supercharger und einen klaren Ansatz unterstützt, der Ihnen dabei hilft, bessere und stabilere Ergebnisse zu erzielen.

Branchen

Wir bringen fundiertes Fachwissen im Bereich Oracle Cloud in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Herausforderungen und Funktionen der jeweiligen Branche zugeschnitten sind.

Herstellung Hightech Finanzdienstleistungen Öffentlicher Sektor
Verwandte Services Oracle Cloud Infrastructure
Stellen Sie all Ihre Workloads auf einer robusten, sicheren und leistungsstarken Cloud-Plattform bereit, die als Plattform für geschäftskritische Systeme konzipiert ist. Unser globales Team, bestehend aus Oracle-zertifizierten OCI-Experten, vereint technische Exzellenz mit strategischem Wissen – und optimiert Rechenleistung, Speicher, Netzwerk und Sicherheit, um Ihre kritischsten Workloads zu unterstützen.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM unterstützt Ihre Belegschaft mit einer End-to-End-Plattform, die HR-, Talent-, Gehaltsabrechnungs- und Belegschaftsanalysen in der Cloud vereint. Unsere Experten entwerfen, implementieren und optimieren Oracle Cloud HCM-Lösungen, die das Mitarbeiterengagement verbessern, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und die organisatorische Agilität fördern – unterstützt durch KI-gestützte Erkenntnisse und Automatisierung.
Oracle Cloud SCM
Erreichen Sie intelligente, vernetzte und resiliente Lieferkettenprozesse mit Oracle Cloud SCM. Diese umfassende Suite bietet Echtzeit-Transparenz, vorausschauende Analyse und Automatisierung in den Bereichen Beschaffung, Fertigung, Bestand und Logistik und hilft uns, Ihre gesamte Transformation der Lieferkette von Anfang bis Ende zu begleiten.
Nächste Schritte

Sie möchten gern wissen, wie IBM® Consulting Ihrem Unternehmen helfen kann? Sprechen Sie uns an – wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir besprechen mit Ihnen, wie unsere Beratungsdienste Sie unterstützen können und klären die nächsten Schritte.

 Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter
Karriere bei IBM Consulting

Werden Sie Berater – schließen Sie sich unserem Team aus dedizierten Fachleuten an, die Innovation und Wandel vorantreiben.

 Karrieremöglichkeiten anzeigen Zusammenarbeit mit IBM

Bauen Sie Ihr Geschäft mit IBM aus und beschleunigen Sie Ihr Wachstum mit unseren innovativen Technologielösungen, Anreizen und Ressourcen.

 Mitglied von IBM Partner Plus werden Besuchen Sie die Ressourcenseite von IBM Consulting

Sehen Sie sich unsere neuesten Berichte, Leitfäden und Artikel über Thought Leadership an, um Ihr Unternehmen voranzubringen.

 Mehr erfahren