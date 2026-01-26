|Transformieren Sie geschäftskritische Prozesse mit Oracle Cloud ERP
Mit Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen können Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen optimieren, die Finanzkompetenz steigern und Ihr Unternehmen zukunftssicher machen. Mit fundierter Branchenerfahrung und bewährten Methoden begleiten wir Ihre digitale ERP-Transformation von der Strategie bis zur Skalierung.
Mit einem globalen Team von Oracle-zertifizierten Beratern bietet unsere Oracle Cloud ERP-Praxis nicht nur technische Exzellenz, sondern auch geschäftsorientierte Erkenntnisse und optimiert Finanz-, Lieferketten-, Beschaffungs- und Projektmanagementprozesse. Beschleunigen Sie die Einführung, minimieren Sie Störungen und schalten Sie einen schnellen Return on Investment durch maßgeschneiderte Oracle-Funktionen frei.
Nutzen Sie die einzigartige und proprietäre Bewertung des Business Maturity Index von IBM, um eine Roadmap zu entwickeln, die mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmt, und Lösungen effizient bereitzustellen – von der Planung bis zur Einführung. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrem Weg in die Cloud befinden, IBM ist für Sie da.
Zusätzlich zur Integration der in den Oracle Cloud ERP-Modulen enthaltenen KI arbeitet IBM mit Oracle zusammen, um die Leistungsfähigkeit von watsonx, dem Flaggschiff-KI-Portfolio von IBM, in Oracle zu integrieren.
IBM Oracle Consulting ist größer und besser. Wir haben zwei führende Oracle-Partnerunternehmen, IBM Accelalpha und IBM Applications Software Technology, übernommen, um Ihnen erweiterte Dienstleistungen, neue Angebote sowie eine Tiefe und Breite an Fachwissen zu bieten, die in der Branche unerreicht ist.
Arbeiten Sie mit unseren Experten zusammen und nutzen Sie die Bewertung des Business Maturity Index von IBM, um Ihre aktuelle Umgebung zu bewerten, Transformationsziele zu definieren und einen maßgeschneiderten ERP-Blueprint zu erstellen.
IBM RapidMove Method bietet einen Asset-basierten, bewährten Bereitstellungsansatz, um die Komplexität zu reduzieren und die Einführung von Oracle Cloud zu beschleunigen.
Wir kombinieren die leistungsstarken Cloud-Funktionen von Oracle mit den intelligenten Workflows und der umfassenden Branchenexpertise von IBM, um Ihre Abläufe in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und Lieferkette neu zu gestalten.
Rationalisieren Sie zentrale Finanzprozesse, indem Sie Hauptbücher konsolidieren, Abstimmungen automatisieren und KI-gestützte Anomalie-Erkennung nutzen. Oracle Cloud ERP mit IBM ermöglicht schnellere, genauere Abschlüsse mit Echtzeit-Erkenntnissen, stärkerer Compliance und geringerem manuellem Aufwand.
Vereinheitlichen Sie Beschaffung, Bestand und Fertigung in Oracle Cloud ERP, um die Transparenz zu verbessern, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Zusammenarbeit mit den Lieferanten zu stärken. Intelligente Automatisierung und gezielte Beschaffung ermöglichen Kosteneinsparungen, während Echtzeitanalysen einen robusten und flexiblen Betrieb unterstützen.
Beschleunigen Sie Veräußerungen oder Fusionen durch die Bereitstellung einer cloudnativen ERP-Basis mit vorkonfigurierten Prozessen und schneller Datenmigration. Oracle Cloud ERP gewährleistet Betriebskontinuität, senkt die Gesamtbetriebskosten und bietet eine skalierbare Plattform für Innovation.
Wir bringen fundiertes Fachwissen im Bereich Oracle Cloud in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Herausforderungen und Funktionen der jeweiligen Branche zugeschnitten sind.
Wir verbessern die durchgängige betriebliche Effizienz und unterstützen bessere Entscheidungsfindung mit Echtzeittransparenz und KI-gestützter Analyse – maßgeschneidert für die Fertigung, um Produktivität und Betrieb zu optimieren.
Nutzen Sie KI, maschinelles Lernen und Automatisierung, um Abläufe zu integrieren, die Geschwindigkeit und Agilität von Entscheidungen zu erhöhen und sich darauf zu verlassen, dass Ihre Daten in Echtzeit korrekt sind.
Wir stellen Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) und EPM bereit, um die regulatorische Berichterstattung und den Kontenabgleich zu automatisieren und den Finanzabschluss zu beschleunigen, indem wir Daten vereinheitlichen und KI nutzen. Optimieren Sie Abschlusszyklen, verbessern Sie die Prüfungsbereitschaft und gewinnen Sie Erkenntnisse in Echtzeit, um schnellere Entscheidungen zu treffen und Risiken zu reduzieren.
Mit unseren vorgefertigten Branchenlösungen für Oracle ERP Cloud steigern Landes-, Kommunal- und Bundesbehörden die Effizienz und verbessern die Bürgerdienste. Wir unterstützen außerdem Cybersicherheit und KI-Lösungen.
Sie möchten gern wissen, wie IBM® Consulting Ihrem Unternehmen helfen kann? Sprechen Sie uns an – wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir besprechen mit Ihnen, wie unsere Beratungsdienste Sie unterstützen können und klären die nächsten Schritte.
