IBM Accelalpha, jetzt Teil von IBM Consulting, ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Lieferkettentransformation mit Oracle Cloud. Von Logistik und Handelskonformität bis hin zu Lagerverwaltung und vernetzten Lieferketten helfen wir unseren Kunden, Engpässe zu beseitigen, die Lieferzeiten zu beschleunigen und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Über unsere Erfahrung in der Lieferkette hinaus bietet IBM Accelalpha weiterhin Oracle Cloud-Implementierungen mit mehreren Säulen an, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) und Human Capital Management (HCM) – von der Strategie und dem Design über die Bereitstellung bis hin zum Support – jetzt verstärkt durch IBM Consulting. Gemeinsam mit IBM und Oracle kombinieren wir spezialisiertes Fachwissen im Bereich Oracle Cloud-Anwendungen mit globaler Reichweite und KI-gestützten Lösungen, um intelligentere, schnellere und gesündere Unternehmen zu schaffen.