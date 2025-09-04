IBM Accelalpha

Implementierung, Integration und Verwaltung von Oracle Cloud-Lösungen

Bewertung des Business Maturity Index
Zwei Personen arbeiten gemeinsam an einem Laptop

Der strategische Aufstieg von agentischer KI

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Geschäftstätigkeit von inkrementellen Gewinnen zu völlig neuen Auswirkungen verlagern können. 

Holen Sie sich den IBV-Bericht

Tiefgehende Lieferkettenexpertise, unterstützt von IBM

IBM Accelalpha, jetzt Teil von IBM Consulting, ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Lieferkettentransformation mit Oracle Cloud. Von Logistik und Handelskonformität bis hin zu Lagerverwaltung und vernetzten Lieferketten helfen wir unseren Kunden, Engpässe zu beseitigen, die Lieferzeiten zu beschleunigen und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Über unsere Erfahrung in der Lieferkette hinaus bietet IBM Accelalpha weiterhin Oracle Cloud-Implementierungen mit mehreren Säulen an, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) und Human Capital Management (HCM) – von der Strategie und dem Design über die Bereitstellung bis hin zum Support – jetzt verstärkt durch IBM Consulting. Gemeinsam mit IBM und Oracle kombinieren wir spezialisiertes Fachwissen im Bereich Oracle Cloud-Anwendungen mit globaler Reichweite und KI-gestützten Lösungen, um intelligentere, schnellere und gesündere Unternehmen zu schaffen.
Vorteile 790+ Oracle-Berater >600 ausgeführte Projekte in 2024 400 einzigartige Kunden in der Oracle Cloud Mehr als 600 Oracle-Zertifizierungen 8+ durchschnittliche Jahre Erfahrung mit Oracle-Anwendungen
Funktionen
Oracle Cloud ERP

Eine cloudbasierte Suite, die Finanzen, Beschaffung und Projektmanagement für intelligentere Geschäftsentscheidungen optimiert.
Oracle Cloud HCM

Eine cloudbasierte, KI-gestützte Suite, die den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters verwaltet, von der Einstellung bis zur Pensionierung.
Oracle Cloud EPM

Eine Leistung-Management-Suite, die Planung, Budgetierung, Forecasting und Berichterstattung unterstützt, um Strategie und Umsetzung in Einklang zu bringen.
Oracle Cloud SCM

Eine integrierte Plattform, die Planung, Beschaffung, Fertigung, Logistik und Wartung miteinander verbindet, um Agilität und Resilienz zu fördern.
Oracle Cloud CX

Eine Customer-Experience-Suite, die Marketing, Vertrieb, Service und Handel vereint, um personalisierte End-to-End-Journeys zu bieten.

Eine strategische Partnerschaft

Gemeinsam geschäftliche Vitalität aufbauen

Seit wir mit IBM zusammenarbeiten, haben wir größere Lernmöglichkeiten, dedizierten Produktsupport und eine engere Abstimmung zwischen Entwicklung, Vertrieb und Lieferung gewonnen.

Diese Vorteile, kombiniert mit der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen IBM und Oracle, helfen Unternehmen dabei, Resilienz, Agilität und Transparenz aufzubauen – unerlässliche Grundlagen für eine nachhaltige Transformation und Erfolg.
Zwei Personen, die an einem Schreibtisch in einem Büro diskutieren

Der Mehrwert, den wir bieten

Wir ermöglichen messbare Kostensenkungen durch die Automatisierung wichtiger Workflows und die Optimierung von Oracle Cloud-Implementierungen. Kunden berichten von geringeren IT-Kosten, zusätzlichen Einsparungen und reduziertem manuellem Aufwand durch Anwendungen wie Oracle Cloud ERP, EPM und Supply Chain.

Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, mit Oracle CX einen schnelleren und konsistenteren Kundenservice zu bieten. Von Self-Service-Portalen bis zum Außendienst: Kunden transformieren ihre Support-Workflows und erhöhen die Kundenzufriedenheit über alle Kanäle hinweg.

Wir vereinfachen Abläufe mithilfe von Oracle Cloud, vom Finanzwesen bis zur Logistik. Unsere Kunden beseitigen Engpässe durch Automatisierung und rollenbasierte Workflows. Wir realisieren eine umfassende digitale Transformation mit Oracle Cloud-Anwendungen.

Unsere Kunden haben erhebliche Verbesserungen bei ihren Finanzprozessen wie Order-to-Cash festgestellt. Zu diesen Verbesserungen gehören bemerkenswerte Einsparungen bei Finanzplanung und -abschluss durch den Einsatz von Oracle EPM.

Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Logistik und Fertigung bei der Optimierung von Planung, Trade-Compliance und Auftragsabwicklung durch den Einsatz von Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) und Oracle Warehouse Management System (WMS). Unsere umfassenden Oracle-Lösungen gewährleisten eine schnellere Lieferung, verbessern die Kundenzufriedenheit und ermöglichen die sofortige Koordination in globalen Liefernetzwerken.

Wie wir Mehrwert schaffen
Grafik von Oracle Consulting, die den Bereitstellungstyp, den Geschäftsbereich, KI-Supercharger und den Ansatz als separate Felder zeigt
Wie wir Mehrwert schaffen

Vom Bereitstellungstyp bis zum Geschäftsbereich wird jeder Schritt unserer Bereitstellung durch KI-Supercharger und einen klaren Ansatz unterstützt, der Ihnen dabei hilft, bessere und stabilere Ergebnisse zu erzielen.

Branchen

Wir bringen fundiertes Oracle Cloud-Know-how in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für branchenspezifische Herausforderungen – von Schwankungen in der Lieferkette bis hin zu regulatorischen Anforderungen und Kundenerwartungen.

Herstellung Hightech Finanzdienstleistungen Werk- und Dienstleistungen Kommunikation

Erkenntnisse

Zeichnung zweier farbiger Würfel in Perspektive
Digitale Transformation: 4 Schritte zur erfolgreichen Cloud-Implementierung Mehr erfahren
Mehrere Pfeile in verschiedenen Farben nähern sich einander und bewegen sich nach rechts.
Die digitale Transformation zum Vorteil Ihres Unternehmens nutzen
Herausforderungen und Lösungen für eine erfolgreiche Implementierung
Fünf überlappende Quadrate in mehreren Farben
Umsatztransformation für die industrielle Fertigung
Optimieren Sie Preisgestaltung und Vertrieb mit Oracle CPQ
Drei Kreise, die an Größe zunehmen und miteinander verbunden sind
Verbessern Sie den Geschäftserfolg mit einer umfassenden Oracle Cloud-Lösung
Arbeiten Sie mit IBM Accelalpha zusammen, um Ihre Technologieumgebung zu vereinfachen.
Verwandte Services IBM Anwendungs-Softwaretechnologie
IBM Applications Software Technology wird von Unternehmen des öffentlichen Sektors für die Modernisierung von ERP-Cloud-Lösungen und die schnelle Implementierung von HCM-Systemen geschätzt. In Zusammenarbeit mit IBM und Oracle kombinieren wir die umfassende Expertise von IBM Applications Software Technology im öffentlichen Sektor mit der globalen Lieferkapazität und den KI-Fähigkeiten von IBM, um transformative Ergebnisse zu erzielen.
IBM Symatrix
IBM Symatrix wurde mit Schwerpunkt auf Oracle HCM gegründet und unterstützt seit über zwei Jahrzehnten Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Geschäftsanwendungen auszuschöpfen. Wir implementieren nicht nur Oracle, sondern sorgen dafür, dass es effizienter und intelligenter arbeitet und den von unseren Kunden erwarteten ROI erzielt.
IBM Oracle Consulting Services
Mit mehr als 10.000 dedizierten Oracle Cloud-Beratern, die Kunden bei der erfolgreichen Durchführung von mehr als 6.500 Oracle-Projekten unterstützt haben, bietet IBM seinen Kunden Oracle-Services und -Beratung an, die eine Roadmap für ihre Cloud-Transformationsinvestition beinhalten – von der Beratung über die Cloud-Implementierung bis hin zum Support.
Nächste Schritte

Sie möchten gern wissen, wie IBM® Consulting Ihrem Unternehmen helfen kann? Sprechen Sie uns an – wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir besprechen mit Ihnen, wie unsere Beratungsdienste Sie unterstützen können und klären die nächsten Schritte.

 Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter
Karriere bei IBM Consulting

Werden Sie Berater – schließen Sie sich unserem Team aus dedizierten Fachleuten an, die Innovation und Wandel vorantreiben.

 Karrieremöglichkeiten anzeigen Zusammenarbeit mit IBM

Bauen Sie Ihr Geschäft mit IBM aus und beschleunigen Sie Ihr Wachstum mit unseren innovativen Technologielösungen, Anreizen und Ressourcen.

 Mitglied von IBM Partner Plus werden Besuchen Sie die Ressourcenseite von IBM Consulting

Sehen Sie sich unsere neuesten Berichte, Leitfäden und Artikel über Thought Leadership an, um Ihr Unternehmen voranzubringen.

 Mehr erfahren