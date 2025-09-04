Implementierung, Integration und Verwaltung von Oracle Cloud-Lösungen
IBM Accelalpha, jetzt Teil von IBM Consulting, ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Lieferkettentransformation mit Oracle Cloud. Von Logistik und Handelskonformität bis hin zu Lagerverwaltung und vernetzten Lieferketten helfen wir unseren Kunden, Engpässe zu beseitigen, die Lieferzeiten zu beschleunigen und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.
Über unsere Erfahrung in der Lieferkette hinaus bietet IBM Accelalpha weiterhin Oracle Cloud-Implementierungen mit mehreren Säulen an, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) und Human Capital Management (HCM) – von der Strategie und dem Design über die Bereitstellung bis hin zum Support – jetzt verstärkt durch IBM Consulting. Gemeinsam mit IBM und Oracle kombinieren wir spezialisiertes Fachwissen im Bereich Oracle Cloud-Anwendungen mit globaler Reichweite und KI-gestützten Lösungen, um intelligentere, schnellere und gesündere Unternehmen zu schaffen.
Eine cloudbasierte Suite, die Finanzen, Beschaffung und Projektmanagement für intelligentere Geschäftsentscheidungen optimiert.
Eine cloudbasierte, KI-gestützte Suite, die den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters verwaltet, von der Einstellung bis zur Pensionierung.
Eine Leistung-Management-Suite, die Planung, Budgetierung, Forecasting und Berichterstattung unterstützt, um Strategie und Umsetzung in Einklang zu bringen.
Eine integrierte Plattform, die Planung, Beschaffung, Fertigung, Logistik und Wartung miteinander verbindet, um Agilität und Resilienz zu fördern.
Eine Customer-Experience-Suite, die Marketing, Vertrieb, Service und Handel vereint, um personalisierte End-to-End-Journeys zu bieten.
Seit wir mit IBM zusammenarbeiten, haben wir größere Lernmöglichkeiten, dedizierten Produktsupport und eine engere Abstimmung zwischen Entwicklung, Vertrieb und Lieferung gewonnen.
Diese Vorteile, kombiniert mit der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen IBM und Oracle, helfen Unternehmen dabei, Resilienz, Agilität und Transparenz aufzubauen – unerlässliche Grundlagen für eine nachhaltige Transformation und Erfolg.
Wir ermöglichen messbare Kostensenkungen durch die Automatisierung wichtiger Workflows und die Optimierung von Oracle Cloud-Implementierungen. Kunden berichten von geringeren IT-Kosten, zusätzlichen Einsparungen und reduziertem manuellem Aufwand durch Anwendungen wie Oracle Cloud ERP, EPM und Supply Chain.
Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, mit Oracle CX einen schnelleren und konsistenteren Kundenservice zu bieten. Von Self-Service-Portalen bis zum Außendienst: Kunden transformieren ihre Support-Workflows und erhöhen die Kundenzufriedenheit über alle Kanäle hinweg.
Wir vereinfachen Abläufe mithilfe von Oracle Cloud, vom Finanzwesen bis zur Logistik. Unsere Kunden beseitigen Engpässe durch Automatisierung und rollenbasierte Workflows. Wir realisieren eine umfassende digitale Transformation mit Oracle Cloud-Anwendungen.
Unsere Kunden haben erhebliche Verbesserungen bei ihren Finanzprozessen wie Order-to-Cash festgestellt. Zu diesen Verbesserungen gehören bemerkenswerte Einsparungen bei Finanzplanung und -abschluss durch den Einsatz von Oracle EPM.
Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Logistik und Fertigung bei der Optimierung von Planung, Trade-Compliance und Auftragsabwicklung durch den Einsatz von Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) und Oracle Warehouse Management System (WMS). Unsere umfassenden Oracle-Lösungen gewährleisten eine schnellere Lieferung, verbessern die Kundenzufriedenheit und ermöglichen die sofortige Koordination in globalen Liefernetzwerken.
Wir bringen fundiertes Oracle Cloud-Know-how in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für branchenspezifische Herausforderungen – von Schwankungen in der Lieferkette bis hin zu regulatorischen Anforderungen und Kundenerwartungen.
Wir transformieren Produktionsabläufe mit Oracle Cloud Manufacturing, Warehouse Management System (WMS) und IoT. Kunden profitieren von der Bestandsverfolgung in Echtzeit, automatisierten Lager- und Produktionsabläufen und globaler Rückverfolgbarkeit, was zu einer schnelleren Auftragsabwicklung, weniger Ausschuss und einer strengeren behördlichen Kontrolle führt.
Wir helfen Hightech-Unternehmen, sich an schnelle Produktzyklen und Lieferengpässe anzupassen. Wir implementieren Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM und OTM – mit unserem iAccel-Toolkit –, um schnelle, konforme Lieferungen und skalierbare Konfigurationen zu gewährleisten. Kunden profitieren von resilienten Lieferketten, schnelleren Markteinführungen und reibungsloseren Handelsabläufen.
Im Finanzdienstleistungsbereich setzen wir Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) und EPM ein, um regulatorische Berichterstattung, Saldoabstimmung und den Finanzabschluss zu automatisieren. Kunden optimieren ihre Abschlussprozesse, verbessern ihre Auditbereitschaft und erhalten finanzielle Erkenntnisse in Echtzeit – was schnellere Entscheidungen und geringere Risiken ermöglicht.
Professionelle Dienstleistungsunternehmen gewinnen Effizienz und Agilität durch Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) und Projektfinanzen, die mit unserer Unterstützung umgesetzt werden. Wir integrieren Ressourcenplanung, Abrechnungsautomatisierung und Personalanalyse und helfen Unternehmen so, die Auslastung zu verbessern, Gemeinkosten zu senken und die Kundenbetreuung nahtlos zu skalieren.
Im Kommunikationssektor setzen wir Oracle CPQ, Subscription Management und Cloud CX ein, um personalisierte Angebote, flexible Abrechnung und qualitativ hochwertigen Support zu ermöglichen. Kunden führen neue Servicepakete schneller ein, verbessern das Onboarding ihrer Kunden und erhöhen die Zufriedenheit und Bindung der Abonnenten.
