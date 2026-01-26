IBM Symatrix unterstützt Unternehmen dabei, eine echte Transformation zu erreichen – nicht nur die Implementierung – dank über 20 Jahren Erfahrung mit Oracle Human Capital Management (HCM). Wir kombinieren tiefes funktionales Wissen mit KI-gestützten Erkenntnissen, Automatisierung und bewährten Methoden, um messbare Ergebnisse wie Effizienz, Compliance und ROI zu erzielen.

Als Erweiterung Ihres Teams verwalten wir alles von Gehaltsabrechnung und Testing bis hin zu Cloud-Migration und laufendem Support und sorgen auch lange nach der Inbetriebnahme für einen Mehrwert. Gemeinsam mit IBM® Consulting, Oracle und unseren Ökosystempartnern bietet IBM Symatrix die Größe und die Innovation, um Unternehmen zu modernisieren und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.