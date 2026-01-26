Hinter jeder Cloud ... digitale Transformation ermöglichen
IBM Symatrix unterstützt Unternehmen dabei, eine echte Transformation zu erreichen – nicht nur die Implementierung – dank über 20 Jahren Erfahrung mit Oracle Human Capital Management (HCM). Wir kombinieren tiefes funktionales Wissen mit KI-gestützten Erkenntnissen, Automatisierung und bewährten Methoden, um messbare Ergebnisse wie Effizienz, Compliance und ROI zu erzielen.
Als Erweiterung Ihres Teams verwalten wir alles von Gehaltsabrechnung und Testing bis hin zu Cloud-Migration und laufendem Support und sorgen auch lange nach der Inbetriebnahme für einen Mehrwert. Gemeinsam mit IBM® Consulting, Oracle und unseren Ökosystempartnern bietet IBM Symatrix die Größe und die Innovation, um Unternehmen zu modernisieren und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.
Eine cloudbasierte, KI-gestützte Suite, die den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters verwaltet, von der Einstellung bis zur Pensionierung.
Eine cloudbasierte Suite, die Finanzen, Beschaffung und Projektmanagement für intelligentere Geschäftsentscheidungen optimiert.
Vom Investitionsgeschäftsfall und der Roadmap bis hin zum Wissensaustausch für Optimierung, breitere Einbindung und die Erzielung von Ergebnissen.
Umfassender Support für den Betrieb, die Optimierung und die Verbesserung von Oracle-Anwendungen und Cloud-Umgebungen.
Experten-gesteuerte Gehaltsabrechnungslösungen, die innerhalb von Oracle HCM Prozesse optimieren, rationalisieren und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten.
Seit wir mit IBM zusammenarbeiten, haben wir größere Lernmöglichkeiten, dedizierten Produktsupport und eine engere Abstimmung zwischen Entwicklung, Vertrieb und Lieferung gewonnen.
Diese Vorteile, kombiniert mit der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen IBM und Oracle, helfen Unternehmen dabei, Resilienz, Agilität und Transparenz aufzubauen – unerlässliche Grundlagen für eine nachhaltige Transformation und Erfolg.
Mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Oracle HR und Payroll arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um Ihre gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
IBM Symatrix bietet hohe Service Level Agreements (SLAs) für Systemadministration, Support, Sicherheit und Projektmanagement.
Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Entwicklung des Business Case über die Implementierung und den Anwendungssupport bis hin zum operativen Outsourcing der Gehaltsabrechnung.
Die Finanzbranche verändert sich ständig. IBM Symatrix hat Ihrer Branche dabei geholfen, die unbegrenzten Möglichkeiten Ihrer Unternehmensanwendungen mit Managed Application Services und global verwalteter Gehaltsabrechnung zu erschließen.
Die Landschaft verändert sich, und die Universitäten haben erkannt, dass sie durch den Einsatz von Technologie, die es ihnen ermöglicht, intelligenter zu arbeiten, unendliche Möglichkeiten erschließen können. IBM Symatrix kann Ihnen bei der Optimierung Ihrer Anwendungen helfen und bietet außerdem einen HESA-Berichtsdienst.
Mit einer hochqualifizierten Belegschaft, Lohnunterschieden, Vielfalts- und Inklusionszielen, Kosteneinsparungen und einer wettbewerbsintensiven Geschäftswelt sind Ihre Mitarbeitenden Ihr wichtigstes Asset. IBM Symatrix hat Ihrer Branche dabei geholfen, Ihre Unternehmensanwendungen mit Managed Application Services und global verwalteter Gehaltsabrechnung zu optimieren.
Die digitale Transformation bringt neue Chancen und Herausforderungen für den Einzelhandel mit sich. Auch im Hinblick auf den Wechsel der Jahreszeiten stehen Einzelhändler vor einer großen Aufgabe. Die Schwankungen im Personalbedarf sind von entscheidender Bedeutung und die Herausforderungen, die sie für die Zeitarbeit mit sich bringen, sind spürbar.
