Deep HCM und IBM Payroll Services mit Oracle-Expertise, unterstützt von IBM

IBM Symatrix unterstützt Unternehmen dabei, eine echte Transformation zu erreichen – nicht nur die Implementierung – dank über 20 Jahren Erfahrung mit Oracle Human Capital Management (HCM). Wir kombinieren tiefes funktionales Wissen mit KI-gestützten Erkenntnissen, Automatisierung und bewährten Methoden, um messbare Ergebnisse wie Effizienz, Compliance und ROI zu erzielen.

Als Erweiterung Ihres Teams verwalten wir alles von Gehaltsabrechnung und Testing bis hin zu Cloud-Migration und laufendem Support und sorgen auch lange nach der Inbetriebnahme für einen Mehrwert. Gemeinsam mit IBM® Consulting, Oracle und unseren Ökosystempartnern bietet IBM Symatrix die Größe und die Innovation, um Unternehmen zu modernisieren und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

 
Funktionen
Oracle Cloud HCM

Eine cloudbasierte, KI-gestützte Suite, die den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters verwaltet, von der Einstellung bis zur Pensionierung.
Oracle Cloud ERP

Eine cloudbasierte Suite, die Finanzen, Beschaffung und Projektmanagement für intelligentere Geschäftsentscheidungen optimiert.
Erstklassige Beratungsleistungen

Vom Investitionsgeschäftsfall und der Roadmap bis hin zum Wissensaustausch für Optimierung, breitere Einbindung und die Erzielung von Ergebnissen.
IBM Managed Services mit Oracle

Umfassender Support für den Betrieb, die Optimierung und die Verbesserung von Oracle-Anwendungen und Cloud-Umgebungen.
IBM Payroll Services mit Oracle

Experten-gesteuerte Gehaltsabrechnungslösungen, die innerhalb von Oracle HCM Prozesse optimieren, rationalisieren und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten.

Eine strategische Partnerschaft

Gemeinsam geschäftliche Vitalität aufbauen

Seit wir mit IBM zusammenarbeiten, haben wir größere Lernmöglichkeiten, dedizierten Produktsupport und eine engere Abstimmung zwischen Entwicklung, Vertrieb und Lieferung gewonnen.

Diese Vorteile, kombiniert mit der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen IBM und Oracle, helfen Unternehmen dabei, Resilienz, Agilität und Transparenz aufzubauen – unerlässliche Grundlagen für eine nachhaltige Transformation und Erfolg.
Der Mehrwert, den wir bieten

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Oracle HR und Payroll arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um Ihre gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

IBM Symatrix bietet hohe Service Level Agreements (SLAs) für Systemadministration, Support, Sicherheit und Projektmanagement.

Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Entwicklung des Business Case über die Implementierung und den Anwendungssupport bis hin zum operativen Outsourcing der Gehaltsabrechnung.

Wie wir Mehrwert schaffen
Wie wir Mehrwert schaffen

Vom Bereitstellungstyp bis zum Geschäftsbereich wird jeder Schritt unserer Bereitstellung durch KI-Supercharger und einen klaren Ansatz unterstützt, der Ihnen dabei hilft, bessere und stabilere Ergebnisse zu erzielen.

Branchen

Finanzdienstleistungen Hochschulbildung Werk- und Dienstleistungen Einzelhandel und Gastgewerbe
Erkenntnisse
Managed Services der nächsten Generation für Oracle Cloud und EBS
Steigern Sie Effizienz und Resilienz mit IBM Managed Services mit Oracle
IBM Payroll Services mit Oracle
Bereitstellung vollständig verwalteter Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienste
