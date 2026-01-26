IBM Anwendungs-Softwaretechnologie

Förderung der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor
IBM Applications Software Technology gilt seit langem als führend in der Modernisierung von Enterprise Resource Planning (ERP) und der Transformation des öffentlichen Sektors mit Oracle Cloud. Von Finanz- und ERP-Systemen bis hin zu geschäftskritischen Regierungsprogrammen helfen wir Einrichtungen, ihre Abläufe zu rationalisieren, die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und bessere Ergebnisse für Bürger und Stakeholder zu erzielen. Mit IBM und Oracle vereinen wir globale Reichweite, KI-Innovation und spezialisiertes Fachwissen, um unseren Kunden in einer komplexen Welt zum Erfolg zu verhelfen.
Wir liefern maßgeschneiderte Oracle-Anwendungslösungen, die sicherstellen, dass Ihre Einrichtung die Bürger effektiv einbindet, effizient arbeitet und Ihre Daten sicher verwaltet.
Wir verfügen über umfassende Expertise in einer Vielzahl von Technologielösungen und tragen dazu bei, dass Ihre Architektur wichtige Aspekte der Integration und der Sicherheit berücksichtigt.
Mit unseren Komplettservices für Infrastruktur, Plattform, Anwendungen und DevOps helfen wir Ihnen dabei, Ihren Fokus von der Problemlösung auf die kontinuierliche Verbesserung des IT-Betriebs zu verlagern.
Wir bieten einen vollständig integrierten automatisierten Testservice, der Ihnen hilft, die Qualität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit Ihrer Oracle-Cloud-Anwendungen sicherzustellen.
Wir bieten Ihnen unser Cloud-Bewertungs-Framework an – eine Sammlung von Tools, Methoden und Best Practices, die Ihre individuellen Geschäftsanforderungen analysieren und detaillierte Roadmaps liefern.
Wir verfügen über beispiellose Erfahrung in der Implementierung von Oracle in Schulen, sodass Ihre Schule schnell von den Vorteilen von Automatisierung, Integration, Benutzerfreundlichkeit, Self-Service und transformierten Berichtsparadigmen profitieren kann.
Seit wir mit IBM zusammenarbeiten, haben wir größere Lernmöglichkeiten, dedizierten Produktsupport und eine engere Abstimmung zwischen Entwicklung, Vertrieb und Lieferung gewonnen.
Diese Vorteile, kombiniert mit der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen IBM und Oracle, helfen Unternehmen dabei, Resilienz, Agilität und Transparenz aufzubauen – unerlässliche Grundlagen für eine nachhaltige Transformation und Erfolg.
Wir helfen Ihnen, klare, zugängliche Finanz- und Betriebsdaten zu veröffentlichen, sodass die Bürger Ausgaben und Projektergebnisse verfolgen können. Dies stärkt das Vertrauen der Öffentlichkeit durch überprüfbare, konsistente Prozesse.
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um isolierte Systeme zu einer Single-Source-of-Truth (SSOT) zu konsolidieren, die doppelte Arbeit zwischen den Abteilungen zu reduzieren und die langfristigen Kosten durch Automatisierung und gemeinsame Dienste zu senken.
Wir helfen Ihnen, standardisierte Workflows durchzusetzen, die auf behördliche Vorschriften abgestimmt sind, und erstellen automatisierte Berichte für Aufsichtsbehörden auf Landes- und Bundesebene. Durch bessere Kontrollmechanismen wird das Risiko von Betrug, Verschwendung und Missbrauch minimiert.
Wir unterstützen bei der Implementierung intuitiver Tools für Mitarbeitende für Routineaufgaben wie Beschaffung, Personalwesen und Gehaltsabrechnung. Wir unterstützen auch die behördenübergreifende Zusammenarbeit mit cloudbasierten Systemen. Diese Verbesserungen entlasten die Mitarbeitenden von sich wiederholenden manuellen Aufgaben, sodass sie sich auf die bürgernahen Prioritäten konzentrieren können.
Wir können Führungskräften Echtzeit-Dashboards und -Analysen bereitstellen, die proaktive Planung von Budgets, Belegschaft und Notfallmaßnahmen unterstützen sowie evidenzbasierte Richtlinien fördern, die integrierte Datensatz nutzen.
Wir unterstützen die schnelle Anpassung an politische Veränderungen, Finanzierungsverschiebungen oder Notfälle und ermöglichen es Behörden, neue Dienstleistungsmodelle (wie mobiles Engagement, KI-Chatbots) einzuführen. Wir helfen Ihnen außerdem, Ihre Geschäftsprozesse zukunftssicher zu gestalten – mit skalierbaren Cloud-ERP-Plattformen.
Vom Bereitstellungstyp bis zum Geschäftsbereich wird jeder Schritt unserer Bereitstellung durch KI-Supercharger und einen klaren Ansatz unterstützt, der Ihnen dabei hilft, bessere und stabilere Ergebnisse zu erzielen.
Steigern Sie die Effizienz und verbessern Sie den Service für Ihre Bürger mit unseren vorgefertigten Branchenlösungen für Landes- und Kommunalbehörden.
Unser Kompetenzzentrum für Schulen bietet einen enormen Mehrwert in Bezug auf geistiges Eigentum und befasst sich mit Themen wie der Bezahlung von Lehrverträgen, der Abrechnung von Schüleraktivitäten und der Stellenbudgetierung. Außerdem bietet es eine Bibliothek mit benutzerdefinierten Berichten und Dashboards für Schulleiter, Schulaufsichtsbeamte und Eltern.
Lösen Sie kritische geschäftliche Herausforderungen und transformieren Sie Ihre Abläufe durch die Nutzung umfangreicher Daten und leistungsstarker Technologien, die KI-Optimierung integrieren.
Verbessern Sie den Betrieb und gewinnen Sie bessere Einblicke, indem Sie sich mit Serviceplanung und Fahrplänen, Flottenmanagement, Fahrgast-Erfahrung, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Kostenmanagement befassen.
Vereinfachen Sie Prozesse, maximieren Sie Ressourcen und reduzieren Sie Kosten.
Schnelles, automatisiertes Testen für jedes Oracle Cloud-Update.
Transformieren Sie das Paradigma der Finanzberichterstattung und Analyse für Schulbezirke.
