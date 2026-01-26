IBM Anwendungs-Softwaretechnologie

Transformation des öffentlichen Sektors und von ERP, unterstützt von IBM

IBM Applications Software Technology gilt seit langem als führend in der Modernisierung von Enterprise Resource Planning (ERP) und der Transformation des öffentlichen Sektors mit Oracle Cloud. Von Finanz- und ERP-Systemen bis hin zu geschäftskritischen Regierungsprogrammen helfen wir Einrichtungen, ihre Abläufe zu rationalisieren, die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und bessere Ergebnisse für Bürger und Stakeholder zu erzielen. Mit IBM und Oracle vereinen wir globale Reichweite, KI-Innovation und spezialisiertes Fachwissen, um unseren Kunden in einer komplexen Welt zum Erfolg zu verhelfen.
Vorteile 300 erfolgreiche Cloud-Projekte im öffentlichen Sektor 40 Jahre Partnerschaft mit Oracle Mehr als 500 Zertifizierte Berater für agentische KI
Funktionen
Oracle Cloud-Anwendungen

Wir liefern maßgeschneiderte Oracle-Anwendungslösungen, die sicherstellen, dass Ihre Einrichtung die Bürger effektiv einbindet, effizient arbeitet und Ihre Daten sicher verwaltet.
Oracle Cloud-Plattform und -Technologie

Wir verfügen über umfassende Expertise in einer Vielzahl von Technologielösungen und tragen dazu bei, dass Ihre Architektur wichtige Aspekte der Integration und der Sicherheit berücksichtigt.
Oracle Cloud Managed Services

Mit unseren Komplettservices für Infrastruktur, Plattform, Anwendungen und DevOps helfen wir Ihnen dabei, Ihren Fokus von der Problemlösung auf die kontinuierliche Verbesserung des IT-Betriebs zu verlagern.
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Wir bieten einen vollständig integrierten automatisierten Testservice, der Ihnen hilft, die Qualität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit Ihrer Oracle-Cloud-Anwendungen sicherzustellen.
Cloud-Bewertungen

Wir bieten Ihnen unser Cloud-Bewertungs-Framework an – eine Sammlung von Tools, Methoden und Best Practices, die Ihre individuellen Geschäftsanforderungen analysieren und detaillierte Roadmaps liefern.
Kompetenzzentrum für Schulen

Wir verfügen über beispiellose Erfahrung in der Implementierung von Oracle in Schulen, sodass Ihre Schule schnell von den Vorteilen von Automatisierung, Integration, Benutzerfreundlichkeit, Self-Service und transformierten Berichtsparadigmen profitieren kann.

Eine strategische Partnerschaft

Gemeinsam geschäftliche Vitalität aufbauen

Seit wir mit IBM zusammenarbeiten, haben wir größere Lernmöglichkeiten, dedizierten Produktsupport und eine engere Abstimmung zwischen Entwicklung, Vertrieb und Lieferung gewonnen.

Diese Vorteile, kombiniert mit der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen IBM und Oracle, helfen Unternehmen dabei, Resilienz, Agilität und Transparenz aufzubauen – unerlässliche Grundlagen für eine nachhaltige Transformation und Erfolg.
Der Mehrwert, den wir bieten

Wir helfen Ihnen, klare, zugängliche Finanz- und Betriebsdaten zu veröffentlichen, sodass die Bürger Ausgaben und Projektergebnisse verfolgen können. Dies stärkt das Vertrauen der Öffentlichkeit durch überprüfbare, konsistente Prozesse.

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um isolierte Systeme zu einer Single-Source-of-Truth (SSOT) zu konsolidieren, die doppelte Arbeit zwischen den Abteilungen zu reduzieren und die langfristigen Kosten durch Automatisierung und gemeinsame Dienste zu senken.

Wir helfen Ihnen, standardisierte Workflows durchzusetzen, die auf behördliche Vorschriften abgestimmt sind, und erstellen automatisierte Berichte für Aufsichtsbehörden auf Landes- und Bundesebene. Durch bessere Kontrollmechanismen wird das Risiko von Betrug, Verschwendung und Missbrauch minimiert.

Wir unterstützen bei der Implementierung intuitiver Tools für Mitarbeitende für Routineaufgaben wie Beschaffung, Personalwesen und Gehaltsabrechnung. Wir unterstützen auch die behördenübergreifende Zusammenarbeit mit cloudbasierten Systemen. Diese Verbesserungen entlasten die Mitarbeitenden von sich wiederholenden manuellen Aufgaben, sodass sie sich auf die bürgernahen Prioritäten konzentrieren können.

Wir können Führungskräften Echtzeit-Dashboards und -Analysen bereitstellen, die proaktive Planung von Budgets, Belegschaft und Notfallmaßnahmen unterstützen sowie evidenzbasierte Richtlinien fördern, die integrierte Datensatz nutzen.

Wir unterstützen die schnelle Anpassung an politische Veränderungen, Finanzierungsverschiebungen oder Notfälle und ermöglichen es Behörden, neue Dienstleistungsmodelle (wie mobiles Engagement, KI-Chatbots) einzuführen. Wir helfen Ihnen außerdem, Ihre Geschäftsprozesse zukunftssicher zu gestalten – mit skalierbaren Cloud-ERP-Plattformen.

Wie wir Mehrwert schaffen
Wie wir Mehrwert schaffen

Vom Bereitstellungstyp bis zum Geschäftsbereich wird jeder Schritt unserer Bereitstellung durch KI-Supercharger und einen klaren Ansatz unterstützt, der Ihnen dabei hilft, bessere und stabilere Ergebnisse zu erzielen.

Branchen

Behörden Schulbezirke Energie und Versorgung Reise- und Transportbranche
Erkenntnisse
Lösungen für Schulen: Personalmanagement

Vereinfachen Sie Prozesse, maximieren Sie Ressourcen und reduzieren Sie Kosten.

 Mehr erfahren
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Schnelles, automatisiertes Testen für jedes Oracle Cloud-Update.

 Mehr erfahren
Lösungen für Schulen: Finanzen

Transformieren Sie das Paradigma der Finanzberichterstattung und Analyse für Schulbezirke.

 Mehr erfahren
