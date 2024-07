Erbringen Sie öffentliche Dienstleistungen effizient, schnell und wirkungsvoll In den letzten Jahren haben die Regierungen den Bürgern in schwierigen Zeiten wichtige Lösungen und Dienstleistungen angeboten. Mit Blick auf die Zukunft werden die Verantwortlichen in den Regierungen diese Erkenntnisse nutzen müssen, um die steigende Nachfrage nach öffentlichen Diensten zu befriedigen, die tagtäglich reaktionsfähig und auf künftige Schocks vorbereitet sind. Zunehmende wirtschaftliche Volatilität, extreme Klimaereignisse und Unterbrechungen der Lieferkette sind nur einige der komplexen Herausforderungen, die künftige Schocks wahrscheinlicher und folgenreicher machen. Um das Vertrauen zu stärken, können Regierungen den wahren Sinn einer digitalen Verwaltung verkörpern, die den Bürger in den Mittelpunkt stellt, indem sie die IT-Infrastruktur und die Arbeitsabläufe modernisieren, die die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger öffentlicher Dienste ermöglichen. Was können KI und generative KI für Regierungen tun?