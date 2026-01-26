Vereinfachen Sie die IT und beschleunigen Sie Innovationen in der Cloud für geschäftskritische Leistung und Unternehmenswachstum.
Innovieren Sie schneller, skalieren Sie intelligenter und arbeiten Sie sicher mit Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Mit unserer umfassenden Cloud-Expertise und unseren bewährten KI-gestützten Assets begleiten wir Ihre Infrastrukturtransformation von der Strategie bis zur Skalierung.
Das globale Team von IBM, bestehend aus Oracle-zertifizierten OCI-Experten, vereint technische Exzellenz mit strategischem Wissen – und optimiert Rechenleistung, Speicher, Netzwerk und Sicherheit, um Ihre kritischsten Workloads zu unterstützen. Beschleunigen Sie die Cloud-Einführung, minimieren Sie Störungen und schalten Sie Agilität und Leistung Ihres Unternehmens durch maßgeschneiderte Oracle Cloud Infrastructure-Lösungen frei.
Oracle Cloud Infrastructure bietet im Vergleich zu anderen Anbietern in der Regel die niedrigsten Kosten für Services. Kunden erzielen Kosteneinsparungen von bis zu 50%. Oracle bietet die gleichen Preisstrukturen für jede Bereitstellung, jedes Rechenzentrum. Profitieren Sie von null Kosten für ausgehenden Datenverkehr und von bis zu 30 % Support-Guthaben – auf Oracle.1
OCI ist die Plattform, die für den effizienten Betrieb von OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere und vielen weiteren Systemen verwendet wird. OCI verfügt über die modernste, leistungsfähigste RDMA- und GPU-Clustering-Infrastruktur für kognitive und generative KI. Die dreigleisige KI-Strategie von Oracle funktioniert für SaaS, PaaS und IaaS.
OCI wurde von Grund auf für Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit entwickelt. Sie werden keine lauten Nachbarn, Netzwerkübersprechungen oder Überabonnements finden. Erhalten Sie den vollen Funktionsumfang, für den Sie bezahlen, in der einzigen Cloud mit Leistung und Verwaltungs-SLAs inklusive Guthaben.
Die Multicloud-Optionen von Oracle bieten jetzt die vollen Funktionen von Oracle Database und Exadata auf allen Cloud-Providern (AWS, Azure, Google, OCI). Dadurch können Sie die Funktionen der 26ai-Datenbank nutzen, um die Migration und Verwendung in der KI zu vereinfachen.
OCI bietet alle Bereitstellungsoptionen – lokal, Public, Hybrid oder Multicloud – sowie eine vollständige Sovereign Cloud-Lösung. Alle Dienste sind auf allen Plattformen verfügbar. Kein Rechenzentrum in Ihrer Region? Kein Problem, Oracle kann eines bauen.
OCI und KI ermöglichen intelligentere Workload-Entscheidungen, mit denen Sie die Kosten für die Cloud-Migration senken können.
Dank des umfassenden Ökosystems von IBM, bestehend aus erstklassigen Hyperscalern, Infrastrukturanbietern und Servicepartnern, profitieren Kunden von einer bis zu 50 % schnelleren Bereitstellung.
IBM kann bei der Konzeptionierung von OCI helfen, um maximale Verfügbarkeit und Betriebszeit mit null Ausfallzeit zu gewährleisten.
Nutzen Sie die KI-gestützte Automatisierung von IBM, um Rechen-, Speicher- und Datenbankressourcen zu optimieren – bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Leistung und Compliance.
Reduzieren Sie die betriebliche Komplexität mit AIOps und Managed Services für OCI von IBM. IBM bietet Ihnen eine effiziente Möglichkeit, Ihre Infrastruktur und Ihre Anwendungen zu verwalten, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
IBM richtet Ihre Modernisierungsbemühungen an strategischen Geschäftszielen wie Agilität, Kosteneffizienz, KI-Einführung und Customer Experience aus. Wir können Sie auch zu Integrationsstrategien beraten.
Ganz gleich, ob Sie Anwendungen mit Rechenzentren migrieren oder Infrastruktur veräußern, IBM kann Sie bei der Anwendungsrationalisierung durch Konsolidierung und Vereinfachung von Rechenzentren unterstützen. Wir unterstützen Sovereign Cloud, Private Cloud, KI Factory und Cloud-Repatriierung.
Wir bringen umfassende Oracle Cloud-Expertise in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die branchenspezifische Herausforderungen angehen.
Durch die Integration der sicheren, leistungsstarken Cloud von OCI mit der Branchenexpertise von IBM können Hersteller Produktionssysteme vernetzen, Echtzeitdaten analysieren und Lieferketten optimieren.
IBM und OCI unterstützen High-Tech-Unternehmen dabei, ihre Flexibilität zu verbessern, Kosten zu optimieren und neue Technologien schneller auf den Markt zu bringen, ohne dabei die Datenintegrität und die betriebliche Resilienz zu beeinträchtigen.
OCI unterstützt die Einhaltung von Vorschriften, stärkt die Widerstandsfähigkeit und ermöglicht schnellere Innovation – und hilft Institutionen so, ihre Leistung zu optimieren und vertrauenswürdige, datengesteuerte Client Experiences zu bieten.
Ermöglichen Sie einen effizienten Betrieb, unterstützen Sie gesetzliche Vorgaben und fördern Sie Innovation – und schaffen Sie so eine resiliente, skalierbar Grundlage für eine intelligentere und transparentere Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.
Sie möchten gern wissen, wie IBM® Consulting Ihrem Unternehmen helfen kann? Sprechen Sie uns an – wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir besprechen mit Ihnen, wie unsere Beratungsdienste Sie unterstützen können und klären die nächsten Schritte.
Werden Sie Berater – schließen Sie sich unserem Team aus dedizierten Fachleuten an, die Innovation und Wandel vorantreiben.
Bauen Sie Ihr Geschäft mit IBM aus und beschleunigen Sie Ihr Wachstum mit unseren innovativen Technologielösungen, Anreizen und Ressourcen.
Sehen Sie sich unsere neuesten Berichte, Leitfäden und Artikel über Thought Leadership an, um Ihr Unternehmen voranzubringen.