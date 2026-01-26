Beratung zu Oracle Cloud Infrastructure

Vereinfachen Sie die IT und beschleunigen Sie Innovationen in der Cloud für geschäftskritische Leistung und Unternehmenswachstum.

Zwei Kollegen diskutieren und arbeiten am Laptop in einer Büroumgebung

Der strategische Aufstieg von agentischer KI

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Geschäftstätigkeit von inkrementellen Gewinnen zu völlig neuen Auswirkungen verlagern können. 

Innovieren Sie schneller, skalieren Sie intelligenter und arbeiten Sie sicher mit Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Mit unserer umfassenden Cloud-Expertise und unseren bewährten KI-gestützten Assets begleiten wir Ihre Infrastrukturtransformation von der Strategie bis zur Skalierung.

Das globale Team von IBM, bestehend aus Oracle-zertifizierten OCI-Experten, vereint technische Exzellenz mit strategischem Wissen – und optimiert Rechenleistung, Speicher, Netzwerk und Sicherheit, um Ihre kritischsten Workloads zu unterstützen. Beschleunigen Sie die Cloud-Einführung, minimieren Sie Störungen und schalten Sie Agilität und Leistung Ihres Unternehmens durch maßgeschneiderte Oracle Cloud Infrastructure-Lösungen frei.
Vorteile
Geringere, vereinfachte Kosten

Oracle Cloud Infrastructure bietet im Vergleich zu anderen Anbietern in der Regel die niedrigsten Kosten für Services. Kunden erzielen Kosteneinsparungen von bis zu 50%. Oracle bietet die gleichen Preisstrukturen für jede Bereitstellung, jedes Rechenzentrum. Profitieren Sie von null Kosten für ausgehenden Datenverkehr und von bis zu 30 % Support-Guthaben – auf Oracle.1
Führende Rolle bei Daten- und KI-Infrastrukturen

OCI ist die Plattform, die für den effizienten Betrieb von OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere und vielen weiteren Systemen verwendet wird. OCI verfügt über die modernste, leistungsfähigste RDMA- und GPU-Clustering-Infrastruktur für kognitive und generative KI. Die dreigleisige KI-Strategie von Oracle funktioniert für SaaS, PaaS und IaaS.
Entwickelt für Unternehmen

OCI wurde von Grund auf für Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit entwickelt. Sie werden keine lauten Nachbarn, Netzwerkübersprechungen oder Überabonnements finden. Erhalten Sie den vollen Funktionsumfang, für den Sie bezahlen, in der einzigen Cloud mit Leistung und Verwaltungs-SLAs inklusive Guthaben.
Den Wert von Daten für KI freischalten

Die Multicloud-Optionen von Oracle bieten jetzt die vollen Funktionen von Oracle Database und Exadata auf allen Cloud-Providern (AWS, Azure, Google, OCI). Dadurch können Sie die Funktionen der 26ai-Datenbank nutzen, um die Migration und Verwendung in der KI zu vereinfachen.
Perfekt für Hybrid by Design

OCI bietet alle Bereitstellungsoptionen – lokal, Public, Hybrid oder Multicloud – sowie eine vollständige Sovereign Cloud-Lösung. Alle Dienste sind auf allen Plattformen verfügbar. Kein Rechenzentrum in Ihrer Region? Kein Problem, Oracle kann eines bauen.
Funktionen Maximale Leistung, minimale Kosten

OCI und KI ermöglichen intelligentere Workload-Entscheidungen, mit denen Sie die Kosten für die Cloud-Migration senken können.

 Transformation beschleunigen

Dank des umfassenden Ökosystems von IBM, bestehend aus erstklassigen Hyperscalern, Infrastrukturanbietern und Servicepartnern, profitieren Kunden von einer bis zu 50 % schnelleren Bereitstellung.

Migrieren ohne Unterbrechungen

IBM kann bei der Konzeptionierung von OCI helfen, um maximale Verfügbarkeit und Betriebszeit mit null Ausfallzeit zu gewährleisten.

Der Mehrwert, den wir bieten

Nutzen Sie die KI-gestützte Automatisierung von IBM, um Rechen-, Speicher- und Datenbankressourcen zu optimieren – bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Leistung und Compliance.

Reduzieren Sie die betriebliche Komplexität mit AIOps und Managed Services für OCI von IBM. IBM bietet Ihnen eine effiziente Möglichkeit, Ihre Infrastruktur und Ihre Anwendungen zu verwalten, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

IBM richtet Ihre Modernisierungsbemühungen an strategischen Geschäftszielen wie Agilität, Kosteneffizienz, KI-Einführung und Customer Experience aus. Wir können Sie auch zu Integrationsstrategien beraten.

Ganz gleich, ob Sie Anwendungen mit Rechenzentren migrieren oder Infrastruktur veräußern, IBM kann Sie bei der Anwendungsrationalisierung durch Konsolidierung und Vereinfachung von Rechenzentren unterstützen. Wir unterstützen Sovereign Cloud, Private Cloud, KI Factory und Cloud-Repatriierung.

Wie wir Mehrwert schaffen
Grafik von Oracle Consulting, die den Bereitstellungstyp, den Geschäftsbereich, KI-Supercharger und den Ansatz als separate Felder zeigt
Wie wir Mehrwert schaffen

Vom Bereitstellungstyp bis zum Geschäftsbereich wird jeder Schritt unserer Bereitstellung durch KI-Supercharger und einen klaren Ansatz unterstützt, der Ihnen dabei hilft, bessere und stabilere Ergebnisse zu erzielen.

Branchen

Wir bringen umfassende Oracle Cloud-Expertise in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die branchenspezifische Herausforderungen angehen.

Herstellung Hightech Finanzdienstleistungen Öffentlicher Sektor
Verwandte Services Oracle Cloud ERP
Mit Oracle ERP-Lösungen können Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen optimieren, die Finanzkompetenz steigern und Ihr Unternehmen zukunftssicher machen. Mit fundierter Branchenerfahrung und bewährten Methoden begleiten wir Ihre digitale ERP-Transformation von der Strategie bis zur Skalierung.
Oracle Cloud SCM
Erreichen Sie intelligente, vernetzte und resiliente Lieferkettenprozesse mit Oracle Cloud SCM. Diese umfassende Suite bietet Echtzeittransparenz, vorausschauende Analyse und Automatisierung in den Bereichen Planung, Beschaffung, Fertigung, Bestand, Logistik und Product Lifecycle Management.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM unterstützt Ihre Belegschaft mit einer End-to-End-Plattform, die HR-, Talent-, Gehaltsabrechnungs- und Belegschaftsanalysen in der Cloud vereint. Unsere Experten entwerfen, implementieren und optimieren Oracle Cloud HCM-Lösungen, die das Engagement der Mitarbeiter verbessern, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und die organisatorische Agilität fördern.
Nächste Schritte

Sie möchten gern wissen, wie IBM® Consulting Ihrem Unternehmen helfen kann? Sprechen Sie uns an – wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir besprechen mit Ihnen, wie unsere Beratungsdienste Sie unterstützen können und klären die nächsten Schritte.

