Oracle SCM-Beratung

Lieferkettenmanagement vereinfachen, Kosten senken und Lagerbestand optimieren

IBM und Oracle bauen mit Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM) zusammen mit der kürzlich erfolgten Übernahme von IBM Accelalpha widerstandsfähige, flexible und intelligente Lieferketten auf. Gestützt auf Branchenexpertise im Bereich Lieferketten und bewährte Umsetzungsmethoden begleiten wir Sie von Anfang bis Ende bei Ihrer gesamten Transformation der Lieferkette.

Unser globales Team von Oracle-zertifizierten SCM-Beratern vereint technische Exzellenz mit operativem Know-how – und optimiert so die Planung der Lieferkette, Beschaffung, Fertigung, Logistik und das Product Lifecycle Management. Wir können Ihnen mit einer maßgeschneiderten Oracle Lieferkettenlösung helfen, die Einführung zu beschleunigen, Unterbrechungen zu minimieren und die Effizienz zu verbessern.
Vorteile
Reduzierung der Fertigungskosten

Oracle Cloud Manufacturing hilft Ihnen, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Produktionseffizienz zu steigern und die Fertigungskosten zu senken, damit Sie alles überall herstellen können.
Durchgängige Rückverfolgbarkeit des Bestands

Mit Oracle Inventory Management können Chargen- und Seriennummern nachverfolgt werden, sodass man weiß, was in die Herstellung des Produkts eingeflossen ist und wo das Endprodukt verwendet wurde. Die Lösung verbessert auch die Effizienz und die Lagerkosten der Materialien.
Effizienz des Materialmanagements verbessern

Profitieren Sie von einem effizienteren Materialmanagement, damit Ihnen nie die benötigten Materialien ausgehen und Sie nicht mit einem überschüssigen Bestand zu kämpfen haben. Mit den Anwendungen von Oracle können Sie den ein- und ausgehenden Versand optimieren.
Nahtlose KI

Zusätzlich zur Implementierung der in den Oracle Cloud-Anwendungen enthaltenen KI arbeitet IBM mit Oracle zusammen, um die Leistungsfähigkeit von watsonx, dem Flaggschiff-Portfolio von IBM im Bereich KI-Produkte, in Oracle einzubringen.
Erstklassige Software und Beratung

IBM Oracle Consulting ist größer und besser. Wir haben zwei führende Oracle-Partnerunternehmen, IBM Accelalpha und IBM Applications Software Technology, übernommen, um Ihnen erweiterte Dienstleistungen, neue Angebote sowie eine Tiefe und Breite an Fachwissen zu bieten, die in der Branche unerreicht ist.
Funktionen Oracle Supply Chain Management-Services

Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, ihre Kosten zu kontrollieren, können von Oracle Supply Chain Management (SCM) profitieren. Wenn Sie die Kosten aller im Herstellungsprozess benötigten Teile nicht genau verfolgen können, ist es unmöglich, die Rentabilität zu messen. Oracle SCM und IBM können helfen.

 Oracle Inventory Management-Services

Die Nachverfolgung des Bestands an Teilen, Ersatzteilen und Fertigwaren kann eine Herausforderung sein. Oracle Inventory Management, implementiert von IBM Beratern, bietet Ihnen vollständige Inventory Visibility für Ihren Lagerbestand, einschließlich Logistiklagern und Fertigungsstätten von Drittanbietern.

 Oracle Transportation Management-Services

Meistern Sie die Herausforderung, Produkte pünktlich und effizient an den richtigen Kunden zu liefern. Unternehmen benötigen ein branchenführendes Transportmanagementsystem wie Oracle Transportation Management (OTM). Kunden profitieren von geringeren Frachtkosten, schnellerer Frachtverladung und weniger Rechnungsfehlern.

Der Mehrwert, den wir bieten

IBM stellt Oracle Order Management bereit, damit Sie folgende Aufgaben effizient ausführen können:

  • Erstellen und Verwalten von Kundenaufträgen
  • Verwalten von Preisgestaltung, Versand und Rechnungsstellung
  • Verwalten der Auftragsabwicklung
  • Überwachen der gesamten Auftragsabwicklung
  • Durchführen von Bonitätsprüfungen für Kunden

Egal, ob Sie Produkte selbst herstellen oder einen Vertragshersteller beauftragen, IBM kann Ihnen helfen. 

Wir implementieren Oracle Cloud Manufacturing und integrieren es mit Ihren anderen Lieferkettenanwendungen, sodass Sie Ihre Kosten und Ihre Rentabilität kontrollieren können.

Die Oracle-Bestandsverwaltung verbessert die Transparenz des weltweiten Bestands und senkt die Kosten. Mithilfe von IBM Beratern können Sie Folgendes verwalten:

  • Bestandsbilanzen weltweit
  • Bestandsreservierungen und -zuweisungen
  • Automatisierte Bestandsauffüllung
Wie wir Mehrwert schaffen
Wie wir Mehrwert schaffen

Vom Bereitstellungstyp bis zum Geschäftsbereich wird jeder Schritt unserer Bereitstellung durch KI-Supercharger und einen klaren Ansatz unterstützt, der Ihnen dabei hilft, bessere und stabilere Ergebnisse zu erzielen.

Branchen

Wir bringen umfassende Oracle Cloud-Expertise in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die branchenspezifische Herausforderungen angehen.

Verwandte Services Oracle Cloud ERP
Mit Oracle ERP-Lösungen können Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen optimieren, die Finanzkompetenz steigern und Ihr Unternehmen zukunftssicher machen.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM unterstützt Ihre Belegschaft mit einer Cloud-Plattform, die HR-, Talent-, Gehaltsabrechnungs- und Belegschaftsanalysen vereint. Unsere Experten konzipieren, implementieren und optimieren Oracle Cloud HCM, um die Mitarbeiterleistung zu verbessern.
Oracle Cloud Infrastructure
Stellen Sie all Ihre Workloads auf einer robusten, sicheren und leistungsstarken Cloud-Plattform bereit, die als Plattform für geschäftskritische Systeme konzipiert ist.
Nächste Schritte

Sie möchten gern wissen, wie IBM Consulting Ihrem Unternehmen helfen kann? Sprechen Sie uns an – wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir besprechen mit Ihnen, wie unsere Beratungsdienste Sie unterstützen können und klären die nächsten Schritte.

