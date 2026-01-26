IBM und Oracle bauen mit Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM) zusammen mit der kürzlich erfolgten Übernahme von IBM Accelalpha widerstandsfähige, flexible und intelligente Lieferketten auf. Gestützt auf Branchenexpertise im Bereich Lieferketten und bewährte Umsetzungsmethoden begleiten wir Sie von Anfang bis Ende bei Ihrer gesamten Transformation der Lieferkette.

Unser globales Team von Oracle-zertifizierten SCM-Beratern vereint technische Exzellenz mit operativem Know-how – und optimiert so die Planung der Lieferkette, Beschaffung, Fertigung, Logistik und das Product Lifecycle Management. Wir können Ihnen mit einer maßgeschneiderten Oracle Lieferkettenlösung helfen, die Einführung zu beschleunigen, Unterbrechungen zu minimieren und die Effizienz zu verbessern.