Lieferkettenmanagement vereinfachen, Kosten senken und Lagerbestand optimieren
IBM und Oracle bauen mit Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM) zusammen mit der kürzlich erfolgten Übernahme von IBM Accelalpha widerstandsfähige, flexible und intelligente Lieferketten auf. Gestützt auf Branchenexpertise im Bereich Lieferketten und bewährte Umsetzungsmethoden begleiten wir Sie von Anfang bis Ende bei Ihrer gesamten Transformation der Lieferkette.
Unser globales Team von Oracle-zertifizierten SCM-Beratern vereint technische Exzellenz mit operativem Know-how – und optimiert so die Planung der Lieferkette, Beschaffung, Fertigung, Logistik und das Product Lifecycle Management. Wir können Ihnen mit einer maßgeschneiderten Oracle Lieferkettenlösung helfen, die Einführung zu beschleunigen, Unterbrechungen zu minimieren und die Effizienz zu verbessern.
Oracle Cloud Manufacturing hilft Ihnen, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Produktionseffizienz zu steigern und die Fertigungskosten zu senken, damit Sie alles überall herstellen können.
Mit Oracle Inventory Management können Chargen- und Seriennummern nachverfolgt werden, sodass man weiß, was in die Herstellung des Produkts eingeflossen ist und wo das Endprodukt verwendet wurde. Die Lösung verbessert auch die Effizienz und die Lagerkosten der Materialien.
Profitieren Sie von einem effizienteren Materialmanagement, damit Ihnen nie die benötigten Materialien ausgehen und Sie nicht mit einem überschüssigen Bestand zu kämpfen haben. Mit den Anwendungen von Oracle können Sie den ein- und ausgehenden Versand optimieren.
Zusätzlich zur Implementierung der in den Oracle Cloud-Anwendungen enthaltenen KI arbeitet IBM mit Oracle zusammen, um die Leistungsfähigkeit von watsonx, dem Flaggschiff-Portfolio von IBM im Bereich KI-Produkte, in Oracle einzubringen.
IBM Oracle Consulting ist größer und besser. Wir haben zwei führende Oracle-Partnerunternehmen, IBM Accelalpha und IBM Applications Software Technology, übernommen, um Ihnen erweiterte Dienstleistungen, neue Angebote sowie eine Tiefe und Breite an Fachwissen zu bieten, die in der Branche unerreicht ist.
Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, ihre Kosten zu kontrollieren, können von Oracle Supply Chain Management (SCM) profitieren. Wenn Sie die Kosten aller im Herstellungsprozess benötigten Teile nicht genau verfolgen können, ist es unmöglich, die Rentabilität zu messen. Oracle SCM und IBM können helfen.
Die Nachverfolgung des Bestands an Teilen, Ersatzteilen und Fertigwaren kann eine Herausforderung sein. Oracle Inventory Management, implementiert von IBM Beratern, bietet Ihnen vollständige Inventory Visibility für Ihren Lagerbestand, einschließlich Logistiklagern und Fertigungsstätten von Drittanbietern.
Meistern Sie die Herausforderung, Produkte pünktlich und effizient an den richtigen Kunden zu liefern. Unternehmen benötigen ein branchenführendes Transportmanagementsystem wie Oracle Transportation Management (OTM). Kunden profitieren von geringeren Frachtkosten, schnellerer Frachtverladung und weniger Rechnungsfehlern.
IBM stellt Oracle Order Management bereit, damit Sie folgende Aufgaben effizient ausführen können:
Egal, ob Sie Produkte selbst herstellen oder einen Vertragshersteller beauftragen, IBM kann Ihnen helfen.
Wir implementieren Oracle Cloud Manufacturing und integrieren es mit Ihren anderen Lieferkettenanwendungen, sodass Sie Ihre Kosten und Ihre Rentabilität kontrollieren können.
Die Oracle-Bestandsverwaltung verbessert die Transparenz des weltweiten Bestands und senkt die Kosten. Mithilfe von IBM Beratern können Sie Folgendes verwalten:
Wir bringen umfassende Oracle Cloud-Expertise in jede Branche ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die branchenspezifische Herausforderungen angehen.
Wir transformieren die Fertigung mit Oracle Cloud Manufacturing und Oracle WMS. Kunden profitieren von verbesserter Bestandsverfolgung, automatisierter Produktion und globaler Rückverfolgbarkeit – was zu einer schnelleren Auftragsabwicklung führt.
Wir unterstützen Hightech-Unternehmen bei der Bewältigung von schnellen Produktzyklen und Lieferengpässen. Wir implementieren Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM und OTM, um schnelle, konforme Lieferungen und skalierbare Konfigurationen zu gewährleisten.
Im Finanzdienstleistungsbereich stellen wir Oracle ERP und EPM bereit, um die Berichterstattung zu automatisieren und den Finanzabschluss zu beschleunigen. Kunden optimieren Abschlusszyklen und gewinnen finanzielle Erkenntnisse – so können sie schnellere Entscheidungen bei geringerem Risiko treffen.
